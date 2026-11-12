È morto l’attore, il mondo della tv piange la sua scomparsa: le parole dell’amico commuovono tutti

L’attore di Yes, Dear è scomparso il 10 novembre 2026. O’Malley ha annunciato la notizia e ricordato la loro amicizia; la causa indicata da Deadline non è stata confermata ufficialmente.





L’attore di Yes, Dear è scomparso il 10 novembre 2026. O’Malley ha annunciato la notizia e ricordato la loro amicizia; la causa indicata da Deadline non è stata confermata ufficialmente.





La notizia della morte di Anthony Clark, interprete americano ricordato per Greg Warner nella sitcom Yes, Dear, risale a martedì 10 novembre 2026: aveva 62 anni. Mike O’Malley, compagno di set nella produzione Cbs, ne ha dato notizia il giorno seguente, affidando ai social un omaggio corredato da immagini realizzate durante le riprese. People indica come luogo e data di nascita Lynchburg, Virginia, il 4 aprile 1964. Deadline attribuisce il decesso a complicazioni da polmonite; tuttavia nessuna comunicazione ufficiale ha confermato finora quale sia stata la causa della sua morte in via pubblica al momento precisa.

Nel ricordo condiviso da O’Malley riaffiorano il legame con Clark e i loro primi passi nella scena comica bostoniana. Negli anni Novanta, mentre corteggiava Lisa, che sarebbe diventata sua moglie, Clark godeva già di successo e attirava frequentemente il pubblico nei locali dove si esibiva. O’Malley racconta che lo scoprì al Comedy Connection e ne ammirò subito il talento nel conquistare la platea. Inizialmente lo seguiva da fan; col tempo, il rapporto si trasformò in amicizia e collaborazione professionale. Il loro ultimo colloquio telefonico risaliva a circa tre settimane prima della scomparsa: parlarono ridendo insieme per buona parte della chiamata.

La comicità interessò Clark già quando studiava all’Emerson College, a Boston. Dopo aver mosso i primi passi nei club dedicati alla stand-up, apparve in alcune trasmissioni televisive all’inizio degli anni Novanta. Il 1996 segnò il suo debutto da protagonista: interpretò un ruolo in Boston Common, sitcom ideata da Max Mutchnick, ex studente del medesimo College. La Nbc mandò in onda la serie fino al 1997. Clark lavorò poi in Soul Man, trasmessa dal 1997 al 1998, e anche sul grande schermo. I film e le produzioni a cui partecipò includono Dogfight, The Thing Called Love, The Rock, Murder She Purred: A Mrs. Murphy Mystery, Killing Cinderella e My Uncle Rafael, nel corso della sua attività artistica.

Il pubblico lo ricorda soprattutto per Greg Warner, il ruolo assunto nel 2000 nella sitcom Yes, Dear. Clark impersonava Gregory Thomas Warner, detto Greg, marito di Kim, interpretata da Jean Louisa Kelly. La serie raccontava la vita in famiglia e le differenti posizioni della coppia sull’educazione dei figli; con loro abitavano anche la sorella di Kim e il marito. Liza Snyder e Mike O’Malley interpretavano questi familiari. La Cbs mantenne il programma in onda per sei stagioni, tra il 2000 e il 2006, realizzando 122 episodi. Nel 2003 Betty White fu candidata agli Emmy per la sua presenza come ospite.

Dopo la fine della serie, Clark continuò a lavorare nell’intrattenimento. Nel 2006 condusse la quarta stagione di Last Comic Standing, tornando così a un programma dedicato alla comicità, la stessa attività con cui aveva iniziato la carriera. La sua esperienza comprendeva quindi sia i palcoscenici dei locali sia ruoli televisivi da protagonista, oltre alle partecipazioni cinematografiche. La lunga permanenza di Yes, Dear sulla Cbs contribuì a renderlo familiare agli spettatori della commedia americana degli anni Duemila. La serie raccontava la quotidianità di due famiglie legate da rapporti di parentela e convivenza, con le differenze educative al centro delle vicende di Greg e Kim.

Tra i colleghi che lo hanno ricordato c’è Nick Swardson, che su Instagram ha pubblicato una fotografia insieme a Clark. Swardson lo ha definito uno dei suoi migliori amici e ha raccontato di aver aperto per anni i suoi spettacoli. Anche Dane Cook, che aveva lavorato con lui agli inizi a Boston, ha espresso il proprio dolore e lo ha descritto come uno dei migliori comici dal vivo che avesse visto. Barry Katz, manager che lo aveva seguito a lungo, ha ricordato la sua allegria, generosità ed energia, qualità che, secondo il suo messaggio, contagiavano le persone con cui lavorava. Le testimonianze hanno accompagnato l’annuncio della scomparsa.



