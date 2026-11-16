Grande Fratello Vip, succede l’impensabile: due concorrenti pronti a dire addio alla Casa





La diciannovesima puntata, condotta da Ilary Blasi, prevede anche un televoto flash, una sfida di danza e confronti nella Casa.





Lunedì 16 novembre Canale 5 ospiterà una nuova serata del Grande Fratello Vip, guidata da Ilary Blasi. La produzione ha comunicato che, prima dell’atto conclusivo, due persone dovranno uscire dall’abitazione del programma. Alla conduzione della diciannovesima puntata ci sarà Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. Il primo posto a rischio dipenderà dalla consultazione del pubblico già avviata; in seguito, durante la trasmissione, un voto rapido stabilirà un’altra uscita. Non sono state rese note le decisioni che precederanno quest’ultima chiamata alle urne. La fonte descrive l’appuntamento come rilevante per la prosecuzione della competizione e per gli equilibri della gara.

Al primo televoto partecipano Alessandro Varsi, Andreas Müller, Federica Morello e Megan Ria: uno di loro dovrà interrompere il percorso nel reality. In seguito, Blasi annuncerà il televoto flash, dal quale uscirà un altro concorrente. Secondo le anticipazioni, la seconda eliminazione sarà preceduta da decisioni ancora non precisate, e gli inquilini potrebbero trovarsi a rischio senza preavviso. La finale si avvicina e, nel racconto della vigilia, nomination e alleanze assumono un peso maggiore. La fonte segnala rivalità e incomprensioni tra i partecipanti, ma non indica quali concorrenti saranno coinvolti nel secondo voto né anticipa l’esito delle votazioni.

Nel corso dell’appuntamento è annunciato un duello danzato fra Valeria Marini e Guendalina Tavassi, protagoniste in precedenza di screzi nella Casa. Francesca Manzini, rientrata nel programma nel ruolo di coreografa, affiancherà Marini per allestire una performance sensuale. La suite costituisce il premio della sfida. Marina La Rosa e Giulia Provvedi prenderanno parte alla gara dei talenti; entrambe, secondo la fonte, hanno già raggiunto la finale. Le notizie diffuse non indicano se la competizione modificherà la corsa nel reality o metterà in palio unicamente il premio. Il dissidio fra Marini e Tavassi potrebbe riproporsi durante la prova, ma non è una certezza.

Fra i temi annunciati c’è la situazione di Federica Morello, finita in nomination nella puntata precedente e, secondo il testo, oggetto soprattutto delle critiche di Megan Ria e Piera Meloni. Con Alessandro Roncaccia i rapporti sono freddi. Andreas Müller, invece, risulta l’unico concorrente che abbia preso apertamente le sue parti. La diretta dovrebbe offrire ai protagonisti l’occasione di esporre le rispettive ragioni e discutere ciò che ha generato i dissapori. Le anticipazioni ammettono che da questo scambio potrebbero nascere altre polemiche, ma non indicano come andrà a finire. Mancano anche informazioni aggiuntive sugli eventi successivi alla nomination e sugli atteggiamenti che i concorrenti terranno in trasmissione.

Fra gli appuntamenti annunciati c’è una sorpresa per Piera Meloni, collegata alla madre Anna, che la concorrente spera da tempo di rivedere. La possibilità di farle incontrare e abbracciare la madre dipenderà da Alessandro Roncaccia: dovrà affrontare una prova predisposta dalla produzione e superarla. I dettagli di quanto gli sarà richiesto verranno comunicati in trasmissione. La fonte prospetta un passaggio dedicato ai legami familiari, senza affermare che la sfida avrà successo né che madre e figlia riusciranno a riabbracciarsi. Nella puntata, questo momento si affiancherà alle eliminazioni, alla gara di danza e ai contrasti fra i concorrenti della Casa.

Le anticipazioni collocano la serata in un momento delicato della corsa verso la finale, con equilibri interni descritti come meno stabili e tensioni alimentate da rivalità e incomprensioni. La produzione ha annunciato due eliminazioni: la prima dipenderà dal televoto aperto fra Alessandro Varsi, Andreas Müller, Federica Morello e Megan Ria, mentre la seconda arriverà attraverso una votazione flash, preceduta da scelte non precisate. In scaletta figurano anche la sfida di danza, un confronto su Morello e la prova di Roncaccia legata alla possibile visita di Anna. Ilary Blasi conduce lunedì 16 novembre su Canale 5 in diretta.



