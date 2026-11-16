D’Urso-Mariotto, la scoperta sul profumo che cambia le carte in tavola





La boccetta usata durante il diverbio conteneva Ambre Narguilé di Hermès. Rimane ancora incerto quale sarà il futuro di Barbara D’Urso nel programma.





Il profumo spruzzato da Guillermo Mariotto durante il confronto con Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle è stato identificato come Ambre Narguilé, fragranza della maison Hermès. Fanpage.It ha ricavato l’identificazione dalle immagini della puntata trasmessa sabato 14 novembre, soffermandosi su un particolare visibile sul bancone. Il tappo arancione della boccetta, ripreso accanto ai giudici, ha consentito di associare il flacone al nome del prodotto. La fragranza fa parte della collezione Hermessence, che Hermès lanciò nel 2004.

La sequenza mostrata in televisione rese riconoscibile un oggetto che, fino a quel momento, era rimasto un dettaglio della scena, mentre l’attenzione del pubblico era concentrata sulle parole e sul gesto. La segnalazione di Fanpage.It ha dunque chiarito quale prodotto fosse contenuto nella boccetta, senza modificare i termini del diverbio né risolvere le questioni aperte intorno alla giuria. Il suo nome è entrato nel racconto della puntata come elemento accessorio, distinto dalle valutazioni sul comportamento dei protagonisti.

Lo scontro è cominciato mentre si commentava la prova di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Le valutazioni sull’attrice hanno presto lasciato spazio a un contrasto personale, al quale ha assistito anche Carolyn Smith, apparsa in lacrime per rabbia e tensione. D’Urso ha criticato l’atteggiamento di Mariotto. Durante il diverbio, lui ha preso un flacone e ne ha vaporizzato il contenuto verso la collega, accompagnando il gesto con la frase «Perché puzzi». Davanti la conduttrice ha protestato, contestando l’accusa di cattivo odore e il gesto compiuto nei suoi confronti.

La fragranza è stata creata dal profumiere Jean-Claude Ellena. La sua composizione comprende cannella, miele, rum, caramello, fava tonka, vaniglia, tabacco, benzoino, cumarina, labdano, muschio, sesamo e orchidea bianca. Secondo la descrizione riportata nella fonte, il profumo ha carattere caldo e richiama atmosfere orientali. Anche i prezzi indicati sono stati notati: il flacone da 100 millilitri costa 310 euro, mentre quello da 200 millilitri è proposto a 465 euro. Il tappo, rivestito in pelle e rifinito con cucitura a sella, varia colore per ciascun profumo della linea.

I dissapori fra i due componenti della giuria precedevano l’episodio: nelle settimane passate erano emersi contrasti, frecciate e opinioni discordanti. In seguito alla puntata, Mariotto ha esposto la sua ricostruzione a Quotidiano Nazionale. Ha sostenuto che la battuta non fosse rivolta a D’Urso, ma a un odore che, secondo lui, si sentiva nell’ambiente fin dall’avvio della stagione. Ha menzionato anche i topi e il fatto che gli spazi televisivi fossero stati costruiti da poco. A suo giudizio, D’Urso avrebbe interpretato come personale il suo commento; inoltre, ha dichiarato di non ritenere indispensabile porgere altre scuse.

La conduttrice ha raccontato di essere rimasta turbata e di aver avvertito una carenza di tutela nel corso della lite. A Milly Carlucci avrebbe rivolto un aut aut: «O me o lui». Le sue parole hanno fatto sorgere dubbi sulla possibile permanenza di entrambi in giuria, senza che la fonte riporti una scelta già compiuta dalla produzione. Il legame fra i protagonisti rimane quindi segnato dalla tensione. La disputa ha investito la competizione, i giudici e la conduzione; l’uso della fragranza ha però deviato l’attenzione dai voti al comportamento mostrato in diretta televisiva.

Fanpage.It segnalava una telefonata per lunedì 16 novembre, pensata per discutere la permanenza di D’Urso nella trasmissione. Nel resoconto non compariva però alcuna informazione su come fosse andato il colloquio: a quel punto era ancora incerto se i dissensi si sarebbero risolti oppure avrebbero comportato modifiche nella giuria. Non si può dunque anticipare quale scelta riguarderà la conduttrice né quale sarà il ruolo di Mariotto. Il nome Ambre Narguilé identifica la fragranza contenuta nella boccetta, ma non fornisce indicazioni sugli sviluppi professionali della vicenda, che nella ricostruzione pubblicata rimangono indefiniti.



