Lorella Cuccarini al posto di Gerry Scotti in Io Canto Generation





Secondo le anticipazioni, Gerry Scotti lascia il talent di Canale 5. Il debutto potrebbe arrivare a gennaio 2027, ma la data non è stata comunicata.





La prossima stagione di Io Canto Generation potrebbe presentare Lorella Cuccarini come conduttrice, al posto di Gerry Scotti. La notizia, pubblicata in anteprima da Affaritaliani.It, è stata successivamente ripresa da LaNostraTv. Il talent dedicato ai giovani cantanti è atteso nuovamente in prima serata su Canale 5. Da Mediaset, tuttavia, non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale sulla data d’inizio o sugli altri particolari. Le voci circolate collocano un possibile esordio nel gennaio 2027. Intanto l’organizzazione sarebbe già partita. Anche le audizioni per individuare i prossimi concorrenti potrebbero presto intensificarsi, benché manchino conferme ufficiali pure su questo punto.

Scotti, presente alla guida di Io Canto dalle prime edizioni, non dovrebbe tornare per la nuova stagione. Il programma è stato lanciato nel 2010 e ha ripreso la messa in onda nel 2023, dopo una lunga pausa. Con Cuccarini al timone, cambierebbe la conduzione, mentre resterebbero centrali la musica e i giovani interpreti. La rinuncia del conduttore sarebbe collegata agli impegni di La ruota della fortuna, quiz di Canale 5 che conduce ogni sera insieme a Samira Lui. Il lavoro di preparazione e le registrazioni renderebbero arduo seguire contemporaneamente entrambe le produzioni televisive.

Negli ultimi tempi Scotti ha già ridotto la presenza in altri programmi. Ha lasciato il posto di giudice a Tu sì que vales, dove sedeva accanto a Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. Ha inoltre rinunciato alla fascia preserale, affidata a conduttori come Max Giusti e Paolo Bonolis. La fonte collega questi cambiamenti alla concentrazione del presentatore sull’access prime time. L’eventuale passaggio di conduzione a Cuccarini si inserirebbe dunque in una fase di riorganizzazione degli impegni di Scotti; non risulta invece che il suo lavoro a La ruota della fortuna sia in discussione.

La successione alla guida del talent sarebbe stata preceduta dall’esame di una candidatura diversa. Stando a Davide Maggio, il nome preso in considerazione per primo da Mediaset sarebbe stato quello di Michelle Hunziker, già protagonista di Io Canto Family. Impegni professionali in Germania avrebbero poi indirizzato la scelta verso Cuccarini. Questa versione, al pari delle informazioni sulle decisioni dei dirigenti, rimane un’indiscrezione: non è stato annunciato nulla ufficialmente dall’azienda. La novità prevista riguarda la conduttrice, mentre la musica e la presenza dei giovani interpreti dovrebbero continuare a caratterizzare il programma.

Per Cuccarini si tratterebbe di un ritorno alla conduzione di un grande show in prima serata, dopo anni in cui ha lavorato soprattutto come insegnante ad Amici di Maria De Filippi. La sua carriera è iniziata negli anni Ottanta con Pippo Baudo a Fantastico 6 e comprende danza, musica, televisione e teatro. Tra i brani che hanno contribuito alla sua popolarità figurano “La notte vola”, “Sugar sugar” e “Tutto matto”. Nel 1993 ha co-condotto il Festival di Sanremo; nel 1995 vi ha partecipato come cantante con “Un altro amore no”. Ha inoltre recitato nei musical Grease, Sette spose per sette fratelli e Rapunzel.

Negli ultimi anni Cuccarini ha continuato a lavorare ad Amici e ha partecipato anche a The Traitors. Il possibile incarico a Io Canto Generation arriverebbe dopo l’uscita da La vita in diretta nel 2020, al termine di una stagione segnata da tensioni con Alberto Matano. Da allora il suo impegno televisivo si è concentrato soprattutto sul lavoro con gli allievi della scuola di Maria De Filippi. Per ora il ritorno alla conduzione e il calendario della nuova edizione restano legati alle anticipazioni pubblicate: la data precisa, l’avvio delle selezioni e la composizione del cast non sono stati confermati ufficialmente. Scotti dovrebbe intanto proseguire con La ruota della fortuna.



