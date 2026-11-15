Elisa annulla il concerto a Bologna dopo la morte di una fan di 35 anni

Durante il raduno all’Estragon del 14 novembre, una spettatrice si è sentita male prima dello spettacolo. Elisa ha raggiunto i presenti per annunciare che il concerto era cancellato.





Durante il raduno all’Estragon del 14 novembre, una spettatrice si è sentita male prima dello spettacolo. Elisa ha raggiunto i presenti per annunciare che il concerto era cancellato.





Il concerto di Elisa all’Estragon Club di Bologna, previsto per le 21 di sabato 14 novembre, è stato annullato dopo la morte di una donna di 35 anni che si era sentita male tra il pubblico. La spettatrice era nelle prime file; il malore è avvenuto circa un’ora prima dell’inizio. La notizia del decesso è stata confermata anche dall’organizzazione del locale. Elisa, che attendeva dietro le quinte, ha raggiunto i presenti e ha comunicato che l’esibizione non si sarebbe svolta. All’appuntamento, riservato agli iscritti al fan club, erano presenti circa mille persone

Secondo RaiNews, il malore è arrivato intorno alle 20, circa un’ora prima del concerto. La donna si trovava tra le prime file e i soccorritori sono intervenuti nella sala. Il personale del 118 l’ha accompagnata fuori in barella; poi è stata caricata su un’ambulanza diretta al Sant’Orsola. Secondo la ricostruzione della fonte, è morta durante il trasferimento, benché fossero stati tentati interventi di rianimazione. L’Estragon ha collocato l’annuncio della tragedia a pochi minuti dal momento in cui Elisa avrebbe dovuto salire sul palco.

A quel punto la serata era già stata interrotta: dopo i soccorsi, il pubblico ha ricevuto la comunicazione che l’esibizione non avrebbe avuto luogo. Il resoconto distingue così l’intervento sanitario dalla decisione di fermare l’appuntamento, presa prima dell’ingresso in scena della cantante.

La cantante, commossa, ha comunicato l’accaduto ai suoi sostenitori. Repubblica le attribuisce il racconto secondo cui la donna aveva avuto un arresto cardiaco ed era morta mentre veniva condotta in ospedale. Poi Elisa ha ricordato quanto contino la vita e i legami fra le persone, soffermandosi sul motivo che aveva riunito il pubblico. Il resoconto riferisce anche che, attraverso le storie di Instagram, ha rivolto un pensiero alla famiglia di Monica e ai suoi fan dopo l’accaduto. Il nome Monica appare nel messaggio social pubblicato dall’artista in quella triste occasione.

L’organizzazione dell’Estragon ha affidato ai social la comunicazione della scelta, presa insieme alla cantante. Stando al messaggio, la notizia è arrivata poco prima dell’ingresso di Elisa in scena; a quel punto è stato concordato di cancellare l’appuntamento. Il locale ha anche manifestato il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari, agli amici e alle persone care alla vittima. La dichiarazione attesta dunque la decisione e quando è stata presa, ma nel testo diffuso non precisa altro sulle circostanze dell’emergenza. Le notizie disponibili riportano che la donna morta aveva 35 anni.

L’appuntamento era organizzato per i fan di Elisa e l’accesso era riservato agli iscritti al suo club, non indistintamente a tutti. La cantante si trovava nel locale, dietro il palco, pronta per l’esibizione. La fonte principale riferisce che l’annuncio è stato rivolto a circa mille persone; secondo RaiNews, Elisa è uscita davanti a loro in lacrime. L’inizio del concerto era previsto alle 21, mentre il malore risaliva all’incirca alle 20. Le notizie che riportano la sequenza degli eventi sono state pubblicate il 15 novembre.

La morte è stata comunicata dall’organizzazione dell’Estragon e ricordata dalla cantante nei suoi canali social. I resoconti citati attribuiscono a Elisa il riferimento all’arresto cardiaco, mentre la fonte principale riferisce il trasporto al Sant’Orsola e i tentativi di rianimazione durante il tragitto. Non sono riportate ulteriori informazioni sulle condizioni della donna prima del malore. Il concerto, quindi, non è stato rinviato nel testo disponibile: risulta annullato. Non ci sono indicazioni verificate su un’eventuale nuova data. L’articolo si limita a quanto comunicato sulla serata del 14 novembre e non dà conto di sviluppi successivi.



