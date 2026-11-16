Risorsa fugge dalla Polizia durante l’inseguimento, precipita in un dirupo di 200 metri e muore

Un ventinovenne è morto dopo essere caduto in un dirupo. Un 24enne è stato soccorso e portato all’ospedale di Domodossola; dinamica e ragioni della fuga restano da chiarire.





Un ventinovenne è morto dopo essere caduto in un dirupo. Un 24enne è stato soccorso e portato all’ospedale di Domodossola; dinamica e ragioni della fuga restano da chiarire.





Nella località di Bei, nel territorio di Bognanco, un uomo di 29 anni è morto dopo essere precipitato per circa 200 metri in un dirupo. L’episodio è avvenuto nella mattinata di domenica 15 novembre, durante la fuga di due giovani dalle forze dell’ordine. L’allarme è scattato intorno alle 10.05 e ha mobilitato il 118, il Soccorso alpino e l’elisoccorso. Le autorità stanno ricostruendo l’inseguimento, il percorso compiuto dai due e le cause della precipitazione. Resta inoltre da chiarire che cosa abbia provocato l’allontanamento dei giovani. I dettagli disponibili sono ancora preliminari e non definiscono l’intera sequenza degli eventi sul posto.

Le operazioni di soccorso hanno riguardato due giovani: il ventiquattrenne, trovato con diversi traumi, è stato curato inizialmente e trasferito in ambulanza a Domodossola. Per lui è stato indicato il codice verde. L’altro ragazzo, di 29 anni, era precipitato in un punto impervio, raggiunto soltanto dopo ricerche durate a lungo. Per localizzarlo e recuperarlo sono intervenuti il Soccorso alpino e l’elicottero del 118. Quando i soccorritori hanno raggiunto il luogo della caduta, i sanitari hanno constatato che il giovane era morto. Il bilancio comunicato parla di una vittima e un ferito. Al momento non sono state diffuse altre informazioni mediche sul ventiquattrenne portato all’ospedale di Domodossola.

Secondo la fonte principale, il giovane deceduto era marocchino. ANSA e RaiNews hanno riferito che i due sarebbero di origine nordafricana; RaiNews ha precisato che non erano ancora stati identificati. Le informazioni sulla provenienza e sull’identità, dunque, vanno considerate nel quadro delle prime notizie, non come dati completi per entrambi. Il ventiquattrenne non è stato nominato. Le fonti concordano invece sull’età dei due, 29 e 24 anni, e sul luogo dell’intervento: Bei, nell’area di Bognanco, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Le prime comunicazioni non aggiungono altri elementi certi sulla loro storia o sulle condizioni dell’area, oltre alla sua natura impervia descritta.

Una prima ricostruzione diffusa da ANSA riferisce che i due avrebbero cercato di sottrarsi a un controllo dopo non essersi fermati mentre erano in auto. Secondo l’agenzia, al controllo avrebbero preso parte la polizia e la guardia di finanza. Si tratta di elementi riferiti come ipotesi iniziali, non di conclusioni definitive. Anche il possibile collegamento del controllo con un sospetto di spaccio compare nelle prime informazioni raccolte dall’agenzia. La fonte principale non attribuisce ai giovani responsabilità accertate in attività illecite. Le autorità devono ancora verificare l’origine della fuga e definire come si sia svolto l’inseguimento nella zona boschiva di Bei, secondo le notizie pubblicate finora.

Le fonti descrivono un’area difficile da percorrere e confermano l’impiego di un elicottero del 118 e delle squadre del Soccorso alpino per le ricerche del ventinovenne. ANSA riferisce che il corpo è stato raggiunto circa duecento metri più in basso. Il resoconto della fonte principale indica una caduta di circa 200 metri. L’allarme, scattato intorno alle 10.05, ha avviato l’intervento anche per il ventiquattrenne, trovato a terra con traumi e trasferito in ospedale in codice verde. Per nessuno dei due sono riportati ulteriori dettagli clinici o personali. La ricerca del giovane caduto è stata lunga, secondo le informazioni diffuse.

Restano senza risposta la ricostruzione del tragitto, la dinamica esatta della precipitazione e le condizioni che hanno preceduto l’inseguimento. Al 16 novembre 2026, le informazioni distinguono quanto avvenuto durante i soccorsi dalle ipotesi sul controllo: il ventinovenne è deceduto in seguito alla caduta e il ventiquattrenne è stato condotto all’ospedale di Domodossola. ANSA menziona, tra gli elementi iniziali, un possibile sospetto di spaccio, senza presentarlo come accertato. La fonte principale riferisce che gli accertamenti proseguono. Non risultano decisioni definitive sulle ragioni della fuga, sulla precipitazione né sull’eventuale partecipazione dei giovani ad attività di spaccio.



