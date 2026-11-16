Mia sorella continuava a girare per casa davanti a mio marito con solo un asciugamano addosso e lo chiamava un «test».





Una mattina, dopo aver già chiesto a mia sorella di smetterla di attraversare la cucina di casa nostra avvolta soltanto in un asciugamano, lei chiese a mio marito di prenderle i filtri del caffè.





Andrew guardò il mobile. Poi Kayla. Poi prese il caffè e uscì dalla stanza.

Kayla lo guardò allontanarsi. «Che problema ha?»

Chiusi il mobile che aveva lasciato aperto. «Il problema sei tu.»

Lei rise. Fu quello, alla fine, a farmi cedere.

Ma per capire perché un asciugamano e una richiesta di filtri del caffè potessero incrinare qualcosa in casa nostra, qualcosa che per il resto aveva retto bene per sei anni, bisogna capire chi fosse davvero Kayla per me, cosa avesse appena passato e cosa avessi passato io guardandola affrontare tutto questo.

Mi chiamo Amanda. Ho trentaquattro anni, lavoro come coordinatrice di progetti per un sistema sanitario regionale e ho sposato Andrew cinque anni fa, dopo esserci conosciuti al barbecue di un’amica comune. Eravamo entrambi rimasti nei pressi della borsa frigo perché non conoscevamo quasi nessuno. È una presenza rassicurante e tranquilla, il tipo d’uomo che rilegge sempre gli stessi tre libri di cucina invece di provare qualcosa di nuovo, che paga ancora la bolletta della luce con assegni veri perché dice che l’app lo mette a disagio.

Due anni dopo il matrimonio abbiamo comprato una modesta casa con tre camere da letto, il genere di posto in cui avevamo sempre immaginato che la stanza degli ospiti sarebbe diventata, prima o poi, una cameretta. Per ora, però, era soprattutto occupata da un tapis roulant che nessuno dei due usava con regolarità e da scatoloni di cose che non avevamo ancora finito di disfare dopo il trasloco.

Kayla ha due anni meno di me e, da bambine, eravamo molto unite, nel modo particolare e complicato in cui a volte lo sono le sorelle: ci proteggevamo in pubblico e non ci facevamo sconti in privato. Lei era sempre stata la più impulsiva, più pronta a innamorarsi perdutamente e a riorganizzare tutta la sua vita intorno a una relazione non appena cominciava a farsi seria.

Aveva conosciuto Eric a ventiquattro anni e l’avevo vista passare i sei anni successivi a rimodellare lentamente la propria vita intorno a lui: si era trasferita nella sua città, aveva accettato un lavoro che non le piaceva perché era abbastanza flessibile da adattarsi ai suoi orari, aveva rimandato tanti dei suoi progetti che, quando l’avevo rivista di persona qualche mese prima di tutto questo, ricordo di aver pensato che fosse diventata una versione un po’ più silenziosa della sorella con cui ero cresciuta.

Due settimane prima che cominciasse la storia dell’asciugamano, Kayla era arrivata alla nostra porta con due valigie, duecentottantasette dollari sul conto corrente e il mascara secco sotto entrambi gli occhi. Il suo fidanzato da sei anni le aveva detto di andarsene dal loro appartamento.

Non le avevo chiesto se potesse permettersi un albergo. Non le avevo detto di chiamare prima le amiche. Avevo preso una valigia mentre Andrew prendeva l’altra.

«Resta qui finché non ti rimetti in piedi», le avevo detto.

Andrew aveva acconsentito prima ancora che finissi la frase.

Voglio spiegare com’erano davvero quei primi giorni, perché credo che sia importante per capire tutto quello che è venuto dopo. Kayla era arrivata svuotata come non l’avevo mai vista, nemmeno durante le peggiori rotture sentimentali dei suoi vent’anni. Alcune notti dormiva dodici, tredici ore. Toccava appena i pasti che le preparavo, spostando il cibo nel piatto mentre fissava un punto immobile oltre la mia spalla. Una volta, alle due del mattino, la trovai seduta sul pavimento del bagno a scorrere le vecchie foto sul telefono, e mi sedetti accanto a lei sulle piastrelle fredde senza dire nulla, restando lì finché non fu pronta a tornare a letto.

Ricordo che, osservandola in quei primi giorni, pensai che qualunque versione di mia sorella fosse riemersa avrebbe avuto bisogno della pazienza mia e di Andrew, e mi dissi che ero pronta a dargliela. Ancora non capivo che forma avrebbe preso il suo dolore, né quanti danni collaterali avrebbe potuto fare prima di placarsi.

Per la prima settimana, Kayla fu un’ospite impeccabile. Dava una mano con i piatti senza che glielo chiedessimo. Ci ringraziava in continuazione, a volte quasi ossessivamente, per averla accolta. Si scusava per il solo fatto di occupare spazio in casa nostra, e alla fine questo cominciò a preoccuparmi più che rassicurarmi: era chiaro che in lei un vecchio istinto le faceva credere di dover mostrare la propria gratitudine a gran voce per meritarsi di restare.

Poi arrivò l’asciugamano.

La prima mattina pensai che si fosse dimenticata che Andrew era al piano di sotto. Entrò in cucina avvolta in un asciugamano, con i capelli ancora gocciolanti, evidentemente diretta a prendere qualcosa dalla dispensa prima di vestirsi. Andrew, seduto al tavolo con il portatile, alzò lo sguardo, poi tornò a guardare lo schermo e non disse nulla. Non ci feci troppo caso. Quando si è ospiti in un posto che non si conosce, può capitare di dimenticarsi certe cose.

La seconda volta, due giorni dopo, la presi da parte quando Andrew era uscito per andare al lavoro.

«Potresti metterti una vestaglia prima di scendere? La mattina Andrew di solito è in cucina.»

Kayla mi guardò sbattendo le palpebre. «È tuo marito, Amanda, non un adolescente.»

«Lo so.»

«E allora qual è il problema?»

«Mi mette a disagio.»

Mi studiò il viso come se le avessi sottoposto un rompicapo che non era sicura valesse la pena risolvere. Poi fece spallucce. «Va bene.»

Solo che la mattina dopo lo fece di nuovo.

Voglio essere sincera: non pensai subito che lo facesse apposta. Per le prime volte mi ripetei che il dolore rende smemorati, che il rifiuto di Eric aveva scombussolato del tutto la bussola interiore di Kayla e che semplicemente non badava ai piccoli dettagli sociali come avrebbe fatto normalmente. Continuai a concederle il beneficio del dubbio, più volte di quante avrei probabilmente dovuto, perché mi sembrava l’unica cosa decente da fare per una sorella che aveva appena visto crollare senza preavviso sei anni della propria vita.

A quel punto Andrew era salito di sopra e Kayla stava mescolando lo zucchero nel caffè come se non fosse successo niente.

«Ti ho chiesto di smetterla», sbottai.

Si appoggiò al bancone. «E io non capisco perché te ne importi.»

«Non devi capirlo.»

«Sei davvero minacciata dal fatto che io indossi un asciugamano?»

«No.»

«Perché se ti fidi di Andrew…»

«Kayla.»

Bevve un sorso. «Dico solo che sembra un problema di marito, non un problema di asciugamano.»

«No. È un problema di te che mi ignori.»

Questo la fece sorridere. Non era un bel sorriso.

«Sinceramente? Consideralo una prova.»

La fissai. «Una prova di che?»

«Una prova.» Posò la tazza. «Se Andrew può essere tentato solo perché un’altra donna attraversa la cucina in asciugamano, non preferiresti saperlo adesso?»

Pensai di aver capito male. «Stai cercando deliberatamente di tentare mio marito?»

«No.» Lo disse come se fossi io a essere ridicola. «Voglio vedere se può essere tentato.»

«Non sono cose così diverse come credi.»

«Se cede, è colpa sua.»

Incrociai le braccia. «E se chiedessi a mia sorella di smettere di fare una cosa a casa mia?»

Kayla alzò gli occhi al cielo. «La stai facendo molto più grossa di quello che è.»

Quella sera ne parlai ad Andrew. Stava caricando la lavastoviglie. Per alcuni secondi, l’unico rumore fu quello dei piatti che scivolavano nel cestello.

Alla fine disse: «Ha usato davvero la parola “prova”?»

«Due volte.»

Andrew spinse dentro il cestello inferiore. «Non mi immischierò.»

«Perché?»

«È tua sorella.»

Sul momento mi sembrò ragionevole. Lasciai perdere e mi dissi che Andrew stava semplicemente rispettando il terreno delicato del mio rapporto con mia sorella, che era in lutto, e non voleva inserirsi in una faccenda che, almeno in apparenza, riguardava soltanto noi due. Tre giorni dopo capii perché non fosse affatto ragionevole.

Voglio spiegare com’erano stati quei tre giorni dall’interno, perché la ripetizione stessa aveva cominciato a farmi qualcosa che non avevo previsto fino in fondo. Ogni mattina mi preparavo al rumore dei passi di Kayla sulle scale, tutto il corpo teso prima ancora di sapere se quel giorno avrebbe indossato l’asciugamano o, per fortuna, dei vestiti. Alcune mattine Andrew cominciò a portarsi il caffè in salotto, un piccolo gesto silenzioso che notai e apprezzai, anche se confermava discretamente che ormai era diventato un vero problema, non un momento di imbarazzo passeggero.

Mi ritrovai a provare risentimento per la tensione che si era creata nella mia cucina, una stanza che era sempre stata la parte più semplice e informale della casa, e che ora era diventata un posto in cui mi muovevo con cautela, come quando si cammina su un pavimento che si sospetta possa scricchiolare.

Cominciai anche a notare cose di Kayla a cui prima non avevo prestato molta attenzione. Il modo in cui controllava ossessivamente il telefono e poi lo posava a faccia in giù, con un piccolo scatto trattenuto. Il modo in cui a volte si zittiva a metà frase, fissando il vuoto, prima di riprendersi e ricominciare a parlare. In qualche modo capivo che quello che stava succedendo con l’asciugamano non riguardava davvero l’asciugamano, ma ancora non riuscivo a vedere chiaramente di cosa si trattasse.

Domenica mattina stavo imburrando il pane tostato quando sentii Kayla scendere le scale. Andrew era seduto al tavolo con il caffè. Lei comparve sulla soglia. Lo stesso asciugamano. Gli stessi piedi nudi. La stessa assoluta indifferenza al fatto che le avessi chiesto di smetterla.

Posai il coltello. «Kayla—»

Andrew mi sfiorò il polso. «Aspetta.»

Lo guardai. Si alzò e portò la tazza sul piano della cucina.

«A questa rispondo io.»

Kayla sorrise. «Finalmente!»

Andrew si appoggiò al piano. «Hai chiamato questa cosa una prova per tutta la settimana, giusto?»

«Esatto.»

«Bene.» Tirò fuori il telefono. «Congratulazioni, Kayla. Hai superato la prova.»

Kayla guardò prima lui e poi il telefono. «Superato cosa?»

«La mia prova.»

«Quale prova?»

Andrew sbloccò il telefono e lo posò sul piano, tra loro.

«Se sei pronta a vivere con dei coinquilini.»

Kayla abbassò lo sguardo. Poi afferrò il telefono. Da dove mi trovavo non riuscivo a vedere lo schermo. Il viso le diventò rosso fuoco, dal collo in su.

«Ma che cos’è questa roba?»

«Tre stanze in affitto» disse Andrew. «Tutte a meno di venti minuti da qui.»

Scorse lo schermo. «Andrew, non puoi farlo!» gridò.

«Ho trovato tre annunci.»

«Stavi cercando appartamenti per me?»

«Stanze.»

«Non puoi sbattermi fuori!»

«Non lo sto facendo.»

Si voltò verso di me. «Amanda, lasci davvero che tuo marito mi cacci di casa?»

«Andrew non ti sta cacciando» dissi. «Ma “temporaneo” deve avere una data di scadenza.»

«Perché ho indossato un asciugamano?»

Spostai il pane tostato dalla padella calda prima che bruciasse. «Ti ho chiesto di non fare una cosa a casa mia e tu hai deciso che dovevo convincerti che avessi una buona ragione.»

Si strinse l’asciugamano sotto un braccio. «Quindi è una punizione.»

«No. Se volessi punirti, ti lascerei continuare a mangiare i cereali di Andrew. Compra quelli orribili.»

Andrew mi indicò. «Non era necessario.»

Kayla non rise. «Sono a pezzi, Amanda. Non ho soldi. Non ho nemmeno ancora un lavoro.»

«E mi stai dando una scadenza?»

«Sto dando a entrambe un piano.»

«È la stessa cosa.»

«No, non lo è.»

Guardò Andrew. «E tu. Per tutta la settimana ti sei comportato come se fossi una specie di predatrice.»

Andrew prese il caffè. «No.»

«Te ne vai ogni volta che entro in una stanza.»

«La prima volta me ne sono andato perché era imbarazzante» ammise. «Dopo che Amanda ti ha chiesto di smettere, me ne sono andato perché non volevo più partecipare.»

«A cosa?»

«A qualunque esperimento credessi di stare conducendo. Hai continuato a cercare di trasformarmi in un personaggio di una discussione con mia moglie.»

Per una volta Kayla non ebbe pronta una risposta. Poi guardò me. «Gli hai detto tu di dire così.»

Scossi la testa. «Non sapevo nemmeno che stesse cercando delle stanze.»

Andrew mi lanciò un’occhiata. «Avrei dovuto dirtelo.»

«Sì.»

«Pensavo che non immischiarmi volesse dire dire: “È tua sorella”.» Si strofinò il manico della tazza con un pollice. «In realtà, ti ho lasciata sola a far rispettare un limite che riguardava entrambi.»

Lo guardai. Non me l’aspettavo.

Voglio dire ancora qualcosa su quella sua ammissione, perché mi colpì più della discussione sull’asciugamano. Nei nostri cinque anni di matrimonio, che era filato per lo più liscio proprio perché di rado avevamo dovuto affrontare qualcosa di così complesso, non ci era mai capitato un momento del genere. Sentirlo riconoscere ad alta voce che si era tirato indietro, senza che dovessi farglielo notare io per prima, mi disse quanto sul serio avesse preso la situazione, al di là della calma che mostrava in superficie.

Per me non era cosa da poco. Me lo annotai mentalmente, mentre dentro di me qualcosa riconsiderava in silenzio cosa avrebbe significato davvero, da lì in avanti, «non immischiarmi» per noi, in quella situazione e in tutte quelle che sarebbero venute dopo.

Kayla lasciò uscire una risata incredula. «Bene. Lezione di matrimonio conclusa. Posso andare a vestirmi, adesso?»

«Per favore» dissi.

Si voltò verso le scale.

«E, Kayla?»

Si fermò.

«Una di quelle stanze è disponibile da subito. La donna che la mostra è libera questo pomeriggio.»

Kayla si voltò di scatto. «Mi hai fissato un appuntamento?»

«Ho trovato un annuncio», rispose Andrew.

Presi il suo telefono e lo guardai. Una luminosa camera al piano di sopra. Cucina in comune. Un piccolo cortile sul retro. Niente di lussuoso. Niente di terribile. Solo una stanza.

Porsi il telefono a Kayla. «Andiamo a vederla.»

«Non ci vado a vivere.»

«Allora non andarci. Ma la vediamo lo stesso.»

Lei aggrottò la fronte. «Non puoi costringermi.»

«Hai ragione.» Posai il telefono. «Ma se resti qui mentre decidi quale sarà il tuo prossimo passo, ho bisogno di vederti fare qualcosa per compierlo.»

Kayla mi fissò. Poi salì di corsa al piano di sopra. Una porta si chiuse.

Andrew bevve un sorso di caffè. «Direi che è andata bene.»

Lo guardai. «Non una parola.»

«Ricevuto.»

Venti minuti dopo, Kayla scese in jeans e felpa. Aveva anche trovato nell’armadio della biancheria il vecchio accappatoio più brutto che avevamo e se l’era buttato su un braccio.

Lo lasciò cadere su una sedia mentre passava. «Contenta?»

Lo guardai. «Entusiasta.»

La stanza in affitto apparteneva a una donna di nome Renee. Aveva più o meno l’età di Kayla e lavorava da casa tre giorni alla settimana. La casa era piccola ma pulita. Kayla ispezionò la camera due volte. La seconda, aprì l’armadio e rimase lì più del necessario.

Renee ci mostrò la cucina. «Non mi importa se cucini tardi», disse. «Basta che poi pulisci. Durante la settimana, silenzio dopo le undici. Ci dividiamo le spese per i prodotti di carta.»

Kayla annuì.

«C’è qualcosa che ti serve da una persona con cui vivi?» chiese Renee.

Kayla parve colta alla sprovvista. «A me?»

«Sì. Qualcosa che ti dà sui nervi?»

Kayla ci pensò. «Non prendere in prestito i miei vestiti senza chiedermelo.»

«Va bene.»

Renee proseguì verso la lavanderia. Kayla rimase dov’era.

«Tutto qui?»

Renee si voltò. «Cosa?»

«Non prendere in prestito i miei vestiti senza chiedermelo.»

«Non vuoi sapere perché?»

«Sono i tuoi vestiti.» Scrollò le spalle. «Mi sembra ragionevole.» Poi riprese a camminare.

Kayla no. Guardai mia sorella fissare la porta dell’armadio.

Per la prima volta in tutta la settimana, qualcuno aveva ascoltato uno dei limiti posti da Kayla e aveva semplicemente detto di sì.

Credo che quel momento per Kayla contasse più di quanto entrambe fossimo riuscite a esprimere a parole in macchina, dopo, anche se l’ho capito meglio quando abbiamo parlato durante il viaggio di ritorno. Renee non aveva preteso una spiegazione per una regola che non le costava nulla rispettare. Non aveva trasformato una semplice richiesta in un esame sulla fiducia o sul carattere. Aveva solo acconsentito. Non credo che Kayla avesse ricevuto quel genere di rispetto così semplice da molto più tempo di quanto entrambe ci rendessimo conto.

Durante il viaggio di ritorno, Kayla sedeva accanto a me con l’annuncio della stanza ancora aperto sul telefono. Andrew non era venuto. Era stata una mia decisione. Quella conversazione riguardava noi due.

Eravamo a metà strada quando le feci la domanda che avevo continuato a evitare.

«Perché avevi bisogno che Andrew fallisse?»

Kayla continuò a guardare attraverso il parabrezza. «Non ne avevo bisogno.»

«E allora perché non ti è bastato quando ti ho chiesto di smettere?»

Bloccò il telefono. Per diversi isolati non disse nulla. Poi sussurrò: «Perché Eric non mi ha tradita.»

La guardai di sfuggita. «Come?»

«Non mi ha tradita.» Il pollice le sfregò lo schermo nero. «Non mi ha picchiata. Non mi ha derubata. Non c’era un’altra donna.»

Rallentai davanti a un semaforo rosso. «Allora cos’è successo?»

Kayla mi diede la risposta come se detestasse ancora quanto poco spazio occupasse.

«Ha detto che non voleva più la vita che avevamo.»

Il semaforo diventò verde. Non mi mossi finché l’autista dietro di me non suonò il clacson.

Kayla guardò fuori dal finestrino. «Sei anni, Amanda. E poi basta.»

Guidai. Nessun consiglio. Nessuna difesa di Eric. Nessun tentativo di rendere meno crudele quella frase.

Poi Kayla disse: «Continuavo ad aspettare di scoprire cosa avesse fatto.»

«E non aveva fatto niente?»

«No.» La sua voce si abbassò. «Volevo solo che ci fosse una ragione.»

Finalmente capii perché avesse tenuto d’occhio Andrew così da vicino. Non perché lo volesse. Perché voleva che diventasse una prova.

«Volevi sapere che la mia storia non era diversa», mormorai. «Se Andrew avesse fallito la tua prova, allora quello che era successo a Eric avrebbe avuto un senso.»

Kayla mi guardò. Poi tornò a voltarsi verso il finestrino. «Forse.»

«E se Andrew non avesse fallito?»

Cominciò a staccare un angolo allentato della custodia del telefono. Quando rispose, la sua voce era quasi troppo bassa per sentirla.

«Allora forse non erano le relazioni.»

Aspettai.

«Forse era solo la mia.»

Entrai nel vialetto di casa e spensi il motore. Nessuna delle due allungò la mano verso la portiera.

Dopo un minuto, Kayla disse: «Non stavo cercando di portarti via Andrew.» Finalmente mi guardò. «Dovevo solo saperlo.»

Allungai la mano verso la maniglia, poi mi fermai. «Ma avere il cuore spezzato spiega perché volevi una prova.» Kayla mi osservò. «Non spiega perché il mio no avesse smesso di contare per te.»

La sua mano si immobilizzò attorno al telefono. E questa volta non protestò.

Dentro casa, Kayla rimise il brutto accappatoio sulla sedia.

«Mi dispiace», disse.

«Non per il fatto di avere il cuore spezzato. Su questo sono ancora piuttosto irremovibile.» Guardò l’accappatoio. «Mi dispiace di aver deciso che dovevi dimostrarmi che il tuo limite avesse senso prima che io lo rispettassi.»

«Grazie», dissi.

«Non sono pronta a trasferirmi domani.»

«Non te lo sto chiedendo.»

Ci sedemmo al tavolo della cucina e demmo una forma concreta a quel «temporaneo». Kayla avrebbe continuato a candidarsi per dei lavori. Una volta avuto un reddito, avrebbe contribuito con una piccola somma. Avremmo riguardato insieme gli annunci delle stanze e scelto una data realistica per il trasloco.

«E basta prove», la avvertii.

Andrew entrò con le borse della spesa.

«Probabilmente dovrebbe essere una regola valida per tutti.»

Kayla lo indicò. «Nessuno te l’ha chiesto.»

«Posso parlare nella mia cucina.»

Andrew posò le borse. «Grazie, Amanda.»

Kayla alzò gli occhi al cielo, ma senza alcuna voglia di litigare.

Poi Andrew guardò me. «E la prossima volta che qualcosa riguarda entrambi, non mi nasconderò dietro un “è tua sorella”.»

«Bene.»

Kayla gemette. «Adesso diventerete emotivamente equilibrati proprio davanti a me?»

«Probabile», disse Andrew. «Se è insopportabile, puoi trasferirti.»

Lei gli lanciò uno strofinaccio.

Voglio raccontare le settimane che seguirono, perché la storia non si risolse semplicemente, in modo ordinato, a quel tavolo della cucina, per quanto quella conversazione fosse stata soddisfacente. Quella stessa settimana Kayla cominciò a cercare lavoro sul serio, inviando candidature ogni mattina dal tavolo della cucina con una determinazione che non le vedevo da prima di Eric.

Nel giro di una decina di giorni trovò un posto in un’agenzia di marketing a due città di distanza: un ruolo di livello base, ma stabile, che un tempo avrebbe considerato al di sotto delle sue ambizioni e che ora affrontava con qualcosa di simile alla gratitudine. Cominciò anche ad andare in terapia; me lo accennò quasi di sfuggita una sera, ammettendo che una collega le aveva consigliato una persona e che pensava non potesse farle male parlare con un professionista «di tutta la faccenda di Eric», una formula che ancora non riusciva a pronunciare in modo più diretto.

Nelle settimane successive, Andrew e io avemmo anche noi un confronto tranquillo, indipendente da tutto ciò che riguardava direttamente Kayla. Qualche sera dopo quella resa dei conti di domenica mattina, parlammo di cosa significasse davvero «non intromettersi» in un matrimonio, della differenza tra rispettare il mio rapporto con mia sorella e semplicemente scomparire da un conflitto che ci riguardava entrambi nella stessa misura.

Non fu una conversazione drammatica, niente a che vedere con la scena in cucina con Kayla: solo due persone sedute al proprio tavolo, più tardi quella sera, a cercare di fare i conti con qualcosa che da un po’ non andava del tutto tra loro, senza che nessuno dei due fosse mai riuscito fino a quel momento a dargli un nome.

Kayla si trasferì nella stanza degli ospiti di Renee sei settimane dopo quella domenica. Non era la prima casa che avevamo visitato, ma un altro annuncio comparso qualche settimana più tardi, più vicino al suo nuovo lavoro e, a detta di Kayla, con una luce migliore al mattino. Adesso viene ancora a cena quasi tutte le domeniche, vestita, sempre vestita, e la battuta sulla vestaglia è diventata una di quelle piccole, intramontabili battute di famiglia che sopravvivono del tutto al conflitto da cui sono nate, riemergendo sia durante le feste sia nelle cene più informali. Kayla alza gli occhi al cielo ogni volta che qualcuno la tira fuori, ma non ci chiede mai davvero di smettere.

La mattina dopo quella domenica sentii la doccia prima delle sette. Andrew stava bevendo il caffè quando sentimmo dei passi scendere le scale. Mi lanciò un’occhiata. Ricambiai.

Kayla entrò indossando l’antica vestaglia blu che tenevamo nell’armadio della biancheria. Sulle tasche c’erano anatre sbiadite e una manica era un po’ più corta dell’altra. Andò dritta alla macchina del caffè.

Andrew non disse nulla. Nemmeno io.

Kayla allungò la mano verso il sacchetto di chicchi di caffè che Andrew aveva ordinato online. Si fermò. «Posso usarli?»

Andrew la guardò da sopra la tazza. «Sì.»

«Grazie.»

Tutto qui. Nessun annuncio. Nessuna tournée di scuse. Solo una domanda che prima non le era mai venuto in mente di dover fare.

Poi Kayla aprì il pensile più alto. I filtri erano sul ripiano superiore. Si allungò. Non ci arrivò.

Andrew cominciò ad alzarsi.

Kayla gli puntò un dito contro. «Siediti.»

Lui si sedette.

Kayla trascinò lì una sedia della cucina, vi salì e prese i filtri da sola. Quando scese, si accorse che sorridevo.

«Che c’è?»

«Niente.»

Kayla guardò la vestaglia, la sedia, poi i filtri che aveva in mano.

«Visto?» Spinse la sedia al suo posto. «Sono di nuovo in piedi.»

Questa volta ridemmo tutti e tre.



