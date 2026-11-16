“Tutto rimandato a sabato”. D’Urso-Mariotto, emerge un nuovo retroscena sul caso





Dopo lo scontro in diretta, un’indiscrezione prospetta la presenza di D’Urso sabato 21 novembre e possibili cambi nella giuria





L’appuntamento di sabato 21 novembre con Ballando con le stelle potrebbe dare indicazioni sulla permanenza di Barbara D’Urso tra i giurati, dopo il dissidio con Guillermo Mariotto. Finora, però, non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale su eventuali cambiamenti o sulle decisioni degli autori. Le voci delle ultime ore, riferite dal giornalista di Dagospia Giuseppe Candela, delineano alcune possibilità: D’Urso potrebbe rientrare e Mariotto potrebbe provare a riavvicinarsi. Non si tratta di notizie confermate. Il caso ha sollevato interrogativi sull’assetto futuro della giuria, dopo che la conduttrice aveva chiesto alla produzione di optare tra lei e il giurato.

Il confronto è avvenuto nella puntata di sabato 14 novembre, durante il giudizio sull’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Mariotto ha interrotto D’Urso e ha spruzzato profumo verso di lei, accompagnando il gesto con riferimenti alla «puzza». La conduttrice ha reagito chiedendo l’intervento di Milly Carlucci. Ha giudicato l’accaduto offensivo e ha posto il suo ultimatum. In seguito, in un video pubblicato sui social, ha detto di essersi sentita umiliata e non protetta da quella che riteneva una famiglia televisiva. Mariotto, dal canto suo, ha fatto sapere che non intende scusarsi.

Nel resoconto diffuso sui social, Candela sostiene che negli ambienti del programma la richiesta di D’Urso non susciterebbe particolare preoccupazione. A suo dire, la produzione non vorrebbe fare a meno di Mariotto, considerato una figura complicata da rimpiazzare. Qualora la conduttrice se ne andasse, non sarebbe trattenuta; per concludere la stagione potrebbero arrivare Simona Ventura oppure Francesca Fialdini. Una simile scelta lascerebbe intatto il totale dei giudici. Il giornalista ha anche associato l’eventuale uscita a un contenimento delle spese, citando il compenso di D’Urso. La Rai non ha confermato ufficialmente nessuna di queste informazioni.

Candela ha descritto anche una possibilità meno radicale per la puntata di sabato: la conduttrice potrebbe esserci e il giurato potrebbe fare un accenno di scuse. È un’altra indiscrezione, soprattutto perché Mariotto avrebbe già detto di non voler chiedere scusa. Il giornalista ha evocato pure una modifica dei posti al tavolo, con Alberto Matano seduto vicino a Mariotto al posto di D’Urso. L’idea servirebbe a tenerli separati, lasciando invariato il gruppo dei giudici. Non è stato annunciato che la produzione intenda procedere in questo modo, né risulta concordato un chiarimento tra i due.

Dopo lo scontro in diretta e l’ultimatum rivolto alla produzione, la posizione di Barbara D’Urso per il successivo appuntamento resta da conoscere. La fonte attribuisce a Candela diverse ipotesi, senza indicare una decisione presa dalla conduttrice o dagli autori. Tra queste figurano il ritorno di D’Urso, un accenno di scuse da parte di Guillermo Mariotto e una sistemazione diversa al tavolo, con Alberto Matano accanto al giurato. L’eventuale gesto conciliatorio contrasta con quanto riferito sul rifiuto di Mariotto di scusarsi, e non è presentato come accordo raggiunto.

Neppure la separazione dei due giudici risulta una misura decisa. La ricostruzione lascia quindi aperti gli sviluppi per sabato 21 novembre. Un ritorno non garantirebbe da solo una riconciliazione, così come l’assenza non è stata annunciata.

Ballando con le stelle è alla sua ventunesima edizione e ha Milly Carlucci alla conduzione. La puntata del 14 novembre ha trasformato il confronto in giuria in una controversia più ampia; ciò che potrebbe accadere in seguito è però affidato alle indiscrezioni. Sabato 21 novembre è previsto il prossimo appuntamento, utile a capire se D’Urso riprenderà il suo posto e se Mariotto mostrerà un’apertura nei suoi confronti. Per ora non c’è alcuna conferma di una partenza, di scuse o di un cambio tra i giudici. Gli scenari circolati non vanno confusi con i fatti avvenuti davanti alle telecamere.



