Grande Fratello Vip, momento tesissimo nella Casa: le parole di Ilary Blasi fanno calare il silenzio

Andreas Muller, Federica Morello, Megan Ria e Alessandro Varsi sono in nomination: le rilevazioni online indicano i due più a rischio, ma il verdetto spetta al voto ufficiale.





Andreas Muller, Federica Morello, Megan Ria e Alessandro Varsi sono in nomination: le rilevazioni online indicano i due più a rischio, ma il verdetto spetta al voto ufficiale.





Stasera Ilary Blasi annuncerà in diretta chi dovrà lasciare la Casa del Grande Fratello Vip: la scelta riguarda Andreas Muller, Federica Morello, Megan Ria e Alessandro Varsi. Il televoto terminerà lunedì 16 novembre e, dopo l’eliminazione, i concorrenti in corsa saranno nove invece di dieci. La finale è ormai vicina. Le rilevazioni online mettono soprattutto Megan e Alessandro tra i nominati a rischio, ma non consentono di conoscere in anticipo la decisione ufficiale. Le percentuali pubblicate da pagine social, siti e forum vanno considerate indicative; soltanto il voto della trasmissione decreterà l’eliminato.

Da venerdì scorso, durante la puntata numero diciotto, è partito il televoto. I quattro sfidanti sono stati coinvolti dopo le scelte prese nelle nomination. Nei rilevamenti diffusi online Andreas ottiene valori fra 42% e 46%, mentre Federica raggiunge all’incirca il 42%. Megan raccoglie circa 5%; Alessandro si colloca nell’intervallo dal 7% al 10%. Le cifre descrivono le indicazioni della rete e non il dato ufficiale. A decretare l’uscita sarà la comunicazione di Ilary Blasi. I coinquilini, confrontandosi con Francesca Manzini, rientrata per cimentarsi in un’altra gara di ballo, hanno previsto che il rischio riguardi Megan oppure Alessandro, in vista dell’imminente verdetto finale.

La votazione per l’eliminazione è stata determinata dalle nomination della serata. Giulia Provvedi, appena diventata la terza finalista, poteva spedire direttamente un concorrente al televoto e ha scelto Federica Morello. Tra le due non si era creato un legame stretto; nella decisione hanno pesato anche alcune parole di Federica pronunciate durante la puntata. Successivamente, nella mystery room, si sono tenute le nomination a voce alta. Giulia ha indicato Valeria Marini, motivando il voto con il dissenso per alcune sue reazioni nella Casa. Megan ha fatto il nome di Andreas Muller, rimproverandogli di aver trasformato un suo errore in un attacco troppo duro.

La discussione riferita da Megan iniziò dopo che lei aveva scongelato troppa carne, correndo il pericolo di sprecarla. Guendalina Tavassi fece il nome di Alessandro Varsi e ammise di aver agito con strategia. Valeria preferì votare Andreas, spiegando che non voleva coinvolgere un concorrente più giovane. Anche Alessandro Roncaccia scelse il ballerino, ma lo considerava una seconda possibilità: avrebbe voluto indicare Federica, già mandata direttamente al televoto. Andreas nominò a sua volta Megan, giudicando poco genuini alcuni suoi comportamenti. Piera Meloni votò Muller, pur ammettendo di avere motivazioni deboli: voleva tutelare gli amici più vicini. Varsi scelse Andreas per esclusione.

Marina La Rosa ha scelto Alessandro, ricordando che quasi le era dispiaciuto non assistere alla sua eliminazione nel televoto precedente. Federica, invece, ha indicato Megan, alla quale attribuisce la responsabilità dell’uscita di Giancarlo Danto. Malgrado le nomination ricevute, Andreas resta fra i concorrenti più apprezzati nelle rilevazioni online. Il rapporto fra Megan e Alessandro si è fatto più stretto: i due, presentati come amici speciali, si sono anche baciati. Stando alle percentuali citate, tuttavia, la loro vicinanza non avrebbe portato un aumento rilevante del consenso.

Le immagini dei due concorrenti sono diverse: Alessandro ha offerto ai coinquilini momenti divertenti grazie al suo umorismo, pur restando fuori dal gruppo dei protagonisti principali delle dinamiche stagionali. Su Megan pesavano invece le attese nate anche dai gossip; lei stessa aveva detto di voler mostrarsi senza filtri. La fonte riferisce che alcuni spettatori avrebbero preferito una sua partecipazione più intensa. Il pubblico conosceva già le sue doti di ballerina attraverso Amici di Maria De Filippi e la successiva attività al fianco di Elodie.

Nell’edizione presentata da Ilary Blasi, le opinioniste sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il loro apporto, insieme alle uscite e ai rapporti in evoluzione, ha alimentato le discussioni. L’ultima parola spetta comunque al televoto, in chiusura questa sera.



