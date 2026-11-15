Caos a Ballando con le Stelle, scintille tra la D’Urso e Mariotto: Milly Carlucci tenta una difficile mediazione

Dopo la trasmissione del 14 novembre, Carlucci ha commentato gli eccessi verificatisi in diretta. d’Urso ha raccontato di aver provato umiliazione e di non aver avvertito protezione.





Dopo la trasmissione del 14 novembre, Carlucci ha commentato gli eccessi verificatisi in diretta. d’Urso ha raccontato di aver provato umiliazione e di non aver avvertito protezione.





La serata del 14 novembre a Ballando con le Stelle ha visto proseguire le tensioni fra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto. Dopo la diretta Milly Carlucci ha diffuso un filmato dedicato agli episodi e agli equilibri della giuria. Nel suo intervento ha ammesso che alcuni atteggiamenti avevano oltrepassato il limite, ma ha richiamato l’impegno collettivo per mantenere cooperazione, intrattenimento e leggerezza. Il commento ha riacceso il dibattito sulla gestione della vicenda, maturata dopo che d’Urso aveva chiesto alla presentatrice di scegliere fra lei e il componente della giuria, senza che fosse poi resa nota una decisione in via definitiva.

Nel suo intervento registrato, Carlucci ha descritto gli eccessi verificatisi nel corso della trasmissione e ha avvertito che il gioco può condurre a superare soglie appropriate. Ha affiancato a questa ammissione un richiamo alla fiducia del gruppo nello spettacolo e alla possibilità di ristabilire rapporti distesi. Le parole non hanno persuaso ogni spettatore: alcuni avrebbero voluto un richiamo più incisivo rivolto a Mariotto. Anche Mario Manca, giornalista, ha preso parte alla discussione, giudicando criticabile la gestione dell’accaduto.

Nel suo commento ha sottolineato che Alberto Matano e Carolyn Smith avevano espresso con maggiore chiarezza richieste di rispetto. Il confronto tra queste reazioni ha mantenuto viva la discussione sulle parole della conduttrice e sull’atteggiamento della giuria, senza che Manca riferisse annunci di sanzioni o cambiamenti.

Durante la trasmissione Mariotto ha definito d’Urso «finta» e, in seguito, le ha spruzzato addosso del profumo mentre parlava di un cattivo odore. Il giurato ha sostenuto che il gesto non fosse diretto alla collega: secondo la sua spiegazione, intendeva contrastare un odore presente negli studi televisivi di Saxa Rubra. D’Urso non ha ritenuto convincente questa versione e ha giudicato offensivo quanto accaduto. La fonte non riferisce che Carlucci abbia annunciato provvedimenti o cambiamenti nella composizione della giuria. Nel video, la conduttrice ha invece ribadito l’intenzione di mantenere un clima collaborativo all’interno del programma.

Gli screzi fra loro erano cominciati prima: il 31 ottobre Mariotto aveva insultato d’Urso, ricorrendo anche alla parola «poveraccia». Dopo la puntata del 14 novembre, la concorrente ha condiviso sui social, nel cuore della notte, un lungo messaggio di protesta. Ha riferito di aver vissuto un’umiliazione, di non aver trovato adeguata tutela e ha definito l’episodio un’aggressione. Durante la diretta aveva domandato a Carlucci di optare tra lei e il giurato. In seguito ha affermato che la professionalità l’aveva indotta a restare, ma non ha specificato se proseguirà la partecipazione.

Non è chiaro come si evolveranno i rapporti nella giuria, ma al momento non risultano cambiamenti annunciati. La fonte non riporta decisioni sulla partecipazione di d’Urso o Mariotto alla puntata seguente. L’ultimatum in diretta non coincide con un addio già dichiarato: d’Urso ha motivato la sua permanenza con ragioni professionali, senza sciogliere i dubbi sul futuro. Carlucci ha chiesto al gruppo di collaborare e superare le divergenze, ma non ha comunicato una scelta riguardo alla vicenda. Dopo il video non sono segnalate altre risposte dei protagonisti o comunicazioni ufficiali alla concorrente.

La competizione è proseguita nonostante le tensioni. Nella settima puntata la vittoria della serata è andata a Monica Guerritore e Luca Urso; dopo lo spareggio con Manuela Moreno, Jimmy Ghione è stato eliminato. La fonte tiene separati i risultati di gara dallo scontro fra i giurati e rileva il rischio che la polemica tolga spazio alle esibizioni. Il successivo appuntamento è fissato per sabato 21 novembre. Al momento della pubblicazione non risultavano annunciati cambi nella giuria, perciò non era ancora noto se Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto sarebbero tornati entrambi. Non vengono forniti altri particolari sulla puntata o sulla conclusione del confronto.



