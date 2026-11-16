Marina La Rosa, rivelazione choc al Grande Fratello Vip: cala il silenzio dopo le sue parole





La concorrente ha riferito nella Casa le aggressioni dell’ex fidanzato. Un ricordo del 2020 ricostruisce il tentativo di investimento che la portò a chiudere la relazione.





Nel reality Grande Fratello Vip del 2026, Marina La Rosa ha confidato ai partecipanti della Casa un episodio doloroso della propria giovinezza. A Messina, intorno ai sedici anni, frequentava un uomo che, stando alla sua testimonianza, ne aveva ventisette. Nel corso di quel legame lui la aggrediva più volte, lasciandole lividi e altri segni. Lei copriva quanto accaduto davanti alla madre attribuendo i danni a una caduta o ai graffi del gatto. Il racconto è emerso in una chiacchierata recente con altri concorrenti, dei quali non sono stati precisati né identità né numero. Ora è la prima finalista televisiva.

La Rosa ha collegato le aggressioni a liti legate alla gelosia possessiva dell’ex. Ha detto che in alcune occasioni perdeva sangue e che il fidanzato si arrabbiava per motivi che lei giudicava inesistenti. All’epoca interpretava quella gelosia e quella rabbia come segni di un amore intenso. Ha aggiunto che, quando si vive una situazione simile, può essere difficile riconoscerne la gravità. Durante la confidenza ha cominciato a introdurre un episodio successivo, ma la regia ha cambiato inquadratura prima che ne spiegasse i dettagli. Il racconto televisivo si è quindi interrotto senza chiarire quale fosse quel passaggio e non recenti.

Nel 2020, Marina La Rosa affidò ai social un ricordo legato alla ricorrenza internazionale dedicata al contrasto della violenza contro le donne. Nel suo messaggio del 25 novembre parlò di una storia con un uomo più adulto, che identificò soltanto con la lettera “F”. Descrisse un legame contraddittorio: le mani che le mostravano tenerezza erano anche quelle che la colpivano. Allora interpretava la possessività e gli scatti d’ira come prove di sentimento, mentre le grida erano diventate consuetudine. Riferì anche di essere rientrata con il volto sporco di sangue e di avere inventato spiegazioni alla madre, senza rivelarle la causa. Quel contenuto risale a sei anni fa.

Nel post del 2020 La Rosa riferiva anche il tentativo dell’ex di investirla con la moto. Dopo una lite, lui l’aveva fatta scendere dal mezzo e l’aveva lasciata a piedi. Mentre lei camminava verso casa, l’uomo era tornato con la moto e aveva cercato di venirle addosso. Alcune persone sconosciute si erano frapposte e l’avevano protetta. La concorrente indicò quell’episodio come il momento in cui comprese che la relazione non era sana e decise di interromperla. Pochi giorni dopo quel ricordo, partecipò a Domenica Live, trasmissione di Barbara d’Urso. Parlò dell’esperienza e si rivolse alle donne che subiscono maltrattamenti.

Ospite di Domenica Live, Marina La Rosa spiegò di avere ritrovato serenità dopo quel periodo, anche se dentro di sé restavano ferite. Rievocò poi il momento in cui l’uomo la lasciò scendere dalla moto: mentre si allontanava a piedi, udì il motore, si girò e lo vide dirigersi verso di lei. Alcuni sconosciuti intervennero, frappostisi tra i due, e la misero in salvo. Quell’aiuto le fece comprendere che il rapporto non era sano. Sottolineò che nessuna aggressione può essere giustificata né considerata una forma d’amore, lanciando un appello anche alle donne che subiscono maltrattamenti. La vicenda, precisò, apparteneva al passato e non era attuale.

Nel Grande Fratello Vip 2026 La Rosa è diventata la prima finalista. La finale è prevista per il 30 novembre e il programma è condotto da Ilary Blasi. La Rosa aveva partecipato alla prima edizione del Grande Fratello. Nella Casa aveva mantenuto riservatezza sulla vita privata, prima di raccontare ai coinquilini quella relazione adolescenziale. La fonte non precisa il giorno della conversazione né identifica gli ascoltatori. L’ex resta senza nome nei resoconti, dove compare soltanto l’iniziale “F”. L’età indicata da La Rosa era circa sedici anni; il ragazzo ne aveva ventisette. La regia ha interrotto il racconto prima del dettaglio successivo.



