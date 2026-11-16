“Niente poltrone, ma tre condizioni”. Vannacci mette Meloni davanti ai suoi paletti per l’alleanza





Stop agli aiuti a Kiev, rimpatri per 2,4 milioni di immigrati e uscita dal Green Deal: l’ex generale esclude di voler entrare nel governo.





Roberto Vannacci ha indicato a Giorgia Meloni tre condizioni per un possibile accordo elettorale in vista delle elezioni politiche del 2027. L’ex generale ed europarlamentare ha precisato di non volere un incarico nell’esecutivo: la sua proposta riguarda le scelte di programma, non una poltrona ministeriale. Le richieste sono l’interruzione di ogni forma di sostegno all’Ucraina, il rimpatrio di circa 2,4 milioni di immigrati considerati non integrati e l’uscita dell’Italia dal Green Deal europeo. La fonte presenta queste indicazioni come condizioni per un’eventuale intesa, non come un accordo già concluso. Non è riportata una risposta di Meloni.

Sul conflitto russo-ucraino, la posizione di Vannacci è che Roma cessi ogni forma di assistenza a Kiev. Questa richiesta si discosta dall’orientamento mantenuto finora dal governo guidato da Meloni e dagli alleati europei. Il generale si è opposto alla fornitura di armi e a un maggiore coinvolgimento occidentale nella guerra. Dall’inizio delle ostilità, tuttavia, l’esecutivo ha continuato a offrire sostegno politico e militare all’Ucraina. La distanza tra le due impostazioni è descritta come motivo di tensione con il governo. Non vengono indicati né una scadenza né le modalità per sospendere gli aiuti, e non sono menzionati eventuali requisiti o condizioni per farlo.

Il secondo capitolo è l’immigrazione. Vannacci propone il rimpatrio di circa 2,4 milioni di persone che, secondo la sua impostazione, non sarebbero integrate nel tessuto sociale italiano. La cifra e il criterio sono presentati come parte della sua proposta: la fonte non illustra come individuare le persone interessate e non fornisce una metodologia o dati a sostegno del numero. Non indica neppure una tempistica per i rimpatri o gli strumenti amministrativi e legali per realizzarli. Il testo colloca la richiesta in un confronto già aperto nella maggioranza su rimpatri, controllo delle frontiere e integrazione, ma la descrive come un intervento di ampia portata.

La terza condizione riguarda il Green Deal dell’Unione europea. Vannacci chiede che l’Italia si sottragga al programma comunitario, che mira alla neutralità climatica entro il 2050 tramite la riduzione delle emissioni e la trasformazione dei sistemi produttivi ed energetici. Nella valutazione attribuita al generale, le politiche ambientali europee rischiano di penalizzare l’economia nazionale, le imprese e l’industria. La fonte non precisa quali misure alternative adotterebbe né attraverso quali passaggi l’Italia potrebbe uscire dal programma. La richiesta comporterebbe un cambiamento rispetto agli impegni climatici dell’Unione europea e alle strategie condivise dagli Stati membri, ma non sono descritti ulteriori dettagli operativi.

Vannacci ha dichiarato di non voler assumere incarichi nell’amministrazione Meloni, né ministeri né altre responsabilità di governo. Preferirebbe restare fuori dall’esecutivo e contribuire alle scelte politiche senza rinunciare alla propria autonomia, valorizzando il sostegno ottenuto dal suo progetto. Questa precisazione è distinta dalle tre richieste programmatiche: esse costituirebbero la base di un’intesa eventuale, mentre lui esclude un ruolo governativo. Non risulta una risposta della premier alle condizioni e non viene comunicato alcun patto fra i due. Un accordo rimane soltanto possibile, in relazione alle elezioni politiche previste nel 2027.

Il possibile accordo elettorale è presentato come un’ipotesi per il 2027, non come un’intesa già definita. Le condizioni indicate da Roberto Vannacci si allontanano dalla linea seguita finora dal governo su Ucraina, immigrazione e clima; per questo la fonte segnala che potrebbero rendere più difficili i rapporti nel centrodestra. Non riferisce tuttavia una presa di posizione di Giorgia Meloni sulle singole richieste. La divergenza non equivale a una rottura, e gli eventuali effetti sugli equilibri elettorali non sono descritti come risultati acquisiti. Restano quindi incerti sia il seguito politico delle proposte sia la loro incidenza sui rapporti tra gli alleati. La fonte non indica sviluppi successivi né decisioni assunte.



