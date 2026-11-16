“Siete razzisti”. Bonelli e Fratoianni nel mirino della persona che hanno portato in Consiglio comunale

Il consigliere comunale lega la rottura al sostegno a Youssef Siher. Sinistra Italiana respinge la denuncia e richiama le divergenze politiche e organizzative.





Il consigliere comunale lega la rottura al sostegno a Youssef Siher. Sinistra Italiana respinge la denuncia e richiama le divergenze politiche e organizzative.





La revoca del simbolo di Avs ad Alaeddin Kaabouri riguarda il Consiglio comunale di Thiene, in provincia di Vicenza. Il consigliere non lascerà il seggio e imputa al partito l’esistenza di razzismo sistemico. La contestazione è affidata a un carosello su Instagram e segue la frattura legata al sostegno a Youssef Siher. Sinistra Italiana dà una spiegazione differente: per la segreteria, la scelta deriva da contrasti organizzativi e politici, non dalla religione di Kaabouri. La sua accusa e la risposta del partito presentano quindi versioni contrapposte sulle ragioni che hanno portato alla rottura tra le parti.

Secondo il consigliere, la sua religione avrebbe generato dubbi sulle ragioni della vicinanza a Siher, letta da qualcuno come una solidarietà motivata dalla fede. Kaabouri riferisce inoltre che gli sia stato rammentato il profilo laico dell’organizzazione. Ribatte che essere musulmano non significa aderire all’islamismo e non impedisce di pensare autonomamente. Afferma di essersi trovato nella posizione di dover dimostrare la propria laicità, l’orientamento di sinistra e l’affidabilità. La disparità di trattamento, nella sua lettura, non richiede necessariamente parole offensive: può consistere in sospetti e parametri di giudizio non uguali per tutti. Invita perciò le forze politiche a praticare l’antirazzismo al proprio interno.

La misura adottata da Avs limita l’uso del contrassegno e la presenza del gruppo in Consiglio comunale: Kaabouri conserva il mandato. Sinistra Italiana, nella comunicazione riportata da Eco Vicentino, distingue due momenti della vicenda. Il partito aveva sostenuto l’intervento iniziale del consigliere, contrario alla detenzione di Siher. In seguito non ha condiviso la formula «Siamo tutti Youssef Siher», perché non coerente con le sue posizioni. Siher è un ricercatore coinvolto nell’inchiesta aperta a Milano sul Movimento 17 ottobre.

La solidarietà pubblica espressa da Kaabouri ha suscitato anche l’intervento di Matteo Salvini. Quest’ultimo ha sollecitato il consigliere a lasciare l’incarico, ma la richiesta non coincide con la decisione interna sul simbolo. La distinzione chiarisce che il dissenso politico non comporta la decadenza.

Nel resoconto della segreteria compare inoltre il contrasto nato attorno all’iniziativa per la Palestina, prevista da Kaabouri il 7 ottobre. L’organismo afferma che il dialogo cercato non è arrivato a buon fine e menziona, tra gli episodi, la mancata presenza del consigliere all’incontro del 5 novembre. Sinistra Italiana nega l’addebito e oppone la propria vicenda. Kaabouri parla di emarginazione, perdita di legittimità ed estromissione; afferma inoltre che la questione Siher abbia chiamato in causa Nicola Fratoianni. Sostiene di aver tutelato un’idea, non un legame confessionale, e rivendica l’impegno per costruire una presenza di sinistra in un’area complessa.

Il percorso politico di Kaabouri comprende altre iniziative a sostegno dei palestinesi. Già in precedenza aveva manifestato vicinanza a Mohammad Hannoun, finito in arresto nell’indagine condotta a Genova sui supposti flussi di denaro diretti ad Hamas. La fonte considera anche questo episodio parte dello sfondo di attriti e osservazioni rivolte, per mesi, al modo in cui il consigliere comunicava. Tuttavia, non espone contenuti specifici dei singoli richiami. Il sostegno a Siher e le obiezioni provenienti dall’interno hanno quindi preceduto la revoca del contrassegno politico; per Kaabouri, la discriminazione è la spiegazione della rottura da lui avanzata pubblicamente.

Kaabouri lega la propria vicenda anche alle elezioni future e sostiene che Sinistra Italiana e Avs siano interessate alla prossima tornata e a contare maggiormente nelle istituzioni. Si interroga sul prezzo che si può essere disposti a pagare, in termini di libertà di pensiero, capacità critica e coerenza, pur di apparire più accettabili sul Piano politico. Questa è la sua interpretazione della scelta, non una ragione riconosciuta dal partito. Il consigliere chiede alla sinistra di fare i conti con errori, pregiudizi e contraddizioni e dichiara che resterà in carica. Rivolge poi lo sguardo al voto del 2027. Avs gli ha tolto il simbolo, ma lui continuerà a sedere in Consiglio comunale.



