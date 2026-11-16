Virginia Raggi rompe il silenzio e svela i suoi piani: “Ecco con chi mi candido”





Nel programma di La7 Raggi parla del confronto aperto con il M5S per le prossime politiche e del legame con le radici del Movimento.





Durante Omnibus, Virginia Raggi ha riferito che con il Movimento 5 Stelle valuta l’ipotesi di presentarsi alle prossime elezioni politiche. L’ex prima cittadina romana è intervenuta nel programma di La7 guidato da Gaia Tortora e ha spiegato che il confronto con il M5S è aperto. Per ora non risultano né un’intesa raggiunta né una candidatura ufficializzata: ha descritto soltanto l’orientamento delle conversazioni, riaffermando che il Movimento resta il suo partito e il luogo politico cui sente di appartenere da sempre.

A Omnibus Raggi ha collocato il dialogo nel perimetro del M5S, prendendo le distanze Dalle voci di un possibile approdo al movimento di Alessandro Di Battista. La questione riguarda il voto politico del 2027; il resoconto non dà conto di un accordo definitivo. Il 14 novembre, un precedente articolo aveva descritto contatti ancora in corso e rilevato che non era stata fornita una conferma ufficiale.

Raggi ha ricordato il ruolo decisivo della stagione iniziale del Movimento 5 Stelle e di Beppe Grillo nel dare forma alla realtà politica attuale. Ha sostenuto che il partito deve custodire la memoria dei propri inizi, individuandovi il fondamento della sua identità. Questa riflessione non modifica il rapporto che dichiara di avere oggi con il M5S, che continua a considerare il proprio partito. Il richiamo storico accompagna l’apertura al confronto con la formazione, senza annunciare alcuna separazione.

Un altro riferimento è Nova, il percorso da cui è uscito un programma in 20 punti. Raggi ha detto di riconoscervi elementi delle origini del Movimento e ha descritto le proposte come un recupero delle «parole guerriere», da portare in un confronto più ampio. Ha collegato questo lavoro alla possibilità di costruire un futuro per l’Italia e alla necessità della pace, sostenendo che senza pace non ci sia futuro. Si tratta delle ragioni politiche da lei esposte durante la trasmissione, non di dettagli sulla candidatura.

La presentazione ufficiale del M5S chiama i 20 punti «un’alleanza per la Costituzione» e attribuisce il documento al lavoro del Consiglio nazionale. Nella sua elaborazione sono confluiti i contributi di più di 17 mila cittadini, raccolti tramite iniziative territoriali, confronto online e attività politica del Movimento. Il testo prevedeva il voto degli iscritti prima che le proposte fossero portate al tavolo della coalizione. Raggi ha menzionato Nova in questo contesto, indicando un legame fra il programma e le radici del partito.

La7 aveva ricordato il 14 novembre che l’ex sindaca è consigliera comunale all’opposizione e che in passato aveva criticato la leadership di Giuseppe Conte. Questa volta Raggi ha invece descritto il Movimento guidato da Conte come una forza che, a suo giudizio, indica chiaramente una prospettiva nazionale e prova a dare risposte agli italiani. Le sue critiche al governo hanno riguardato anche le bollette e gli armamenti. Sono opinioni politiche riferite a Raggi, non elementi indipendenti né una decisione sulla sua eventuale candidatura.

La stessa intervista, secondo La7, ha toccato il confronto tra i partiti. Raggi ha sostenuto che altre forze politiche sarebbero ancora impegnate a comprendere lo scenario futuro e ha riferito che, incontrando persone per strada o al supermercato, le viene chiesta un’alternativa. Anche questa è una sua descrizione, non una rilevazione sull’opinione pubblica. Il punto concreto resta il dialogo con il M5S in vista delle politiche: i resoconti indicano il voto nel 2027, mentre i dettagli di una possibile candidatura non sono stati precisati.

Raggi non ha comunicato tempi, modalità o circoscrizione per un’eventuale candidatura e non ha detto che l’accordo sia già raggiunto. Le informazioni disponibili si limitano alle interlocuzioni con il Movimento e alla direzione indicata nelle sue parole. A questa apertura ha affiancato i riferimenti alle radici del M5S, al programma di Nova e alla pace. La dichiarazione definisce il quadro del confronto politico, ma lascia da chiarire ogni aspetto pratico della possibile partecipazione alle elezioni politiche del 2027.



