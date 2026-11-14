Alex Belli annuncia l’addio al Grande Fratello Vip dopo la puntata





Dopo il confronto in diretta sul ruolo di chef nella Casa, l’attore ha comunicato sui social di voler chiudere la sua esperienza nel reality.





Alex Belli ha comunicato attraverso i social che intende fermare la sua esperienza al Grande Fratello Vip 9, dopo la puntata di venerdì 13 novembre. Nella notte, dopo il faccia a faccia in studio con Ilary Blasi e le contestazioni sul suo comportamento nella Casa, ha pubblicato il messaggio. L’attore si è detto amareggiato per gli eventi legati al rientro nel reality. La dichiarazione online esprime però una sua intenzione; la fonte non riferisce conferme della produzione circa la sua mancata presenza nelle prossime puntate. Resta dunque possibile un nuovo chiarimento con il programma televisivo.

Il ritorno di Belli nella Casa è arrivato dopo l’uscita decisa dal televoto il 6 novembre. In precedenza aveva abbandonato lo studio, spiegando che non avrebbe seguito lì le vicende degli altri partecipanti. In seguito la produzione gli ha proposto una funzione diversa: curare come executive chef il Grande Fratello Bistrot, locale provvisorio ricavato negli ambienti della Casa. Doveva guidare gli inquilini nella preparazione e nella distribuzione di una cena speciale. Dal risultato della prova collettiva dipendeva anche il denaro disponibile per la spesa. Belli ha affrontato l’incarico imponendo alla brigata disciplina e coinvolgimento, con modi autoritari.

Il contrasto più forte ha coinvolto Alessandro Roncaccia. Tra lui e Belli è nata una lite, seguita da un faccia a faccia ravvicinato nel quale l’attore ha gridato. Roncaccia ha criticato la pretesa di Belli di comandare gli altri. In diretta, Ilary Blasi gli ha chiesto di ricostruire l’accaduto. Belli ha risposto che agiva secondo il ruolo assegnatogli per la prova. Selvaggia Lucarelli ha respinto questa spiegazione: a suo avviso, nei confronti di Roncaccia l’attore si era mostrato aggressivo e avrebbe tentato di spingerlo a reagire. L’opinionista ha aggiunto che interpretare un personaggio non rende legittimo qualunque comportamento.

Dopo il confronto, Belli ha ammesso gli eccessi del proprio comportamento e si è scusato, ricordando che l’attività affidata al gruppo richiedeva la partecipazione di tutti. In seguito ha lasciato ancora lo studio. Nel testo pubblicato ha descritto il rientro come un tentativo di sostenere un progetto televisivo, diverso da quanto immaginato. Ha riferito di aver cercato di creare una squadra tra gli inquilini e di voler mostrare l’impegno dietro lo spettacolo. Ha detto di essere dispiaciuto per aver dovuto rendere conto della parte assegnatagli. Il suo intervento ha inoltre contestato la gestione del programma, precisando che esprimeva una valutazione personale secondo la sua prospettiva.

Nel suo intervento, Belli separa il riconoscimento per l’esperienza attraversata dalla soglia che, secondo lui, rende il gioco privo di senso. Prende spunto dalla cena e dall’attività nel bistrot per presentare quella che definisce la propria ultima portata. Il post è accompagnato da una figura generata tramite intelligenza artificiale, con una clessidra infranta, un copricapo da cuoco sporco, l’occhio del Grande Fratello e un piatto coperto recante “Game Over”. Nel finale, l’attore prospetta un addio senza ritorno; si tratta però dell’intenzione dichiarata da Belli, non di una scelta ratificata dagli autori del programma, né di un atto ufficiale.

Quanto accaduto in precedenza suggerisce di non confondere l’annuncio con la sua possibile realizzazione. Dopo l’eliminazione del 6 novembre, Belli aveva salutato il programma lasciando però aperta la possibilità di tornare; aveva anche evocato uno “SCACCO MATTHO”. Successivamente era rientrato per l’esperienza del Bistrot. La fonte ricorda che nel 2021 l’attore aveva avuto un ruolo di primo piano e che, nella nona edizione, provocazioni e litigi avevano polarizzato gli spettatori. Non ci sono informazioni successive per stabilire se confermerà la scelta: al momento è noto soltanto il post diffuso dopo la puntata.



