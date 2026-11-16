Predica contro il riscaldamento globale, ma il suo business finisce sotto accusa: bufera su Bill Gates

L’inchiesta di ProPublica ricostruisce la partecipazione del fondatore di Microsoft e l’impatto ambientale delle oltre 200 discariche gestite dalla società.





L’inchiesta di ProPublica ricostruisce la partecipazione del fondatore di Microsoft e l’impatto ambientale delle oltre 200 discariche gestite dalla società.





Nel 1999 Bill Gates investì nel settore dei rifiuti acquistando il 5% delle azioni di Republic Services, società statunitense che gestisce discariche. Un articolo di Michela Rovelli per il Corriere della Sera riprende un’inchiesta di ProPublica sulla partecipazione del fondatore di Microsoft nell’azienda e sulle emissioni associate alle sue attività. Secondo quanto riportato, la quota di Gates è oggi del 38%: una partecipazione di maggioranza valutata 29 miliardi di dollari. Il dato descrive una presenza azionaria rilevante in una società che opera in un comparto con conseguenze ambientali documentate dall’inchiesta.

Negli Stati Uniti Republic Services amministra una rete di oltre 200 discariche statunitensi. ProPublica calcola che in dodici mesi l’inquinamento generato da questi siti corrisponda allo scarico di tre milioni di vetture a benzina. Secondo la stessa indagine, alla compagnia sarebbe riconducibile il venti per cento del metano emesso a livello nazionale. La ricostruzione giornalistica accosta tali cifre alla posizione pubblica di Bill Gates sul clima. Il cofondatore di Microsoft appoggia da anni iniziative contro il cambiamento climatico e nel 2021, con un suo volume, ha trattato le misure per scongiurare una catastrofe climatica.

La questione sollevata nell’articolo riguarda la distanza fra quell’impegno e la partecipazione in Republic Services. Il testo osserva che Gates non sembra usare la propria posizione di azionista di maggioranza per intervenire sulle emissioni della società. Questa valutazione è formulata nell’articolo sulla base delle informazioni dell’inchiesta; non equivale, di per sé, a una dichiarazione diretta di Gates sulle scelte dell’impresa o sul suo investimento. La quota azionaria, il valore attribuito alla partecipazione e le dimensioni delle attività di Republic Services costituiscono gli elementi concreti su cui si fonda il confronto proposto.

Nel 2019 Republic Services dichiarò un obiettivo ecologico: abbattere del 35% le emissioni entro il 2030. Nella ricostruzione del Corriere della Sera, tale dichiarazione contribuì a ottenere nuove commesse, con l’affidamento di ulteriori appalti da parte di città e contee progressiste. È questo il ruolo attribuito all’impegno nel resoconto, non l’attestazione che il risultato fosse stato conseguito. L’inchiesta di ProPublica, ripresa dal quotidiano, segnala però una fase successiva differente: secondo quanto riportato, gli impianti rimasero senza ammodernamenti e produssero emissioni oltre i limiti federali.

La sequenza distingue dunque l’obiettivo annunciato dagli esiti delle verifiche e dalle contestazioni sulla gestione delle discariche. La quota del 35% riguarda la diminuzione prevista, mentre le informazioni citate dall’inchiesta si riferiscono alle emissioni misurate, non si precisa quando e ai controlli sugli impianti rispetto ai limiti stabiliti a livello federale. La ricostruzione mette così in relazione la promessa, gli appalti e le successive criticità.

I controlli avrebbero individuato dispersioni di metano presso gli impianti. La ricostruzione riferisce anche che l’azienda avrebbe contrastato iniziative normative volte a disciplinare il comparto, presentando tale circostanza come attribuzione. Le perdite emerse nelle ispezioni non coincidono con l’altro dato, relativo alle emissioni misurate in rapporto ai tetti stabiliti a livello federale. Si tratta quindi di due profili distinti: da una parte il metano fuoriuscito, dall’altra il superamento delle soglie. L’inchiesta inserisce entrambi gli aspetti nel quadro della conduzione delle discariche e degli impegni ambientali dichiarati dalla società.

La partecipazione di Gates in Republic Services risale al 1999: allora acquistò il cinque per cento delle azioni. Nel 2019 la società annunciò l’obiettivo di ridurre del 35 per cento le emissioni, indicando il 2030 come scadenza. Il libro di Gates, pubblicato nel 2021, è richiamato per il legame con la prevenzione del disastro climatico. Sono momenti distinti della ricostruzione, che non chiarisce se Gates abbia preso parte alla gestione delle discariche né riferisce una sua replica alle critiche. Il resoconto del Corriere della Sera riprende l’inchiesta di ProPublica.



