Simona Ventura rompe il silenzio sul cyberbullismo contro la figlia Caterina: «A scuola ho fatto un caos»

Nel podcast di Giacomo Poretti, Simona Ventura ha ripercorso l’episodio che coinvolse Caterina alle elementari e il suo intervento presso scuola e famiglie.





Nel podcast di Giacomo Poretti, Simona Ventura ha ripercorso l’episodio che coinvolse Caterina alle elementari e il suo intervento presso scuola e famiglie.





Simona Ventura ha spiegato di aver agito non appena seppe che Caterina, allora alle elementari, era bersaglio di una conversazione online. Nel podcast condotto da Giacomo Poretti, ha ricordato di aver raggiunto in circa trenta minuti la scuola e le madri degli altri alunni. Il giorno seguente si è recata all’ingresso dell’istituto per cercare di interrompere quanto accadeva. Ha definito molto forte la propria reazione. Non ha precisato quali sviluppi siano seguiti, se siano state adottate misure scolastiche né quali effetti l’episodio abbia avuto su Caterina.

Ventura ha ricostruito l’origine dell’episodio partendo dall’interesse non corrisposto di un compagno nei confronti di Caterina. Secondo il suo racconto, il bambino avrebbe poi aperto uno spazio di messaggistica riservato per prenderla di mira. La conduttrice ha detto di aver scoperto lo scambio nella conversazione della classe e di essersi mossa subito, contattando gli adulti interessati. Conosceva personalmente le altre madri e riuscì così a raggiungerle. Ha inoltre raccontato di essersi fatta trovare davanti alla scuola per aspettare i ragazzi. Nel podcast non ha aggiunto informazioni su ciò che avvenne dopo.

Il racconto riguarda un periodo in cui Caterina frequentava la scuola primaria. La ragazza ha oggi vent’anni ed è la terza figlia di Ventura, dopo Nicolò e Giacomo, nati dal matrimonio della conduttrice con l’ex calciatore Stefano Bettarini. Caterina è entrata nella famiglia nel 2006. La madre biologica, parente di Ventura, non era in condizione di occuparsi di lei; la presentatrice decise quindi di accoglierla e crescerla insieme agli altri figli. Nel 2014 Caterina ha assunto ufficialmente il cognome della conduttrice.

Nel podcast, Ventura ha richiamato il rapporto con Caterina, per lei figlia in ogni senso, e ha raccontato quanto rapidamente si rivolse agli adulti dopo aver appreso della chat. Il suo intervento, nel racconto, nasce dalla volontà di tutelare la ragazza. La conduttrice non ha collocato l’accaduto in un anno preciso: ha detto soltanto che risale alle elementari. Non ha comunicato il nome dell’istituto, né ha descritto conseguenze per la bambina. Resta inoltre senza risposta se le condotte siano continuate dopo il suo intervento.

La vicenda narrata da Ventura Mostra che prevaricazioni online possono coinvolgere anche alunni piccoli, non soltanto adolescenti. La conduttrice non ha reso noto che cosa contenesse la chat, perciò non si conoscono i dettagli dei messaggi. Ha invece descritto le iniziative prese dopo la scoperta: rivolgersi alla scuola, parlare con le madri degli altri bambini e andare davanti all’istituto. Quanto riferito non chiarisce quali provvedimenti siano eventualmente seguiti, né quale parte abbiano avuto gli insegnanti nell’affrontare il caso.

In Italia il contrasto al cyberbullismo è disciplinato dalla legge 71 del 2017. La legge 70 del 2024 ha poi introdotto modifiche in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. La fonte del racconto richiama il ruolo di scuola e famiglie e l’importanza delle attività educative, senza indicare che una specifica procedura sia stata applicata nel caso di Caterina. Ventura, infatti, non ha riferito provvedimenti scolastici. La sua testimonianza documenta la decisione di coinvolgere gli adulti, ma non permette di ricostruire l’esito della vicenda o eventuali interventi successivi.



