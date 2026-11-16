Grande Fratello Vip, Andreas Muller: ore difficili dopo la rapina a mano armata: arriva la notizia che cambia tutto

Due uomini armati hanno colpito l’attività romana specializzata in carte Pokémon. Il team ha lanciato una raccolta fondi e invita i collezionisti a segnalare eventuali vendite della merce rubata.





Due uomini armati hanno colpito l’attività romana specializzata in carte Pokémon. Il team ha lanciato una raccolta fondi e invita i collezionisti a segnalare eventuali vendite della merce rubata.





Off Time, negozio romano di carte Pokémon e oggetti da collezione collegato ad Andreas Muller, è stato assaltato venerdì sera. Il locale si trova in via Appia Nuova ed è stato inaugurato il 7 dicembre 2025. In base a quanto riferito sui profili social dell’attività, verso le 20 sono arrivati due uomini armati, con il viso nascosto da passamontagna. I due avrebbero minacciato con le pistole un dipendente, spaventando chi si trovava all’interno. La rapina è avvenuta mentre Muller è nella Casa del Grande Fratello Vip, trasmissione in onda su Canale 5.

In un tempo breve i due hanno infranto le vetrine e preso numerose carte da collezione, tra cui pezzi che possono raggiungere prezzi elevati. Il gruppo di Off Time ha affidato alla rete il racconto della rapina: merce e vetrate si possono rimpiazzare, hanno spiegato, ma resta più arduo lasciarsi alle spalle il terrore di avere davanti due pistole. Chi lavora al progetto è rimasto profondamente scosso. L’attività, avviata da meno di un anno, era riuscita in pochi mesi a creare un gruppo di appassionati attorno a sé.

Dopo l’assalto, il gruppo di Off Time cerca risorse per riparare i danni e tornare operativo, avviando una raccolta fondi online. Ai frequentatori è stato chiesto di rientrare nel negozio, fare un acquisto, mettere in vendita le proprie carte o anche fermarsi per far sentire la propria solidarietà. Il sostegno può quindi assumere forme diverse, dal contributo economico alla semplice vicinanza. Parallelamente, sono state diffuse fotografie di alcuni articoli rubati. I responsabili chiedono agli appassionati di controllare le offerte pubblicate online e di riferire eventuali elementi utili.

Un annuncio sospetto o un’altra indicazione potrebbe contribuire a rintracciare la merce e favorirne il recupero, almeno parziale. L’iniziativa coinvolge la comunità costruita in pochi mesi attorno all’attività, chiamata a partecipare alla ripartenza con gesti concreti. La ricerca di informazioni affianca così la raccolta di aiuti e resta aperta.

La comunità ha risposto alla richiesta di sostegno con incoraggiamenti e aiuti pratici. Stando alla fonte, alcuni clienti hanno scelto di tornare a comprare, dando così un contributo alla ripresa. Fra le testimonianze diffuse da Off Time c’è quella di un uomo arrivato il mese precedente da una zona lontana di Roma insieme al figlio di nove anni, fan di OP. Ha scritto che la settimana successiva sarebbe tornato per un acquisto inatteso, ma per lui significativo. Il suo messaggio si chiude con l’esortazione a non cedere e a ricominciare.

Solo alcune settimane prima, Veronica Peparini era stata vittima di un raggiro telefonico. Moglie di Muller, coreografa ed ex docente di Amici, il mese precedente aveva ricevuto la chiamata di un uomo che si era spacciato per un impiegato della banca: le aveva riferito che il bancomat sarebbe scaduto. Ritenendo autentica la comunicazione, gli aveva fornito le credenziali necessarie per entrare nell’home banking. La frode le era apparsa chiara soltanto la mattina successiva, quando aveva trovato il conto quasi prosciugato e appena quattro euro disponibili. In seguito aveva reso pubblico l’episodio, così da avvertire altre persone.

Muller, ballerino diventato noto con la partecipazione ad Amici e con la sua attività nella danza, è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. La fonte lo colloca fra i protagonisti più seguiti, in una fase vicina alla conclusione del programma. In Off Time aveva investito assieme ad altre persone. Il negozio, dopo essere stato rapinato, ha chiesto sostegno alla comunità cresciuta intorno al progetto. Restano da gestire le vetrine distrutte, la perdita delle carte e la paura provata dal dipendente sotto minaccia. Le indicazioni dei collezionisti potrebbero essere utili per ritrovare la merce sottratta.



