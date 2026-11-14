Malore prima delle riprese per Chiara: il medico interviene a Uomini e Donne





Le anticipazioni sulla registrazione del 13 novembre raccontano anche la fine di alcune conoscenze e la scelta di Michela e Igor di lasciare insieme il programma.





Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, la registrazione di Uomini e Donne del 13 novembre 2026 è stata segnata da un episodio sanitario prima delle riprese. Chiara, dama del trono over, avrebbe accusato un malore improvviso poco prima dell’inizio della registrazione. Per assisterla è stato chiamato un medico, mentre lei è stata accompagnata fuori dallo studio per ricevere cure e svolgere gli accertamenti necessari. Le notizie disponibili riferiscono che non ci sarebbero state conseguenze gravi. Dopo essersi ripresa, Chiara è rientrata e ha partecipato alle riprese. Non sono state rese note le cause del malessere. La registrazione ha poi proseguito con vicende sentimentali e momenti di confronto tra i partecipanti.

Prima dell’avvio delle riprese è emerso un problema di salute; la registrazione ha poi proseguito raccontando le storie dei partecipanti. Tra queste, quella di Chiara, coinvolta anche in un confronto con Mario Cusitore. Una serata passata insieme non avrebbe portato l’esito desiderato e la frequentazione si è fermata. La dama ha espresso disappunto per alcuni comportamenti del cavaliere e gli ha comunicato di non voler continuare a conoscerlo. Rivolgendosi a Maria De Filippi, Mario ha dichiarato di voler chiudere la storia. Il rapporto tra i due si è dunque interrotto. Le anticipazioni riferiscono inoltre che anche la relazione di Chiara con Fabio sarebbe giunta al termine.

Un’altra vicenda che riguarda Fabio coinvolge Gemma Galgani. Il cavaliere avrebbe scelto di rivolgere le proprie attenzioni a Roberta, con cui la conoscenza starebbe andando avanti rapidamente. Per Gemma, dama torinese del trono over, la decisione si aggiunge alle difficoltà sentimentali raccontate nella registrazione. Le anticipazioni non precisano ulteriori sviluppi tra Fabio e Roberta, né indicano che cosa accadrà nelle puntate successive. Il resoconto disponibile descrive dunque una scelta del cavaliere e un rapporto in corso, non un esito già definito. Le informazioni restano quelle diffuse sulla registrazione e non aggiungono dettagli sulle ragioni della decisione.

La decisione di Michela e Igor è arrivata dopo un periodo di conoscenza nel programma: entrambi hanno scelto di lasciare Uomini e Donne e di portare avanti il loro rapporto fuori dalla trasmissione. A rendere concreta la scelta, Michela ha scritto una lettera per comunicare i propri sentimenti e ha affidato a Igor le chiavi della sua casa. La relazione continuerà dunque nella vita di tutti i giorni, senza le telecamere. Le anticipazioni collegano questi gesti alla decisione condivisa di uscire dal programma. Non precisano, tuttavia, quali progetti abbiano i due né in quale data lasceranno la trasmissione.

Nel segmento dedicato al trono classico, Giorgia Angeloni ha organizzato un’esterna con Alessandro per fare passi avanti nella loro conoscenza. In seguito ha parlato delle insicurezze che prova riguardo al proprio aspetto e ha vissuto un momento di vulnerabilità emotiva. Le persone presenti, secondo il resoconto, hanno cercato di darle conforto e fiducia. Le anticipazioni non segnalano altre decisioni della tronista né descrivono ulteriormente l’esterna. La registrazione ha raccolto quindi situazioni sentimentali differenti: una conoscenza chiusa, un rapporto destinato a continuare fuori dallo studio e un incontro scelto per approfondire il legame con un corteggiatore.

Il resoconto riguarda la registrazione di venerdì 13 novembre 2026, non una puntata già trasmessa. Le informazioni sulle vicende in studio sono attribuite alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni. In particolare, la ripresa di Chiara e l’assenza di conseguenze gravi sono riferite sulla base di quelle notizie; non sono stati resi noti ulteriori elementi clinici. La registrazione ha incluso anche le decisioni di Michela e Igor, la chiusura delle frequentazioni che coinvolgono Chiara e le vicende di Gemma e Giorgia. Le puntate tratte da quel materiale porteranno in televisione gli sviluppi raccontati, ma la fonte non indica quando andranno in onda.



