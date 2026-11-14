È mamma e nessuno lo sapeva: la famosa rompe il silenzio e presenta la figlia, fan increduli

La cantante ha condiviso la nascita della bambina dopo oltre un anno senza aggiornamenti sui social. Non ha rivelato né il nome della piccola né l’identità del padre.





La cantante ha condiviso la nascita della bambina dopo oltre un anno senza aggiornamenti sui social. Non ha rivelato né il nome della piccola né l’identità del padre.





Avril Lavigne ha annunciato la nascita della sua prima figlia con alcune fotografie pubblicate sui social, interrompendo un lungo periodo di silenzio online. La cantante canadese, nota per brani come Complicated e Girlfriend, ha condiviso l’arrivo della bambina senza indicarne il nome né identificare il padre. Nel messaggio ha definito la neonata «la nostra adorabile principessa». L’annuncio, senza anticipazioni pubbliche sulla gravidanza, ha sorpreso i fan: non ricevevano aggiornamenti personali da oltre un anno. L’ultima pubblicazione precedente risaliva all’ottobre 2025; da allora Lavigne aveva ridotto la propria presenza sui social e le apparizioni pubbliche. Il post ha fatto notizia.

La cantante, 42 anni, ha scelto di comunicare la maternità mostrando immagini familiari, ma non ha fornito dettagli sulla propria situazione sentimentale. Nel primo scatto si vedono le mani di Lavigne, del compagno e della neonata unite; in un altro lei tiene in braccio la figlia. L’ultima fotografia accosta tre paia di Vans a scacchi, per adulti e neonati, a uno skateboard. Sono elementi che richiamano lo stile pop punk associato all’artista, ma le immagini non rivelano altre informazioni sulla famiglia. Il nome della bambina e l’identità del padre restano non comunicati. Nessuna conferma sull’attuale compagno è arrivata dalla cantante.

Nessuna delle storie precedenti di Avril Lavigne consente di stabilire chi sia il padre della bambina. Fra il 2004 e il 2009 la cantante ebbe una relazione con Deryck Whibley, frontman dei Sum 41. Si sposarono nel 2006, ma il matrimonio si chiuse nel 2009. In seguito ci fu Brody Jenner; successivamente Lavigne sposò Chad Kroeger dei Nickelback. La separazione da quest’ultimo fu annunciata nel 2015. Dal 2020 la cantante frequentò Mod Sun, che lavora come cantante e produttore: la loro relazione si protrasse per circa tre anni. Dopo la rottura, circolarono meno notizie sulla vita privata dell’artista. Le voci arrivate in seguito non vennero confermate.

Tra gli account che seguono Avril Lavigne c’è Avril Lavigne China, che ha diffuso immagini di un uomo ipotizzato come possibile compagno dell’artista. La sua identità, tuttavia, non è stata verificata: né la cantante né il suo entourage hanno confermato l’associazione. Non si conosce quindi ufficialmente chi sia il padre della bambina. Il messaggio annuncia la nascita, senza aggiungere prove sulla relazione di Lavigne o sulla gravidanza, vissuta in privato. Al momento, l’artista ha reso pubblica la notizia soltanto attraverso quelle fotografie. Non ha fatto sapere neppure come si chiami la neonata, mantenendo riservato anche questo particolare.

Nel 2013, parlando con E News, Lavigne aveva raccontato di desiderare uno o due figli in futuro, pur non sentendosi allora pronta. La cantante spiegò che voleva dedicarsi alla musica, al disco appena uscito e al tour. La maternità di oggi realizza quel desiderio, ma la vecchia intervista non chiarisce quali siano i suoi piani familiari attuali. L’idea che possa avere altri figli è stata avanzata dai fan, senza che lei abbia dato indicazioni in tal senso. Non ha neppure reso noto quando tornerà a concentrarsi sulla musica. Le dichiarazioni del 2013, dunque, riguardavano un momento diverso della sua vita.

Prima della pausa Lavigne aveva accompagnato l’uscita di Love Sux con attività promozionale e due tournée internazionali. Nel 2026, stando alla ricostruzione della fonte, la minore esposizione pubblica sembrava lasciare spazio alla quiete e alla sfera privata. Non risultano annunciati nuovi pezzi né iniziative professionali, mentre resta incerto quando, o se, Lavigne riprenderà a usare i social. La notorietà arrivò nei primi anni Duemila grazie a Complicated e Girlfriend, brani legati alla diffusione del pop punk. Le immagini della neonata rendono pubblica una gioia personale, ma non chiariscono l’identità del padre, mai confermata ufficialmente, né aggiuntivi aspetti della famiglia.



