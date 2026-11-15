Spresiano, auto travolge una famiglia durante la fuga: cesareo per una 26enne

Dopo lo schianto in via Gasparotto Vecellio, la donna e il neonato sono stati ricoverati in gravi condizioni. I tre occupanti dell’auto in fuga sono scappati nei campi.





Dopo lo schianto in via Gasparotto Vecellio, la donna e il neonato sono stati ricoverati in gravi condizioni. I tre occupanti dell’auto in fuga sono scappati nei campi.





Sabato 14 novembre, alle 18.30, un suv ha tamponato un’auto. È accaduto in via Gasparotto Vecellio, a Lovadina di Spresiano. A bordo dell’auto viaggiava una famiglia con due donne incinte. C’erano anche una bambina di un anno e un uomo. La vettura è uscita di strada ed è finita nel fossato. Dopo l’impatto si è ribaltata, rimanendo con le ruote all’insù. Quattro persone sono rimaste bloccate nell’abitacolo e hanno atteso i vigili del fuoco. La presenza di un eventuale quinto occupante è ancora da verificare. Il suv sarebbe arrivato a forte velocità da dietro. La dinamica precisa dello scontro resta comunque oggetto di accertamenti.

La conseguenza più grave ha riguardato una donna di 26 anni. Era all’ottavo mese di gravidanza ed è stata portata in ambulanza al Ca’ Foncello di Treviso. In ospedale i medici hanno eseguito un cesareo d’urgenza per far nascere il bambino. Le informazioni pubblicate il 15 novembre riferiscono che madre e neonato sono ricoverati in rianimazione. Entrambi sono sottoposti a stretto controllo medico e le loro condizioni sono serie. Le fonti non hanno diffuso i nomi dei feriti. Anche la bambina di un anno e l’altra donna incinta hanno riportato lesioni. Quest’ultima era al terzo mese, secondo un resoconto locale. L’uomo presente nell’auto sarebbe invece uscito praticamente illeso. I dettagli clinici provengono dagli approfondimenti giornalistici locali.

Chi era a bordo del suv ha lasciato il mezzo dopo l’urto. Secondo chi ha assistito ai fatti, tre persone sono scappate a piedi nei terreni circostanti. Alcuni abitanti della zona, richiamati dallo schianto, hanno riferito di averne visto l’allontanamento. La fonte principale le descrive vestite di scuro e con il capo coperto da cappucci. Le identità restano sconosciute. L’auto, semidistrutta, è stata lasciata sul posto e sequestrata. I carabinieri seguono l’inchiesta; gli articoli di approfondimento menzionano inoltre la polizia stradale. I testimoni hanno parlato di tre fuggitivi. Le ricerche sono state avviate, senza che le fonti disponibili riportino arresti. Resta da chiarire con gli accertamenti come si sia svolta la fuga.

L’incidente è avvenuto a Spresiano, in provincia di Treviso

Le cronache locali descrivono il mezzo come una Nissan Qashqai presa a noleggio da una società. Gli approfondimenti riferiscono che al suo interno sono stati rinvenuti attrezzi da scasso, compresa una mazzetta. Alcuni utensili, secondo la fonte principale, si trovavano nascosti tra i sedili. Resta possibile che vi fosse anche merce rubata. Gli investigatori citati nei resoconti ritengono possibile che il suv viaggiasse velocemente per fuggire dalla zona dopo un colpo. È una supposizione, non un fatto confermato.

La polizia ha denunciato ignoti per essersi allontanati senza prestare soccorso. Secondo una cronaca del posto, la vettura della famiglia rallentava in vista di una svolta a sinistra; l’auto arrivata da dietro l’avrebbe tamponata. Gli accertamenti sui presenti e sul mezzo non sono conclusi.

Le prime informazioni indicavano cinque persone nell’auto colpita. Un approfondimento riferisce invece quattro persone soccorse e accertamenti per stabilire se ci fosse un quinto occupante. I vigili del fuoco hanno liberato chi era rimasto intrappolato. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del Suem e la polizia stradale. Un resoconto locale riferisce che la famiglia risiede nel comune di Trevignano. Questo dato non compare nella fonte principale. I testi disponibili non chiariscono chi guidasse l’auto della famiglia. Non precisano neppure se la refurtiva fosse effettivamente a bordo del suv. Le informazioni sui feriti e sulle indagini sono quelle diffuse entro il 15 novembre 2026. Le fonti non riportano sviluppi successivi né l’identificazione delle persone fuggite.

Gli approfondimenti ricordano due casi distinti: a Salgareda, nel 2025, un’auto inseguita dai carabinieri ferì lievemente un 42enne; a Roncade, nel 2015, morirono due ladri durante la fuga dopo l’assalto al bancomat.



