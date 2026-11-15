Gomme invernali dal 15 novembre: obbligo sui tratti segnalati

La misura vale solo sulle strade interessate da ordinanze; sono previste finestre per montare e sostituire gli pneumatici





La misura vale solo sulle strade interessate da ordinanze; sono previste finestre per montare e sostituire gli pneumatici





In Italia, dal 15 novembre, chi viaggia deve montare gomme invernali oppure tenere in auto catene o altri strumenti antiscivolo adeguati. La prescrizione interessa soltanto le strade e le autostrade incluse nei provvedimenti delle autorità responsabili, non ogni percorso nazionale. Gli appositi cartelli permettono di individuare le zone coinvolte. Prima della partenza, conviene dunque controllare la segnaletica sugli itinerari consueti e accertarsi di avere l’attrezzatura richiesta.

La normativa trova fondamento negli articoli 6 e 7 del Codice della Strada. Il calendario ordinario copre l’arco compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile; sono tuttavia ammessi due margini di 30 giorni. Servono a distribuire la sostituzione delle gomme, evitando che le officine ricevano troppe richieste in una fase breve. Chi sceglie gli pneumatici invernali può farli installare dal 15 ottobre, senza incorrere in sanzioni. L’anticipo riguarda il montaggio delle coperture invernali, prima dell’avvio della finestra ordinaria di applicazione.

Nel periodo disciplinato è possibile installare pneumatici invernali il cui indice di velocità sia inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione, ma soltanto rispettando i requisiti fissati dalla normativa. La facoltà, quindi, non è priva di condizioni: occorre verificare che la soluzione adottata sia conforme alle regole applicabili. La fonte menziona questa possibilità senza descrivere i requisiti tecnici, e non consente perciò di aggiungere dettagli. Per chiarimenti, bisogna consultare le norme in vigore e le indicazioni pertinenti.

Per il ritorno alle gomme estive, il limite concesso agli automobilisti è il 15 maggio, una volta conclusa la stagione fredda. La data cade un mese dopo la fine del calendario ordinario, che si chiude il 15 aprile. È consigliabile fissare l’intervento in anticipo e verificare le caratteristiche degli pneumatici montati. Considerati insieme, il via libera agli invernali dal 15 ottobre e le finestre previste scandiscono l’avvicendamento stagionale, ma non cambiano la regola: l’obbligo dipende da ordinanze e cartelli.

La misura punta a migliorare la sicurezza della circolazione nei mesi più freddi, quando pioggia, neve e ghiaccio possono rendere più pericolosa la guida. Per questo la dotazione richiesta può consistere negli pneumatici invernali oppure nelle catene o in altri dispositivi antisdrucciolevoli idonei da tenere a bordo. La scelta deve essere coerente con quanto prescritto sul tratto interessato. Il titolo della fonte segnala il rischio di una multa da 1.700 euro, ma il testo fornito non illustra l’importo delle sanzioni né le condizioni specifiche in cui si applicano: quel dato non è quindi ulteriormente precisato nell’articolo.

Poiché la disposizione non copre automaticamente tutto il Paese, verificare il percorso è fondamentale. Le autorità competenti adottano ordinanze per specifiche strade o autostrade, mentre i cartelli informano gli utenti sui tratti in cui la regola opera. Chi cambia itinerario dovrebbe controllare le prescrizioni di ogni segmento, senza ritenere che valgano identiche dappertutto. È inoltre raccomandato accertarsi di avere le dotazioni invernali richieste. La fonte non riporta l’elenco dei provvedimenti, dei tratti interessati o delle autorità che li hanno emanati: per individuarli servono la segnaletica e gli atti pertinenti.



