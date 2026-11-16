Caso Mariotto, interviene Selvaggia Lucarelli e tira in ballo Barbara D’Urso: parole al veleno





Selvaggia Lucarelli critica la definizione di «brutta tv» e richiama le polemiche legate ai programmi Mediaset di D’Urso





Selvaggia Lucarelli, nella newsletter, esamina il confronto fra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle e contesta l’espressione «brutta tv» pronunciata dalla conduttrice. Pur criticando Mariotto per il profumo spruzzato, l’opinionista del Grande Fratello Vip, già giudice del programma, estende la riflessione alla carriera televisiva di D’Urso. A suo avviso, l’accaduto si inserisce nelle tensioni che si sarebbero accumulate prima della diretta.

Sabato 14 novembre, Mariotto ha spruzzato profumo addosso a D’Urso durante un confronto. Lei ha chiesto a Milly Carlucci di intervenire, ponendole un ultimatum: o lui sarebbe rimasto fuori, oppure se ne sarebbe andata; ha insistito Perché fosse allontanato. Molti spettatori hanno letto l’azione come offensiva e manifestato sostegno alla conduttrice. Lucarelli non scagiona lo stilista, ma invita a esaminare la risposta di D’Urso e il contesto del programma, evitando di spiegare la vicenda con la provocazione di Mariotto. La sua interpretazione non cancella la responsabilità di quest’ultimo.

Lucarelli ritiene che per D’Urso non sia stato semplice abbandonare la posizione di conduttrice per diventare una componente del cast. Nella sua ricostruzione, per molto tempo D’Urso ha avuto il controllo di tempi, contenuti e ospiti delle proprie trasmissioni; a Ballando, invece, guida Carlucci e il gruppo deve seguire le regole dello show. L’opinionista la considera una figura centrale, poco disposta a tollerare attacchi o critiche. È una sua interpretazione del confronto televisivo, non una circostanza dimostrata.

Lucarelli richiama anche rapporti non sempre distesi con Simona Ventura e Francesca Fialdini, presunte incomprensioni con Pasquale La Rocca e frecciate rivolte a Ornella Muti. La Rocca, secondo quanto riferito, avrebbe rifiutato di partecipare a un tour della conduttrice. L’opinionista aggiunge la diffidenza di D’Urso verso le trasmissioni Rai che commentano Ballando con le Stelle. Non presenta questi elementi come causa certa della lite: li inserisce in un quadro che considera delicato. Nella sua analisi, anche il profumo sarebbe stato una provocazione intenzionale di Mariotto, pur restando un gesto criticato.

La contestazione principale di Lucarelli riguarda l’etichetta «brutta tv» scelta da D’Urso dopo lo scontro. In un filmato circolato di notte, la conduttrice aveva manifestato dispiacere e messo in discussione la gestione di Carlucci. Lucarelli considera incoerente la sua denuncia e menziona Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso, trasmissioni Mediaset da lei condotte. Secondo l’opinionista, vi si trasformavano vicende private e litigi in spettacolo. Il richiamo alle critiche storiche su quel modello non giustifica, tuttavia, il comportamento di Mariotto in trasmissione.

Lucarelli menziona liti sentimentali e familiari, separazioni, tradimenti presunti, questioni ereditarie, test del Dna e apparizioni di Fabrizio Corona. Critica inoltre le prese di distanza della conduttrice da certe dichiarazioni degli ospiti: nella sua lettura giungevano quando il confronto era già stato portato in studio. L’opinionista richiama insulti omofobi e temi delicati trattati, a suo giudizio, con scarso riguardo. Nella newsletter rimprovera a D’Urso di avere esposto alcune persone a confronti umilianti. Sono valutazioni di Lucarelli; per i singoli episodi non sono fornite date.

I programmi citati hanno avuto grande visibilità, ma sono stati criticati per la spettacolarizzazione di questioni private e dolorose. I sostenitori di D’Urso, d’altra parte, le riconoscono di aver dato spazio a storie che avrebbero avuto meno visibilità altrove. Lucarelli sostiene che il passato professionale della conduttrice renda poco convincente la sua distanza dalle dinamiche di conflitto; precisa però che quel passato non rende accettabile il gesto di Mariotto. Nel suo ragionamento le due contestazioni restano distinte: si può criticare il modello dei programmi e, insieme, condannare la provocazione durante la diretta.

L’ipotesi di un’uscita di D’Urso da Ballando con le Stelle è circolata dopo il suo sfogo, ma nessuna decisione risulta annunciata. Lucarelli prevede che potrebbero arrivare scuse ufficiali, seguite dalla presenza della conduttrice nella puntata seguente, al suo posto oppure su quello di Alberto Matano. Non esclude che D’Urso scelga invece di non andare e riferisce che, secondo le voci, la produzione non sarebbe particolarmente impegnata a convincerla a restare. Sono possibilità prospettate dall’opinionista, non notizie certe sulla partecipazione. Restano al centro il gesto di Mariotto e il giudizio di Lucarelli sui programmi di D’Urso; il ritorno non è chiarito dai materiali disponibili.



