Barbara D’Urso contro Guillermo Mariotto, scoppia il putiferio a Ballando: arriva una reazione durissima

Mara Venier, Alba Parietti e altri personaggi hanno commentato lo scontro. Nathaly Caldonazzo ha contestato anche la gestione di Milly Carlucci.





Mara Venier, Alba Parietti e altri personaggi hanno commentato lo scontro. Nathaly Caldonazzo ha contestato anche la gestione di Milly Carlucci.





Dopo la puntata di Ballando con le Stelle di sabato 14 novembre, il confronto fra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto ha continuato a far discutere anche una volta spente le telecamere. Mara Venier, Alba Parietti, Anna Pettinelli, Enzo Miccio, Eugenio Finardi, Heather Parisi e Nathaly Caldonazzo hanno commentato l’accaduto. Numerosi interventi hanno contestato il comportamento del giurato e difeso la concorrente; Caldonazzo ha rivolto l’attenzione a Milly Carlucci e alla conduzione del momento. Nessuna presa di posizione pubblica della conduttrice risulta confermata. Nel caso figurano un gesto legato a un profumo Hermès e le frasi indirizzate a d’Urso.

A Domenica In Venier ha compreso il disagio di d’Urso giudicando eccessivo l’attacco. Al suo posto ha detto che avrebbe reagito più impulsivamente. Ha ricordato Alberto Matano intento a calmare gli animi e Ivan che invitava Mariotto a scusarsi. Ha citato Carolyn Smith, arrabbiata, autrice di una battuta sul giurato, e ha definito composta d’Urso. Ospite Alba Parietti ha chiesto scuse ritenendo l’accaduto inappropriato per il servizio pubblico e di dare ai giovani un esempio sbagliato.

Alba Parietti ha raccontato di essersi sentita a disagio e ha affermato che Milly Carlucci non poteva non cogliere la serietà di quanto accaduto. Anna Pettinelli ha giudicato spiacevole il diverbio, osservando che in sette puntate Mariotto avrebbe già dovuto chiedere scusa a d’Urso in due occasioni. In precedenza, ha ricordato, l’aveva apostrofata con “poveraccia”. Ha contestato anche il suo modo di parlare a Rossella Erra. Pettinelli ha inoltre menzionato la proposta di Alberto Matano, che per placare gli animi aveva suggerito di scambiarsi i posti. Poco dopo aver chiesto scusa, Mariotto avrebbe replicato “magari”. Secondo Pettinelli, quella parola ha tolto credibilità al tentativo di fare pace.

Enzo Miccio ha richiamato l’importanza di preservare il carattere di Ballando con le Stelle, che considera un programma di qualità. Ha separato le osservazioni critiche, anche severe, dagli attacchi irrispettosi rivolti alle persone. Eugenio Finardi ha condannato senza riserve la condotta del giurato, definendola violenta. Heather Parisi, collegata da Hong Kong, ha segnalato vicinanza a d’Urso mettendo alcuni “mi piace” su X. Fra i contenuti apprezzati comparivano post secondo cui Mariotto avrebbe oltrepassato il limite da tempo e quanto andato in onda era penoso. Altri messaggi sottolineavano che d’Urso, al di là delle simpatie, è una persona e una professionista. Il sostegno di Parisi risulta attestato da queste interazioni, non da parole pronunciate direttamente.

Nel filmato diffuso su TikTok, Nathaly Caldonazzo ha preso la parola. L’attrice ha specificato di non provare una simpatia particolare per d’Urso, poi ha contestato a Milly Carlucci di non aver contribuito a ridurre la tensione né offerto alla concorrente un adeguato appoggio emotivo. Per argomentare, ha ricordato la vicenda di Pierluigi Diaco: la presentatrice, ha detto, lo aveva richiamato per l’atteggiamento aggressivo tenuto con un concorrente. A suo avviso, d’Urso, ormai nel cast, avrebbe dovuto ricevere una protezione altrettanto chiara. Il dibattito investe quindi non soltanto Mariotto, ma anche la gestione del confronto da parte della conduttrice, nel corso della puntata in onda quella sera.

Il confronto è maturato in una stagione fatta di numeri di danza, pagelle dei giudici e dinamiche fra i partecipanti. Per d’Urso il talent rappresenta un’esperienza lontana dal suo consueto ruolo televisivo; il suo cammino suscita attenzione anche per i legami con alcuni membri della giuria. Stando a quanto riportato, Mariotto avrebbe dichiarato di non provare rimorso e, per ora, non darebbe segni di voler porgere altre scuse alla concorrente. Non è stata verificata una successiva uscita pubblica di Carlucci, né si sa se il tema verrà affrontato nella puntata successiva. Un suo ritorno sull’accaduto resta soltanto un’ipotesi priva di conferme. Le opinioni menzionate continuano a essere attribuite a chi le ha espresse.



