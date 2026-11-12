Crollo di tre piani a Brooklyn, aggiornato il bilancio delle vittime





A Flatbush, a Brooklyn, una palazzina di tre piani è precipitata verso un cantiere con scavi in corso. Le cause sono oggetto di indagine.





Otto persone hanno perso la vita e altre 17 sono rimaste ferite dopo il collasso, a Flatbush, di una palazzina di tre livelli. Il dato aggiornato è stato reso noto giovedì 12 novembre dal sindaco Zohran Mamdani, mentre continuava il lavoro delle squadre di soccorso. All’inizio si parlava di due decessi e 19 feriti, ma quelle cifre, temporanee, sono state riviste durante l’emergenza. Non è chiaro quanti risultino irreperibili; secondo le autorità, la ricerca potrebbe protrarsi per giorni. Gli accertamenti sulle cause sono in corso e nessun nesso con il cantiere confinante è stato confermato.

Il disastro è avvenuto mercoledì 11 novembre, poco dopo le 16, all’incrocio tra Flatbush Avenue e Bedford Avenue. L’immobile, al 1321 di Flatbush Avenue, è precipitato nell’area di scavo del cantiere vicino, al 2625 di Bedford Avenue. Il piano strada ospitava attività commerciali e quelli superiori appartamenti. Le autorità hanno confermato che nel lotto adiacente erano in corso lavori di scavo, ma non hanno accertato che abbiano provocato il crollo. Gli investigatori stanno ricostruendo la sequenza dei fatti e verificando le condizioni dell’edificio prima del cedimento.

Gli aggiornamenti di ABC7 hanno riferito che quattro feriti erano in condizioni critiche; una comunicazione successiva indicava due persone in condizioni critiche, 12 stabili e un vigile del fuoco con lesioni lievi. Tra le persone assistite c’erano sette bambini. I numeri comunicati durante l’emergenza sono cambiati: le prime notizie parlavano di 19 feriti, mentre il bilancio successivo ne indicava 17. Le autorità hanno confermato otto morti, ma non hanno precisato quante persone si trovassero nell’edificio al momento del crollo o quante possano risultare ancora disperse.

La stabilità delle macerie ha reso difficile il lavoro dei soccorritori, costretti a procedere con cautela per ridurre il rischio di nuovi cedimenti. John Esposito, capo dei vigili del fuoco, ha detto che servivano giorni per controllare tutta l’area e che non era noto il numero complessivo delle persone mancanti. Sul posto sono intervenuti circa 250 operatori dei vigili del fuoco e dei servizi medici di emergenza. Secondo quanto riferito dalle autorità durante la conferenza stampa di mercoledì sera, una squadra che si trovava nel quartiere è arrivata entro circa un minuto dal crollo.

Una Donna incinta di sei mesi è stata estratta viva dalle macerie. ABC7 ha riferito che il marito ha ricevuto la notizia intorno alle 18.30 e che la Donna è stata portata in ambulanza per ricevere cure. Le prime informazioni riportate da Reuters indicavano che almeno quattro persone erano state recuperate vive, compresa una Donna incinta. Il salvataggio non ha permesso di stabilire se tutti gli occupanti fossero stati rintracciati. I soccorritori hanno continuato a cercare possibili superstiti, rimuovendo con prudenza i detriti e controllando gli spazi sottostanti. Le immagini televisive mostravano anche cani da ricerca tra le macerie.

Raggiunto il luogo dell’incidente, Mamdani ha manifestato solidarietà a chi è stato coinvolto e ai familiari delle persone morte. Prima di recarsi lì, aveva chiesto alla cittadinanza di rivolgere loro una preghiera. Ha inoltre spiegato che le indagini sulle cause erano affidate al Dipartimento degli Edifici insieme alle forze dell’ordine. Ahmed Tigani, commissario del Dipartimento, ha detto che nel terreno confinante erano in corso scavi. Secondo ABC7, l’autorizzazione valida copriva gli interventi di scavo e le fondazioni per una costruzione di tre piani, mentre non era stato approvato il progetto di un complesso a uso misto di nove livelli. Per consentire gli accertamenti, il Dipartimento ha ordinato l’interruzione dei lavori.

Secondo i documenti consultati da Engineering News-Record, i permessi per scavi e opere di sostegno erano stati rilasciati il 9 settembre. Questo dato non dimostra un collegamento con il cedimento, ancora oggetto di indagine. Un edificio adiacente ha perso parte di una parete, ma è rimasto in piedi, con alcuni ambienti interni esposti. Gli ispettori stavano verificando la stabilità degli immobili circostanti. La struttura crollata era occupata e comprendeva quattro unità residenziali, secondo i documenti citati dalla testata. Un certificato del 1980 descriveva locali commerciali al piano terra e due appartamenti al secondo e al terzo piano.

Le autorità non hanno indicato quante persone manchino all’appello e non hanno confermato che tutti gli occupanti siano stati identificati. Il bilancio aggiornato a giovedì, otto morti e 17 feriti, sostituisce le prime cifre diffuse durante l’emergenza, ma non chiude le ricerche. I soccorritori devono ancora controllare le macerie e gli investigatori ricostruire l’accaduto. Resta da chiarire se i lavori nel lotto adiacente abbiano avuto un ruolo: la vicinanza del cantiere è accertata, ma non dimostra un nesso causale. Le verifiche proseguono mentre le squadre lavorano sul posto.



