Grande Fratello Vip, Marina La Rosa al centro di un momento delicato: tutti si stringono intorno a lei

Il 14 novembre uno striscione l’ha definita «regina» del Grande Fratello Vip. La concorrente ha risposto con ironia e ha ricevuto l’abbraccio di Valeria Marini.





Il 14 novembre uno striscione l’ha definita «regina» del Grande Fratello Vip. La concorrente ha risposto con ironia e ha ricevuto l’abbraccio di Valeria Marini.





Marina La Rosa ha ricevuto un nuovo messaggio dai fan nella Casa del Grande Fratello Vip. Sabato 14 novembre un aereo ha sorvolato il giardino mentre lei prendeva il sole. Notato il passaggio, la concorrente si è alzata e ha capito che lo striscione era rivolto a lei. Marina è già qualificata per la finale, ormai vicina. La dedica recitava: «MLR regina di questo GF con TE». I sostenitori l’hanno indicata così come protagonista dell’edizione, esprimendole il loro appoggio mentre la gara si avvicina alla conclusione.

La sorpresa suscitò gioia in Marina, che rivolse un ringraziamento a chi la segue da fuori. Di fronte agli altri concorrenti, tuttavia, trasformò l’emozione in ironia: secondo la sua battuta, a vincere sarebbe stata la cattiveria. Subito dopo precisò di non reputarsi affatto cattiva e richiamò la frase «Mi dipingono così», alludendo al modo in cui, secondo lei, talvolta viene descritta. La schiettezza e le osservazioni taglienti sono tratti della sua presenza televisiva, che l’hanno resa facilmente riconoscibile anche agli altri inquilini.

Andreas Müller era in giardino vicino a Marina, accompagnato da alcuni amici stretti. Per scherzare, il ballerino ha sostenuto che lo striscione fosse indirizzato a lui: le lettere MLR identificano Marina La Rosa, ma coincidono anche con le consonanti iniziali del cognome Müller. La trovata ha aggiunto una nota giocosa alla scena. Valeria Marini, dopo aver osservato l’aereo, ha raggiunto la finalista; si è complimentata con lei e l’ha abbracciata calorosamente.

La dedica del 14 novembre è arrivata dopo un altro omaggio volante, organizzato dai fan l’11 novembre. In quell’occasione, sopra la Casa era comparso il testo «Il GF VESTE La Rosa #fans». Marina aveva accolto anche quel messaggio con stupore e riconoscenza, osservando quanto fosse insolito ricevere un pensiero rivolto a lei a distanza di tanti anni dall’esordio nel programma. Il cartello più recente la definisce regina dell’edizione in modo diretto; resta, tuttavia, un gesto di sostegno e non anticipa chi vincerà la finale.

Nel 2000 Marina aveva partecipato per la prima volta al Grande Fratello Vip; oggi, ventisei anni dopo, è rientrata nella Casa. Il suo cammino in questa edizione ha incluso diverbi, confronti, occasioni di divertimento e momenti di riflessione. La fonte la presenta come una personalità ancora riconoscibile per ironia e fermezza. Questa nuova avventura, rispetto alla precedente, è affrontata con un atteggiamento differente; le sue uscite ironiche non sempre suscitano reazioni uguali tra i coinquilini. La fama di donna pungente risale all’esordio televisivo.

Negli ultimi giorni la vita comune nella Casa è stata segnata da contrasti e momenti di tensione. Il passaggio dell’aereo ha riunito i concorrenti in un’occasione più distesa, fra l’ironia di Marina, la burla di Müller e l’abbraccio di Marini. La concorrente è già qualificata per l’ultima puntata e continua il percorso con gli altri partecipanti in corsa per la vittoria. Il messaggio dei sostenitori è giunto mentre l’attenzione è ormai concentrata sulla finale, ma non consente di sapere in anticipo quale sarà il risultato.

Dopo settimane trascorse nella Casa, i concorrenti sono separati dalla vita fuori e non possono valutare con precisione quanto piacciano ai telespettatori. Un aereo offre al massimo un indizio sull’attenzione di una parte del pubblico, non sul sentimento generale. Per Marina, i passaggi dell’11 e del 14 novembre attestano due iniziative dei suoi sostenitori. Lei ha espresso riconoscenza per la vicinanza e ha reagito scherzosamente al nuovo cartello, che la incorona in senso simbolico regina del Grande Fratello Vip. La qualificazione alla finale era già acquisita.

La mattinata del 14 novembre ha dunque riunito il messaggio dei fan, le reazioni scherzose di Marina e Andreas Müller e i complimenti di Valeria Marini. La sorpresa è avvenuta in giardino, mentre la concorrente prendeva il sole, e si è conclusa con l’abbraccio della showgirl. Tre giorni prima era arrivato il primo aereo, con una dedica diversa. Entrambi gli striscioni hanno espresso sostegno a Marina, ma nessuno dei due anticipa il verdetto della gara. La concorrente, già ammessa alla finale, continua il suo percorso nel reality.



