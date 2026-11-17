



Dopo lo scontro a Ballando con le stelle, la conduttrice ha espresso sostegno a entrambi e commentato le scuse del giurato.





Dopo lo scontro tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle, Milly Carlucci è intervenuta pubblicamente. Sabato 14 novembre, nel corso della puntata, Mariotto aveva rivolto verso D’Urso uno spruzzo di profumo, facendo capire di percepire un cattivo odore. Lei aveva giudicato il gesto offensivo, dando avvio a un litigio. Terminata la diretta, la conduttrice aveva raccontato di sentirsi ferita e non abbastanza protetta. Le dichiarazioni avevano provocato sui social domande indirizzate anche a Carlucci, che all’inizio non aveva preso posizione. In seguito, la padrona di casa ha affidato la replica a un video sui canali ufficiali.

Carlucci ha affidato al filmato il messaggio che lei e gli autori hanno sempre appoggiato la giuria e ne hanno difeso la scelta. Le sue parole hanno espresso vicinanza a entrambi i protagonisti, Mariotto e D’Urso, senza preferirne uno. Lo stilista, ha precisato, è nel gruppo dei giudici sin dalla stagione inaugurale. Per portare la concorrente nel programma, la produzione si è impegnata per tre anni, incontrando passaggi complicati e trattative impegnative. La conduttrice ha rivendicato quel percorso proprio mentre si discuteva del futuro di D’Urso nello show. Nessuna dichiarazione, però, ha chiarito se la sua permanenza sia confermata.

Lunedì 16 novembre, La volta buona ha proposto un ulteriore intervento, nel programma guidato da Caterina Balivo. In un filmato, Milly Carlucci ha dialogato con Domenico Marocchi, inviato, tornando sulle scuse di Guillermo Mariotto. Secondo quanto riferito, il giurato si era scusato in due occasioni. Carlucci ha espresso l’auspicio che questo passaggio potesse bastare a ristabilire l’intesa con la collega seduta al suo fianco. Non ha però dichiarato che i due avessero già fatto pace, né ha raccontato quale fosse stata la reazione di D’Urso alle scuse. Le informazioni disponibili non riportano una replica della conduttrice o un risultato conclusivo.

Secondo Carlucci, il modo scherzoso di Mariotto può sconfinare, a volte, in provocazioni eccessive. Il giurato potrebbe non percepire quanto in fretta il pubblico commenti i suoi comportamenti e li interpreti negativamente. Questa lettura non ha cancellato la delicatezza di quanto accaduto. Carlucci, tuttavia, non ha annunciato né sanzioni né cambiamenti tra i giudici, limitandosi a sperare che le scuse aiutassero a risolvere il contrasto. La vicenda ha preso avvio dal gesto in studio, è proseguita con la delusione manifestata da D’Urso una volta terminata la diretta e ha avuto seguito negli interventi della conduttrice, inizialmente affidati ai social.

Nel video condiviso online, Carlucci ha dato anche una notizia: Paolo Belli tornerà a Ballando con le stelle. La sua presenza è fissata per il sabato successivo, quando sarà ballerino per una notte. La conduttrice ha ricordato il rapporto, professionale e personale, di lunga durata con lo show. La comunicazione è stata inserita nello stesso intervento dedicato ai rapporti tra i protagonisti e all’unità del gruppo. Non è indicato a quale anno si riferiscano le date, né sono precisati altri particolari sulla puntata. Il ritorno di Belli è stato descritto come un momento festoso; non è invece riportata una conclusione della vicenda fra D’Urso e Mariotto.

Dopo il video social e il passaggio televisivo, Carlucci ha ribadito vicinanza a entrambi i protagonisti, senza sostenere che il rapporto fosse già tornato alla normalità. Le informazioni disponibili comprendono il gesto avvenuto in studio, il disappunto di D’Urso, le scuse riferite dalla conduttrice e l’annuncio relativo a Paolo Belli. Non riportano ulteriori dichiarazioni della concorrente, una decisione sulla sua permanenza nel programma o sviluppi successivi. La prossima puntata era attesa, ma la fonte non documenta quale effetto abbiano avuto le parole di Carlucci sul rapporto tra la concorrente e il giurato in seguito.



