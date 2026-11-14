Grande Fratello Vip, concorrente fuori dalla Casa: il motivo dell’allontanamento fa discutere

Il televoto del 13 novembre ha decretato l’uscita di Danto; Provvedi ha ottenuto l’accesso come terza finalista. Quattro concorrenti sono stati mandati in nomination.





Il televoto del 13 novembre ha decretato l’uscita di Danto; Provvedi ha ottenuto l’accesso come terza finalista. Quattro concorrenti sono stati mandati in nomination.





Venerdì 13 novembre 2026, Giancarlo Danto ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip. Il pubblico lo ha eliminato nel confronto al televoto con Giulia Provveddi, rimasta invece in gioco e poi terza finalista. Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, già qualificate, hanno partecipato alla fase finale. In chiusura sono stati nominati Federica Morello, Andreas Muller, Alessandro Varsi e Megan Ria. Il programma, presentato da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ha proposto scontri, ricongiungimenti con i familiari e scelte decisive per il percorso dei concorrenti.

Il resoconto indica per il televoto il 21,14% a Danto e il 22,17% a Provvedi, alla domanda su chi salvare. Più avanti, però, afferma che le percentuali non sarebbero state comunicate, riportando soltanto l’esito. Prima dell’annuncio, Danto ha ricordato con emozione l’esperienza nella Casa e ha detto che l’orgoglio espresso dal padre rappresentava già una vittoria personale. Non vengono indicate altre ragioni per la sua uscita oltre alla decisione del pubblico. Le due finaliste già annunciate hanno così atteso la scelta del terzo concorrente destinato alla finalissima.

Nella prova della “poltrona che scotta” è toccato a Federica Morello affrontare le contestazioni di Giulia Provveddi, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, con cui erano nate frizioni. Valeria Marini si è schierata dalla sua parte. Selvaggia Lucarelli ne ha lodato la lucidità e la resistenza psicologica, giudizio positivo condiviso da Cesara Buonamici. Per Morello c’è stata anche una sorpresa: l’arrivo della madre Daniela, dopo giorni difficili tra critiche e scontri. La donna ha presentato la figlia come una persona genuina e limpida, invitandola a non cambiare. Federica ha ammesso di non riuscire ancora a credere alla presenza della madre nella Casa.

La lite tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia ha riacceso gli animi. Belli, 43 anni, era tornato per un periodo limitato nella Casa come chef e in trasmissione ha riconosciuto di essersi immedesimato troppo nella parte assegnatagli. Le sue parole non hanno placato il dissenso. Roncaccia ha contestato anche a Morello di essere rimasta senza intervenire quando Belli lo aveva attaccato. Alcuni concorrenti hanno poi attribuito a Megan Ria un gioco calcolato, soprattutto per la nomination inattesa riservata a Danto la settimana prima. Lui aveva usato espressioni offensive verso la ballerina; Provveddi ha considerato sproporzionata la sua reazione.

La questione del cibo ha coinvolto anche Megan Ria: dopo aver scongelato carne che si è poi rovinata, ha ammesso la propria responsabilità. L’accaduto ha riaperto le lamentele sulla spesa e sulla sua organizzazione. Il confronto ha toccato pure le difficoltà che alcuni giovani incontrano ai fornelli. Ilary Blasi ha scherzato con Lucarelli sul fatto che appoggi spesso i ragazzi. Nel frattempo, la gara per il terzo posto da finalista ha preso avvio con quattro coppie di concorrenti. La Rosa e Tavassi, già ammesse alla finale, hanno potuto dividerne una e hanno indicato Marini e Morello: così la showgirl è avanzata nella selezione.

Una successione di scelte ha determinato il televoto lampo fra Valeria Marini, Piera Meloni, Megan Ria e Giulia Provveddi. Il pubblico ha premiato Provveddi, che ha così raggiunto le due concorrenti già qualificate alla finale. Dopo l’annuncio, ha raccontato di aver vissuto un percorso discontinuo, definendosi caotica e piena di energia. Ha spiegato di essere arrivata fragile e sola, di sentirsi aiutata dal pubblico e di aver meditato sulle valutazioni di Lucarelli. Tornata nella Casa, le è stato chiesto di scegliere una concorrente da spedire direttamente al successivo televoto per l’eliminazione.

Provveddi ha indicato Morello, con la quale aveva già condiviso momenti di tensione e chiarimento. Le nomination conclusive hanno portato a rischio Federica Morello, Andreas Muller, Alessandro Varsi e Megan Ria. In onda è stato annunciato il ritorno del programma per lunedì 16 novembre.



