Giulia Salemi rompe gli equilibri con Pierpaolo Pretelli: quella frase scatena la reazione dei fan





A Vanity Fair la conduttrice racconta terapia, maternità e il podcast. Sulla relazione con Pierpaolo Pretelli non conferma né smentisce le indiscrezioni.





Giulia Salemi descrive a Vanity Fair cambiamenti personali e professionali. Nell’intervista affronta terapia, fiducia, lavoro e maternità, senza chiarire indiscrezioni. Indiscrezioni sulla relazione con Pierpaolo Pretelli circolano ormai da settimane. Salemi non conferma una crisi, né annuncia una possibile separazione. Perciò, le notizie sul rapporto restano prive di riscontro ufficiale. La conduttrice parla invece del proprio percorso e delle scelte. Spiega di voler valutare meglio ciò che decide di condividere. Non vuole più cercare costantemente l’approvazione delle altre persone intorno.

Le sue parole descrivono un cambiamento nel modo di comunicare. Il tema della maternità compare accanto a lavoro e fiducia. Anche la terapia rientra tra gli argomenti affrontati nell’intervista pubblicata. Le riflessioni sull’indipendenza emotiva non vengono riferite alla coppia direttamente. Non costituiscono quindi una risposta alle voci sulla relazione. Né consentono di dedurre quale sia oggi la situazione sentimentale.

Salemi dice di aver imparato a osservare meglio i comportamenti delle persone e racconta di essere stata delusa in amicizia fin da quando era piccola. Per questo, negli ultimi anni ha ridotto il numero delle persone di cui si fida e ha smesso di inseguire rapporti che percepisce come unilaterali. Riconosce anche una distanza tra l’immagine energica mostrata in pubblico e il proprio carattere: si descrive introspettiva, malinconica e fragile, oltre che poco incline alla solitudine. La madre Fariba, spiega, le ha trasmesso determinazione e l’abitudine a mostrarsi forte, anche quando avrebbe bisogno di sostegno.

La psicoterapia, racconta Salemi, l’ha aiutata a esplorare le emozioni e ad accogliere i limiti. Riconosce quando sbaglia, sa scusarsi e accetta di rimettere in discussione le scelte. Con Fariba il rapporto è diventato più pacifico dopo le incomprensioni e le tensioni passate. Salemi ha fatto pace con l’idea che la madre resti com’è, conservando il suo temperamento anarchico. La nascita di Kian nel 2025 ha consolidato il legame tra loro. Fariba partecipa alla quotidianità e, per Salemi, è una nonna affettuosa e presente per il nipote.

Il diventare madre ha inciso sulle abitudini digitali di Salemi. Su Instagram i suoi follower sono circa 2,2 milioni, ma l’influencer non registra più tutto ciò che accade nella sua quotidianità. Ha deciso di tenere Kian fuori dalla vista del pubblico, così da proteggerlo dai pericoli online, dalle aggressioni e dalle attenzioni indesiderate, anche in età più adulta. Vorrebbe comunicare la gioia legata alla maternità, lasciando però al figlio la scelta di comparire quando sarà grande. Se non desiderasse farlo, osserva, questa riservatezza gli avrà permesso di conservare la propria privacy.

Il podcast “Non lo faccio x moda” è stato, nel racconto dell’intervista, una svolta professionale. Salemi riferisce di aver curato preparazione e dettagli del progetto, che in due anni è cresciuto e le ha permesso di mostrare un lato più serio. Nei programmi televisivi precedenti, dice, spesso le era stato assegnato un ruolo leggero; nel podcast ha potuto lavorare su un’identità professionale più vicina alla propria. Tra gli ospiti che ricorda ci sono Federica Pellegrini, Selvaggia Lucarelli, Marco Giallini e Mia Ceran. La loro partecipazione l’ha resa fiera, afferma.

Per Salemi i social non devono diventare una vetrina in cui le coppie appaiono invariabilmente felici; non vuole nemmeno trasformare ogni difficoltà in un racconto pubblico trasmesso sul momento. La conduttrice preferisce dunque proteggere la sfera personale. Nell’intervista lascia fuori dal racconto la relazione con Pretelli, senza fornire dettagli sulla situazione. I due hanno avuto Kian nel 2025; Pretelli è stato velino di Striscia la Notizia. L’idea di sapersi bastare, espressa da Salemi, non dimostra che il rapporto sia terminato o in crisi. Non c’è nell’intervista né una conferma né una smentita delle voci. Il futuro della coppia resta non chiarito.



