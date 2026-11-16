Padre e tre bambine trovati senza vita, avevano appena 4, 5 e 8 anni: il dramma scoperto dopo l’allarme della madre

Le bambine, di 8, 5 e 4 anni, erano scomparse venerdì con il padre durante il viaggio verso casa. La Procura indica insolazione e disidratazione; la dinamica è ancora da ricostruire.





Le bambine, di 8, 5 e 4 anni, erano scomparse venerdì con il padre durante il viaggio verso casa. La Procura indica insolazione e disidratazione; la dinamica è ancora da ricostruire.





In una zona rurale di Salta, nel nord argentino, sono stati rinvenuti i corpi di Adrián Pérez, ventiquattrenne, e delle bambine Pamela, otto anni, Adriana, cinque, e Silvana, quattro. La Procura attribuisce i decessi a un arresto cardiorespiratorio causato da insolazione e disidratazione acuta, come indicato dalle verifiche medico-legali. Le autorità continuano a ricostruire l’accaduto in quell’area rurale della provincia argentina.

Il viaggio verso casa era iniziato venerdì, attorno a mezzogiorno, da María Cristina, località formosena; la meta era Alto de la Sierra, dove la famiglia abitava. Adrián conduceva una motocicletta con a bordo le figlie, attraversando tratti remoti e ricoperti da vegetazione folta. La compagna, impossibilitata a raggiungerli telefonicamente, nel pomeriggio ha avvisato gli organi locali competenti della scomparsa.

Squadre perquisirono strade e dintorni. Terreno e visibilità imposero pausa notturna; le ricerche ripresero. I corpi furono trovati nel bosco, vicino a strada vicinale, 20 chilometri da Bragado, dipartimento Rivadavia; durata non indicata.

Dalla Procura è arrivata l’indicazione del medico legale della polizia: il decesso dei quattro è riconducibile a un arresto cardiorespiratorio provocato dall’esposizione al sole e da disidratazione acuta. La spiegazione sanitaria non chiarisce tuttavia per quale ragione i familiari si trovassero in luoghi distinti né come siano giunti nell’area. Gli investigatori esaminano gli spostamenti conclusivi e le condizioni del viaggio.

Tra le possibilità considerate dagli inquirenti figura una caduta con capovolgimento del mezzo. La ricostruzione, ancora provvisoria, ipotizza che i quattro siano rimasti vivi dopo l’episodio e che il recipiente destinato all’acqua potabile si sia danneggiato. In tal caso sarebbero rimasti in un’area remota, senza scorte d’acqua e difficilmente percorribile. Le autorità non hanno confermato né l’incidente né il guasto; gli accertamenti continuano.

Nell’ambito della ricostruzione investigativa, Pérez avrebbe provato a ricavare liquidi da parti carnose di piante e avrebbe raccolto frutti selvatici. Il tentativo non sarebbe riuscito a fermare la perdita d’acqua. In seguito il padre si sarebbe diretto altrove per cercare soccorritori, senza trovarli. Le bambine, forse nel tentativo di mettersi al riparo o farsi notare, si sarebbero inoltrate tra la vegetazione e smarrite. La ricostruzione attende conferme.

Accanto alla motocicletta è stato rinvenuto Pérez, mentre le figlie giacevano altrove, separate tra loro: la distanza fra Pamela, Adriana e Silvana era di circa mezzo chilometro. La collocazione potrebbe accordarsi con l’ipotesi di una ricerca di soccorso condotta separatamente, ma non consente di ricostruire con sicurezza gli spostamenti. Gli investigatori dovranno valutare questo dato insieme agli altri rilievi effettuati sul posto.

Venerdì pomeriggio la compagna di Pérez ha dato l’allarme: non riusciva più a parlare né con lui né con le tre figlie. La visibilità scarsa e il terreno difficile imposero una sospensione notturna delle operazioni, che sono ripartite successivamente. Il recupero dei quattro corpi non ha chiuso l’inchiesta: restano da chiarire lo svolgimento dei fatti e gli eventuali tentativi della famiglia di ottenere aiuto.

Il viaggio avrebbe dovuto portare padre e figlie da María Cristina, in Formosa, alla loro abitazione ad Alto de la Sierra. Il ritrovamento è avvenuto nel dipartimento di Rivadavia, in provincia di Salta. La Procura ha reso noto l’esito medico-legale; restano invece da chiarire l’eventuale caduta, la perdita dell’acqua e gli spostamenti successivi. Sono elementi riferiti come ipotesi investigative, non come conclusioni definitive.

Le autorità dovranno ricostruire come i quattro siano arrivati nell’area isolata e che cosa sia accaduto dopo la partenza. Al momento, i dati comunicati comprendono l’identificazione delle vittime, il luogo del ritrovamento e la causa medica dei decessi. La possibile separazione dei familiari e la ricerca di aiuto sono ancora oggetto di verifica. La dinamica, quindi, non è stata definita dagli investigatori.



