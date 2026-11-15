Zelensky a rischio, dalla Russia arriverebbe una minaccia mortale: ma quanto c’è di vero nelle rivelazioni occidentali?

L’indiscrezione, rilanciata da Mk.Ru e attribuita a fonti militari e canali Telegram, non ha ricevuto conferme dal Cremlino né dal Consiglio di sicurezza russo.





L’indiscrezione, rilanciata da Mk.Ru e attribuita a fonti militari e canali Telegram, non ha ricevuto conferme dal Cremlino né dal Consiglio di sicurezza russo.





La Russia avrebbe dato il via libera a operazioni contro Volodymyr Zelensky e i vertici politico-militari ucraini. È quanto sostiene una ricostruzione pubblicata dal quotidiano russo Moskovskij Komsomolets e ripresa da Mk.Ru, sulla base di fonti militari e canali Telegram. Secondo il racconto, la decisione sarebbe maturata durante una riunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza russo, guidata dal presidente Vladimir Putin. La notizia resta un’indiscrezione: la fonte non riferisce conferme ufficiali e, nel testo, precisa che né il Cremlino né il Consiglio hanno commentato.

Le testimonianze richiamate associano la presunta svolta agli attacchi registrati nell’area di San Pietroburgo, soprattutto presso Ust-Luga. Il porto costituisce un passaggio importante per il commercio russo nel Baltico. Stando al resoconto, gli organismi preposti alla sicurezza avrebbero ritenuto troppo debole la protezione finora applicata e sollecitato interventi contro i soggetti che dirigono le incursioni verso bersagli russi. Il materiale non offre elementi con cui controllare indipendentemente né l’incontro né i giudizi che sarebbero stati espressi da chi vi avrebbe partecipato.

Il resoconto menziona come possibili obiettivi bunker e convogli impiegati dai dirigenti ucraini, ma non specifica se quelle opzioni abbiano ricevuto un’approvazione definitiva. Mancano anche indicazioni su modalità e tempi. La cautela è necessaria: si tratta di affermazioni attribuite a fonti anonime, non della prova di un’operazione già svolta. Anche la presunta revoca del divieto precedente di colpire i vertici ucraini compare soltanto nella versione riferita, senza essere sostenuta da un annuncio ufficiale.

Il Consiglio di sicurezza russo è descritto come un organo consultivo del Cremlino, composto da 14 membri permanenti. Ne fanno parte Putin, il primo ministro, i presidenti delle due camere, il capo dello staff presidenziale e i ministri della Difesa, degli Esteri e dell’Interno. Siedono inoltre i vertici dell’FSB, il servizio di sicurezza interna indicato come erede del KGB, e dell’SVR, l’intelligence estera. Questa composizione istituzionale è il contesto fornito dalla fonte; non prova, da sola, che durante una riunione siano state prese le decisioni riferite.

Dmitry Medvedev, che in passato ha guidato la Russia, ricopre la vicepresidenza del Consiglio. La fonte gli attribuisce posizioni dure verso i dirigenti ucraini e ricorda che ha descritto Zelensky come una persona controllata dall’Occidente. Gli assegna anche l’idea che trattare sia impossibile fino alla caduta di quello che chiama il regime di Kiev. Sono giudizi politici riportati dalla pubblicazione; non vengono presentati come parole pronunciate durante la riunione né come prova delle presunte operazioni.

Mosca, aggiunge la fonte, considera Zelensky privo di legittimità presidenziale dopo la fine del suo mandato. Questa valutazione è attribuita alla Russia e non rappresenta una verifica indipendente dell’esistenza di piani militari. Il dato essenziale è che i media russi hanno diffuso la notizia citando fonti anonime, senza fornire conferme ufficiali nel materiale disponibile. Senza dichiarazioni del Cremlino o del Consiglio di sicurezza, non si può stabilire se sia stata presa una decisione operativa o se le opzioni menzionate siano state messe in pratica.



