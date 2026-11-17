



Dopo il caso del profumo spruzzato da Guillermo Mariotto, la conduttrice non ha confermato il ritorno di d’Urso in pista.





Al Tg1 serale del 16 novembre 2026, Milly Carlucci è stata intervistata da Giorgia Cardinaletti sulle conseguenze dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. La conduttrice non ha sciolto il nodo del ritorno di Barbara d’Urso, né ha confermato che la concorrente sarà ancora in gara. Ha spiegato che una diretta lunga diverse ore può presentare circostanze impreviste e che intervenire sul momento non è semplice. Nel corso del colloquio ha anche affrontato le reazioni alla puntata e le polemiche che ne sono seguite.

L’intervista ha trasferito al telegiornale una vicenda partita all’interno del programma di Rai 1. Le parole di Carlucci descrivono quindi le difficoltà della diretta, ma non indicano quale decisione prenderà d’Urso. La sua permanenza resta perciò senza conferma e incerta.

La vicenda coinvolge in primo luogo Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso. Nel corso della puntata il giurato ha nebulizzato una fragranza accanto alla concorrente, alludendo a un possibile odore sgradevole. Secondo la fonte, molti spettatori hanno giudicato la scena lesiva e priva di rispetto. Intervistata dal Tg1, Milly Carlucci ha ricondotto l’azione alle manifestazioni teatrali di Mariotto, ricordando che lui aveva già formulato le scuse. Ha ammesso inoltre che certe uscite e condotte dispiacciono anche a lei; tuttavia, nella diretta, intervenire subito è complicato, specie durante una trasmissione televisiva trasmessa senza interruzioni.

Carlucci, sollecitata sulle battute di Fiorello, ha convenuto che alcune dinamiche non incontrano il favore di tutti. Fiorello aveva commentato con ironia la vicenda e si era domandato quanto fossero autentici certi passaggi televisivi. La presentatrice ha scherzato anche sul fatto che le proprie argomentazioni potessero suonare come un’apologia di Mariotto. Non ne consegue, però, che il giurato possa abbandonare la trasmissione: quanto riferito non lascia pensare che la sua partecipazione sia in bilico. A restare incerto è invece il futuro di d’Urso, rispetto al quale Carlucci non ha fornito garanzie.

La conduttrice napoletana aveva pubblicato dichiarazioni sui social interpretate come un possibile annuncio di addio. Si tratta di un’interpretazione attribuita dalla fonte, non di una conferma della sua uscita. Le indiscrezioni sul futuro di d’Urso si sono diffuse dopo la puntata e hanno alimentato le domande sul suo ritorno. Anche la richiesta rivolta a Carlucci al Tg1 nasceva da quel dubbio: la risposta non ha chiarito se la concorrente sarà presente al prossimo appuntamento. Non è quindi possibile stabilire, sulla base delle informazioni riportate, se abbia deciso di interrompere la partecipazione.

La vicenda era approdata anche fuori dallo show: se ne parlava sulle piattaforme social, in altre trasmissioni e sulla carta stampata. Le dichiarazioni di Carlucci hanno segnato un ulteriore capitolo, in seguito alle reazioni e ai commenti provocati dall’episodio tra Mariotto e d’Urso. Stando alla fonte, la produzione aveva individuato nella conduttrice un richiamo importante per l’edizione in corso. Nelle settimane più recenti, tuttavia, il racconto della sua partecipazione si è legato ai dissapori con la giuria, agli attriti con Mariotto, alla vicenda del profumo e ai dubbi sul fatto che resti in gara.

Il servizio del Tg1 ha portato al telegiornale una polemica nata durante Ballando con le Stelle, lasciando sullo sfondo ciò che la fonte considera il cuore della gara. Secondo il racconto, le discussioni hanno attirato l’attenzione più delle esibizioni e dei risultati. I ballerini professionisti affrontano allenamenti impegnativi e possono esporsi a infortuni, mentre i concorrenti imparano discipline nuove e si mettono alla prova davanti ai telespettatori. La fonte ritiene che queste esperienze meritino maggiore spazio. Dopo l’intervista non risultano comunicati ulteriori di Barbara d’Urso né decisioni produttive. Restano quindi le scuse di Mariotto, le difficoltà della diretta descritte da Carlucci e l’incertezza sul ritorno della concorrente al programma.



