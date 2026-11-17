Il televoto e una seconda votazione flash hanno deciso le due uscite. Federica Morello ha ottenuto il potere di mandare Piera Meloni al televoto.





Il televoto e una seconda votazione flash hanno deciso le due uscite. Federica Morello ha ottenuto il potere di mandare Piera Meloni al televoto.





Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 16 novembre, in prima serata su Canale 5, il pubblico ha decretato l’uscita di Megan Ria e Valeria Marini. La diretta, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ha definito anche i concorrenti a rischio in vista della semifinale: Piera Meloni, Federica Morello e Alessandro Varsi. La finale è ormai vicina e gli esiti delle votazioni hanno modificato il gruppo rimasto nella Casa.

Nel confronto precedente ai risultati, Valeria Marini e Guendalina Tavassi sono entrate in contrasto: la showgirl sosteneva che la compagna avesse pronunciato una bestemmia. Guendalina ha prospettato l’addio al reality. Blasi ha spiegato che la produzione aveva esaminato i filmati senza rilevare alcuna espressione. In seguito le concorrenti si sono misurate in una gara musicale, con in palio la possibilità di usare il bagno della suite. Valeria ha ribadito di voler uscire dal programma e preteso che la decisione fosse rispettata; la presentatrice le ha rammentato quanto sia apprezzata dal pubblico.

Il primo esito comunicato dal televoto è stato quello di Megan Ria. In attesa della decisione, la ballerina ha espresso contentezza per il traguardo raggiunto e ha ripercorso la sua permanenza, soffermandosi su sbagli e fragilità. Ha ricordato di avere 22 anni e di non aver tradito la propria identità. Secondo la fonte, ha raccolto il 12,01% dei voti, risultando la meno votata tra i concorrenti. Questo verdetto ha decretato la sua uscita definitiva dalla Casa, al termine di un racconto emozionato del percorso televisivo fin lì.

In seguito, un televoto flash ha messo a confronto Federica Morello, Alessandro Varsi e Valeria Marini. Il pubblico ha salvato Federica e Alessandro, mentre Valeria è stata eliminata. La showgirl ha accolto l’esito con felicità, coerentemente con il desiderio di uscire che aveva espresso durante la serata. Cesara Buonamici l’ha definita una grande concorrente; Selvaggia Lucarelli ha osservato con ironia che Valeria sembrava vivere l’eliminazione come una risposta del pubblico alla sua richiesta. La fonte riporta per Marini il 12,61% dei voti, pur descrivendola come salvata solo con quella percentuale.

Marina La Rosa, già finalista, ha definito autentica l’amicizia con Andreas Muller. A Verissimo, Veronica Peparini, moglie di Andreas, ha detto di essere gelosa, ma fidarsi del marito; la turbavano i messaggi social, non ciò che vedeva. Lo ha invitato a seguire l’istinto, esprimendogli fiducia. Andreas si è commosso. Marina era dispiaciuta e non capiva perché fosse giudicata giocatrice.

Federica Morello è stata al centro di un confronto con Megan Ria e Piera Meloni, che ne hanno contestato la trasparenza e la sincerità. Selvaggia Lucarelli ha detto di apprezzarla come concorrente strategica, osservando però che, dall’inizio, non aveva mai nominato un uomo né costruito legami con le donne della Casa. L’opinionista l’ha quindi invitata a valutare se nutrisse diffidenza nei confronti delle concorrenti. Poi Alessandro Roncaccia ha superato una prova sott’acqua trattenendo il respiro, così Piera ha potuto incontrare la madre Anna nel localino. Piera ha ricordato i sacrifici materni; Anna l’ha detta coraggiosa e ha lodato Alessandro.

Dopo le eliminazioni, i concorrenti hanno affrontato le nomination. Federica, risultata la preferita nel televoto flash, ha avuto la facoltà di indicare direttamente chi mandare al televoto, scegliendo Piera. I successivi voti hanno completato il quadro: anche Alessandro Varsi è a rischio, assieme a Piera e Federica. Per loro si prospetta una settimana, come comunicato durante la puntata. Lunedì 23 novembre, su Canale 5, è prevista la semifinale del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. L’uscita di due concorrenti ha ridotto ulteriormente il gruppo, mentre il traguardo finale è ormai vicino.



