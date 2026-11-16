Terremoto di magnitudo 3,2 vicino a Pizzoli: scossa avvertita nella notte





Il sisma è stato registrato alle 00:26 del 16 novembre a due chilometri a nord-est di Pizzoli. Non risultano danni o feriti.





La scossa di magnitudo 3,2 registrata alle 00:26 di lunedì 16 novembre nella provincia dell’Aquila ha svegliato numerosi residenti durante la notte. L’INGV ha localizzato l’evento a circa due chilometri a nord-est di Pizzoli, con ipocentro a dieci chilometri di profondità. Il terremoto è stato avvertito nel capoluogo abruzzese e in diverse aree circostanti. La Sala sismica INGV-Roma ha attribuito al sisma una magnitudo locale ML di 3,2. L’orario preciso indicato nella scheda dell’istituto è 00:26:49, ora italiana. La registrazione è avvenuta nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 novembre.

Molte persone si sono svegliate perché il movimento è stato avvertito nettamente, secondo quanto riferisce la fonte principale. Le segnalazioni riguardano il capoluogo, diversi altri comuni aquilani e anche le province di Teramo e Rieti. Pubblicata nella mattinata del 16 novembre, la notizia è indicata come suscettibile di aggiornamenti e afferma che non sono stati segnalati né feriti né danni. Le prime verifiche riportate da RaiNews non evidenziavano effetti su persone o cose. Le informazioni disponibili confermano dunque che l’evento è stato percepito, ma non attestano danni.

L’epicentro è stato indicato nei pressi di Pizzoli e Barete, nella provincia dell’Aquila. La fonte principale colloca l’area a tredici chilometri a nord del capoluogo abruzzese e a venti chilometri da Amatrice, in provincia di Rieti. La scheda dell’INGV specifica invece la posizione come due chilometri a nord-est di Pizzoli e riporta le coordinate geografiche 42.4533, 13.3102. RaiNews indica una distanza di circa due chilometri anche da Barete e riferisce che il capoluogo si trova a circa quindici chilometri dall’epicentro. Le distanze riportate possono variare in base al punto di riferimento adottato.

La profondità registrata dall’INGV è di dieci chilometri. Il sito dell’istituto precisa che coordinate, profondità e magnitudo sono stime elaborate sulla base dei dati disponibili e possono essere aggiornate se arrivano nuove informazioni o analisi. Un altro approfondimento, NowMeteo, riporta per lo stesso Evento una profondità stimata di 10,5 chilometri; 3Bmeteo indica circa 10,5 chilometri. La scheda ufficiale dell’INGV resta il riferimento con la localizzazione a due chilometri a nord-est di Pizzoli e la profondità di dieci chilometri. Le fonti concordano sull’orario, sulla magnitudo 3,2 e sull’area interessata.

Nel quadro delle distanze locali, RaiNews cita Cagnano Amiterno a sette chilometri, Capitignano a otto e Montereale a dieci. Questi valori sono presentati come indicazioni approssimate delle località vicine all’epicentro. NowMeteo specifica invece che i calcoli sono in linea d’aria e prendono come riferimento i centri comunali. Nella sua graduatoria, Pizzoli si trova a 2,4 chilometri, Barete a 2,5, Cagnano Amiterno a 6,4, Capitignano a 7,6, Montereale a 9,4.

La differenza rispetto ai numeri arrotondati attribuiti a RaiNews è compatibile con criteri di misurazione non identici. La fonte riferisce inoltre quindici comuni nel raggio di venti chilometri dall’epicentro. La pagina presenta però soltanto i dodici centri più prossimi, lasciando fuori dalla lista mostrata tre comuni compresi nel totale. In questo modo il conteggio complessivo è distinto dall’elenco delle località evidenziate. Le distanze riportate riguardano dunque i centri, non percorsi da percorrere.

La scheda dell’INGV spiega che coordinate e magnitudo sono stime provvisorie: gli analisti possono modificarle se acquisiscono nuovi dati o svolgono verifiche. Le ShakeMap illustrano in modo indicativo lo scuotimento ricavato dalle registrazioni di sismometri e accelerometri, integrate con elaborazioni sismologiche; vengono generate automaticamente e aggiornate quando arrivano altre osservazioni. Non anticipano terremoti. L’INGV definisce invece la pericolosità come valutazione probabilistica dello scuotimento atteso, distinta dalla previsione deterministica di un singolo sisma. Per l’evento del 16 novembre restano riportati magnitudo 3,2, epicentro presso Pizzoli, profondità ufficiale di dieci chilometri e assenza di danni o feriti nelle fonti.



