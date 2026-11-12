Pierluigi Diaco, il racconto di Giulia Bonaudi riaccende le polemiche: cosa ha dichiarato la giornalista





Dopo le testimonianze raccolte da Selvaggia Lucarelli, Bonaudi ricorda il lavoro con il conduttore e la Rai avvia accertamenti interni





Su Instagram, Giulia Bonaudi, giornalista Rai, ha riferito di aver avuto un’esperienza professionale negativa con Pierluigi Diaco, in seguito alle rivelazioni di Selvaggia Lucarelli sul presentatore di BellaMa’. Nel frattempo la Rai ha aperto verifiche interne sulle dichiarazioni di ex collaboratori e concorrenti della trasmissione. Sebbene fossero circolate ipotesi di sospensione o sostituzione, Diaco è riapparso regolarmente su Rai 2, senza modifiche alla programmazione. Quando sono state diffuse le notizie, non era ancora arrivata una sua risposta pubblica alle contestazioni specifiche formulate nell’inchiesta di Lucarelli, al riguardo in quel preciso momento.

Giulia Bonaudi ha riferito di aver conosciuto Pierluigi Diaco grazie a una collaborazione professionale legata a Io e Te di Notte, dove curava la stesura dei testi. In altri momenti della carriera è stata nel cast di UnoMattina Weekly e ha lavorato con Report e Nemo – Nessuno Escluso. Dopo la pubblicazione dell’inchiesta di Selvaggia Lucarelli, ha commentato la vicenda su Instagram, sostenendo che chi ha condiviso il lavoro con il conduttore conosce insulti e mortificazioni.

Non ha fornito dettagli su fatti specifici né ricostruito episodi individuali; le sue parole hanno però comunicato un giudizio negativo e il permanere di un ricordo doloroso di quell’esperienza. In seguito Lucarelli ha ripubblicato la testimonianza sul proprio account Instagram. Il suo intervento pubblico si è aggiunto alle voci di persone che hanno riferito esperienze professionali negative.

Un utente ha criticato Bonaudi, chiedendole perché non avesse denunciato in precedenza. Lei ha spiegato che, quando lavorava con Diaco, aveva 26 anni e non si sentiva abbastanza forte né consapevole per denunciare, almeno secondo la sua valutazione. Ha anche respinto il richiamo dell’utente alla morte come presupposto per agire: in questa vicenda, ha osservato, non si parlava di morti. Il confronto ha messo in luce le difficoltà che, per Bonaudi, possono incontrare i giovani nel contestare professionisti affermati mentre cercano di avviare una carriera.

Nel materiale raccolto da Selvaggia Lucarelli si riportano accuse di scatti d’ira, atteggiamenti aggressivi, mortificazioni e pressioni legate al lavoro. Alcune persone già presenti a BellaMa’ hanno parlato di un contesto complicato, in particolare per i partecipanti giovani, ancora inesperti. È stata diffusa anche una traccia audio: vi si ascolta Diaco rivolgere minacce ai ragazzi del cast. Quanto riferito resta oggetto di verifica e non costituisce un accertamento. La Rai ha spiegato che le indagini mirano a chiarire i fatti e a garantire trasparenza, oltre a proteggere dignità e sicurezza di dipendenti, collaboratori e ospiti nelle produzioni pubbliche, senza formulare in anticipo giudizi conclusivi.

Fra i commenti ripresi da Lucarelli c’è quello di Riccardo, che si è qualificato come già incaricato del servizio antincendio Rai. Ha affermato di aver lavorato in quel ruolo per 16 anni e ha accusato Diaco di fumare negli studi e nei camerini, dicendo che nessun altro lo faceva. Ha richiamato le frequenti parole del conduttore su educazione e rispetto. Lucarelli ha anche accostato la reputazione pubblica di Diaco ai comportamenti che gli attribuiscono alcune persone già sue colleghe o collaboratrici. Anche questo resoconto costituisce un’accusa riferita e non un elemento di fatto verificato.

Lucarelli ha richiamato sia il rimprovero in diretta a Raffaella Ruzzini per una parolaccia sia il confronto recente con Alberto Ravagnani, che aveva già provocato polemiche. Le testimonianze aggiuntive hanno alimentato il confronto pubblico; resta però alla Rai il compito di vagliare quanto raccolto e capire se occorrano ulteriori misure. La fonte non segnala decisioni già attuate e Diaco continua a presentare BellaMa’. Per ora convivono racconti personali, contestazioni pubblicate da Lucarelli e verifiche interne ancora aperte: nessuno di questi elementi equivale a un accertamento conclusivo. Nel momento preso in esame, il conduttore non aveva diffuso una risposta alle specifiche accuse.



