Pierluigi Diaco al centro delle polemiche: la Melillo lo difende, ma Selvaggia Lucarelli non ci sta





La showgirl Difende il conduttore di BellaMa’. Lucarelli replica, mentre la Rai avrebbe avviato verifiche sulle testimonianze riguardanti il programma.





Angela Melillo ha difeso pubblicamente Pierluigi Diaco, conduttore di BellaMa’, programma pomeridiano di Rai 2. La sua presa di posizione ha provocato la reazione di Selvaggia Lucarelli, che ha pubblicato testimonianze di ex collaboratori e registrazioni audio relative a presunti episodi dietro le quinte. Le circostanze raccontate riguardano anche i rapporti tra Diaco e alcuni componenti giovani del cast. Le accuse non sono state accertate. Melillo, ex volto del Bagaglino, aveva già partecipato più volte alla trasmissione come ospite e, dallo scorso settembre, vi conduce la rubrica “Tutti in Pista”.

La showgirl ha affidato a Instagram un messaggio di sostegno al conduttore, elogiandone professionalità e correttezza. In un successivo video ha ribadito la propria stima, citando le capacità intellettuali e la sensibilità di Diaco, prima giornalista e poi conduttore d’intrattenimento. Ha descritto BellaMa’ come un programma che combina approfondimento e varietà. Nel filmato ha anche attribuito gli attacchi rivolti alle persone capaci all’invidia, all’accidia e alla stoltezza. Ha definito menzognere e indecenti le accuse contro Diaco e ha sostenuto che un’eventuale decisione sfavorevole della Rai danneggerebbe il servizio pubblico.

Pochi minuti dopo la pubblicazione, Lucarelli condivise il filmato nelle storie di Instagram e reagì con «Ma vergognati dai». In seguito affermò che Melillo aveva rimosso molti commenti critici o sfavorevoli; poi la showgirl chiuse la sezione dei commenti sotto il video. Alcuni follower, secondo la fonte, avrebbero detto di voler interrompere il seguito, irritati dall’intervento. Queste sono reazioni riferite e non verifiche indipendenti. Il dissenso online si è così sommato al dibattito sulle dichiarazioni raccolte da Lucarelli. La fonte non precisa quanti abbiano poi dato seguito alla decisione.

Tra gli episodi riferiti dagli ex collaboratori figurano presunte umiliazioni, insulti, minacce, richieste di scuse in ginocchio e battute volgari rivolte a ragazzi molto giovani. I componenti del Partito Democratico nella commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai hanno espresso preoccupazione con una nota. Hanno sottolineato che alcuni testimoni sarebbero appena maggiorenni e alla prima esperienza televisiva. I rappresentanti hanno precisato che i fatti devono essere verificati. Hanno però sostenuto che, se anche una parte delle testimonianze fosse confermata, la presenza di Diaco nel servizio pubblico sarebbe incompatibile.

I democratici hanno invitato la dirigenza Rai ad avviare senza ritardo controlli e a sentire le persone intervenute pubblicamente. Hanno anche chiesto che cast e dipendenti siano protetti, soprattutto i più giovani, e che il presentatore venga sospeso subito. La vicenda ha così assunto una dimensione istituzionale. Stando alle informazioni diffuse, l’azienda avrebbe domandato a Lucarelli i documenti e i materiali raccolti, aprendo un accertamento interno. Le verifiche dovrebbero confrontare dichiarazioni e registrazioni per chiarire gli avvenimenti. Finora non è stata resa nota alcuna decisione conclusiva e non risulta annunciata alcuna misura.

Diaco ha parlato della vicenda nell’ultima puntata di BellaMa’, assicurando che non alimenterà nuove polemiche e accetterà qualsiasi decisione Rai dopo le verifiche. La fonte non fornisce la data di quell’appuntamento televisivo né quelle degli altri interventi. Il caso resta aperto: occorre ancora verificare le testimonianze, mentre la richiesta del Pd e la difesa di Melillo sono opinioni attribuite ai protagonisti. Stando alle informazioni disponibili, l’azienda sta esaminando i materiali raccolti. Fino alla conclusione degli accertamenti non è stato comunicato quale futuro professionale attenda il conduttore né che cosa succederà alla trasmissione.



