Manifestazione choc, 20mila persone in piazza a sostegno delle risorse: «Ormai siamo al mondo al contrario

Il 14 novembre le due manifestazioni si sono svolte su percorsi distinti. La Questura, secondo Sky TG24, ha stimato 20mila partecipanti al controcorteo e 1.500 all’iniziativa di estrema destra.





Il 14 novembre le due manifestazioni si sono svolte su percorsi distinti. La Questura, secondo Sky TG24, ha stimato 20mila partecipanti al controcorteo e 1.500 all’iniziativa di estrema destra.





Il 14 novembre Parma è stata teatro di due appuntamenti in opposizione: la marcia nazionale promossa dal Comitato Remigrazione e Riconquista e la risposta antifascista e antirazzista. Sky TG24 riferisce che, per la Questura, i partecipanti al corteo di protesta erano 20mila, contro 1.500 alla sfilata dell’estrema destra. La ricostruzione principale indica invece per quest’ultima circa un migliaio di persone e assegna agli organizzatori la valutazione di 20mila per la mobilitazione antifascista. Le quantità riportate, quindi, dipendono da fonti e stime differenti.

Le due iniziative hanno marciato separatamente. Il percorso antifascista è cominciato a piazzale Santa Croce, per terminare a piazzale della Pace, presso il monumento al partigiano. Tra la partenza e l’arrivo corrono circa 1,5 chilometri; quando i primi manifestanti hanno raggiunto la meta, gli ultimi si trovavano ancora vicino al punto iniziale. I partecipanti hanno portato bandiere della pace e intonato “Bella ciao”, dando voce anche allo slogan “Parma antifascista e antirazzista”.

Il corteo del Comitato Remigrazione e Riconquista è partito da ponte Europa e ha marciato in direzione della stazione, seguendo un percorso separato. Le forze dell’ordine hanno presidiato in massa la zona e chiuso i varchi che avrebbero potuto collegare i due tracciati, così da prevenire contatti fra i manifestanti. La ricostruzione racconta che alcuni, a fine iniziativa, hanno fatto il saluto romano, inneggiato al Duce e intonato “Faccetta nera”. ANSA aveva anticipato il Piano di sicurezza e i percorsi; la cronaca successiva riporta la direttrice ponte Europa-stazione per la manifestazione di destra.

La partecipazione e le voci presenti

Dietro lo striscione “Priorità nazionale remigrazione” hanno sfilato persone provenienti da Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Il corteo opposto, secondo la fonte principale, ha raccolto oltre dieci volte tanti partecipanti. Hanno preso parte alla mobilitazione sindaci di numerosi comuni emiliani, accompagnati dai gonfaloni, rappresentanti dell’Anpi con il presidente Gianfranco Pagliarulo, esponenti dei partiti del campo largo, forze della sinistra radicale, sindacati, associazioni e collettivi. ANSA aveva inoltre segnalato l’adesione di partiti e movimenti, delle Acli e di Potere al Popolo.

Michele Guerra, sindaco di Parma, ha dato impulso alla manifestazione di protesta quando ha saputo che il comitato aveva scelto la città per il proprio APPUNTAMENTO nazionale. Dopo la sfilata ha parlato di un segnale positivo e forte lanciato all’intero Paese. A suo avviso, persone con opinioni differenti avevano partecipato insieme, accomunate dai principi antifascisti e antirazzisti. Guerra ha aggiunto che Parma non poteva tacere di fronte a quell’iniziativa.

Insieme alla collega Annamaria Corrado ha partecipato Andrea De Maria, deputato del Partito democratico. A suo giudizio, la remigrazione colpisce i principi della Costituzione e la convivenza civile. Tra i messaggi esposti, la ricostruzione segnala quello di una studentessa, che metteva in discussione la scelta di Parma e ne evocava la storia. Le frasi menzionate sono attribuite ai loro autori e non vanno intese come un’analisi indipendente delle proposte politiche oggetto del corteo.

Il Comitato Remigrazione e Riconquista nacque per iniziativa di Casapound, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinheads e Brescia ai Bresciani. A Parma, l’appuntamento del gruppo era stato fissato al 14 novembre. La CGIL parmense aveva comunicato che avrebbe partecipato alla giornata antifascista, insieme al Comune, alla Provincia, all’Anpi, a formazioni politiche, associazioni e altri soggetti della città. Nel testo diffuso prima della manifestazione, il sindacato convocava la cittadinanza alle 15.30 in piazzale Santa Croce. Il comunicato giudicava la proposta di rimpatrio contraria ai principi democratici e lesiva della dignità umana.

Il precedente storico ricordato in città

La mobilitazione si è svolta in una città con una storia antifascista legata agli scontri del 1922. Secondo la fonte principale, diecimila camicie nere guidate da Italo Balbo tentarono allora di assaltare Parma. La popolazione oppose resistenza per cinque giorni e costrinse i fascisti a ritirarsi. Il resoconto ricorda quell’episodio come una delle rare e importanti vittorie antifasciste precedenti alla dittatura di Mussolini. È questo il precedente storico richiamato nel messaggio esposto al corteo, non un fatto avvenuto durante le manifestazioni del 14 novembre.

Le cifre diffuse non coincidono nella quantificazione dei partecipanti ai due cortei di Parma. Per la manifestazione di estrema destra, la fonte principale riferisce una presenza vicina al migliaio, mentre Sky TG24 riporta la valutazione della Questura, pari a 1.500 persone. Anche per il corteo antifascista le indicazioni sono accompagnate da attribuzioni diverse: secondo la fonte principale, gli organizzatori hanno stimato 20mila partecipanti; nel servizio di Sky TG24 lo stesso totale è presentato come stima della Questura.

Le due cifre vanno quindi lette separatamente, senza trasformarle in un conteggio concordato. Le cronache descrivono un divario nelle valutazioni del corteo di destra, ma non offrono una misurazione Comune che risolva la differenza. Per il controcorteo, invece, la cifra riportata è identica, benché cambi il soggetto a cui viene attribuita. Questa distinzione riguarda la provenienza delle stime, non la successione degli eventi né i percorsi delle manifestazioni. In assenza di un dato condiviso, è preciso riportare ciascun numero insieme alla fonte che lo ha diffuso.

Un elemento condiviso dalle ricostruzioni è la contemporaneità delle due sfilate: si sono tenute a distanza di poche centinaia di metri, ciascuna con il proprio percorso e i propri partecipanti. La presenza delle forze dell’ordine lungo le direttrici era stata anticipata da ANSA; per la fonte principale, le vie di collegamento sono state chiuse allo scopo di evitare contatti. La cronaca documenta inoltre la presenza di rappresentanti istituzionali e associativi alla mobilitazione antifascista, ma non riferisce loro altre dichiarazioni oltre a quelle già menzionate.

Al termine della giornata, le due manifestazioni avevano quindi espresso posizioni opposte sul tema della remigrazione, senza incontrarsi. Il controcorteo ha attraversato il centro da piazzale Santa Croce a piazzale della Pace; quello promosso dal Comitato è partito dal ponte Europa ed è arrivato nella zona della stazione. Le stime di partecipazione restano legate alle fonti che le hanno diffuse. Le dichiarazioni di Michele Guerra e Andrea De Maria, così come i gesti e i cori riferiti alla conclusione della manifestazione di estrema destra, sono riportati con le rispettive attribuzioni.



