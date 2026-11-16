Caos intorno a Guillermo Mariotto, volano accuse e critiche: «Un comportamento ingiustificabile»





La responsabile della selezione sostiene di aver annullato i voti del giudice e di averlo escluso dalla giuria dopo l’episodio dello scorso marzo.





La Wanda Gastrica ha raccontato su Facebook un episodio che, secondo la sua ricostruzione, sarebbe avvenuto lo scorso marzo durante la selezione del Lazio di Miss Drag Queen Italia. Responsabile del concorso, aveva affidato a Guillermo Mariotto la presidenza della giuria. Alla manifestazione partecipavano anche lo scrittore e showrunner di Drag Race Italia Dimitri Cocciuti, il press agent Angelo Perrone, la make-up artist Anna Maria Di Florio, il coreografo Andrea Attila e le drag queen Silvana Della Magliana e Leonya. La testimonianza è stata pubblicata mentre Mariotto è al centro di nuove critiche per un gesto rivolto a Barbara d’Urso, sul quale sono intervenute diverse conduttrici televisive.

Nel resoconto di La Wanda Gastrica, Mariotto avrebbe alterato le valutazioni della selezione, inserendo anche uno zero, benché il regolamento non consentisse voti inferiori a cinque. L’organizzatrice gli attribuisce inoltre modi offensivi verso le concorrenti, risposte sgarbate a lei e alla seconda presentatrice, oltre all’uscita dalla sala mentre una partecipante si esibiva. Sono contestazioni della responsabile, non circostanze verificate in modo indipendente. Nel suo post ha precisato di essere intervenuta in qualità di organizzatrice: ha fatto cancellare i giudizi del giurato e lo ha estromesso dalla giuria. Ha poi condannato il comportamento e sollecitato una presa di posizione della Rai.

Nelle parole dell’organizzatrice, l’appuntamento avrebbe dovuto offrire spazio alla creatività delle partecipanti. La Wanda Gastrica ha rivolto il proprio appello anche a Milly Carlucci e alla squadra di Ballando con le Stelle, mettendo in discussione il fatto che lo stilista resti nel cast. A fare da precedente c’è un’altra uscita di scena di Mariotto, avvenuta durante una puntata del programma e rimasta inizialmente senza spiegazioni. In un secondo momento lui aveva detto di essersi assentato per seguire consegne inerenti al proprio lavoro. L’episodio aveva alimentato la copertura dei media, portando la produzione e la conduttrice a chiarire pubblicamente quanto accaduto.

Dopo una puntata senza Mariotto, tornò in trasmissione e si scusò con Milly Carlucci. La conduttrice descrisse una fase personale complessa, chiarendo che ciò non cancellava la responsabilità per l’accaduto. A sostegno della sua permanenza richiamò i diciannove anni di lavoro condiviso e la condizione emotiva che lo stilista le aveva riferito. Per lui scelse un cartellino giallo, cioè un richiamo senza allontanamento. Le nuove contestazioni della responsabile di Miss Drag Lazio alimentano il confronto sulla sua presenza e sulla linea di Carlucci. Nessun seguito decisionale è riportato.



