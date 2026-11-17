



Nella puntata del 16 novembre, la moglie del ballerino ha ribadito la sua fiducia. Marina La Rosa ha chiarito la natura della loro amicizia.





Nel corso del confronto televisivo, Ilary Blasi ha portato all’attenzione dei concorrenti le dichiarazioni che Veronica Peparini aveva fatto a Verissimo. La coreografa, intervistata da Silvia Toffanin, è la moglie di Andreas Muller e amica di Marina La Rosa. L’amicizia fra i due partecipanti era diventata oggetto di commenti online, soprattutto perché la finale si avvicinava e alcuni utenti immaginavano un legame amoroso. Peparini aveva detto di essere gelosa e possessiva, precisando tuttavia di fidarsi del marito. Aveva criticato le supposizioni diffuse sui social e riconosciuto a Marina intelligenza. Le sue parole hanno così aperto in puntata una discussione sulla natura del rapporto e sulle letture esterne della vicinanza.

Nel commentare i due, Peparini aveva delineato profili diversi: Marina, a suo giudizio, affrontava il gioco con metodo, mentre Andreas le sembrava genuino e istintivo, forse meno concentrato sulle strategie della Casa. In studio, entrambi hanno potuto replicare. La Rosa ha invitato Veronica a continuare a credere nel marito e a concedere fiducia anche a lei. Ha definito il loro rapporto un’amicizia, dicendosi amareggiata che la coreografa avesse immaginato un’intesa ulteriore. Per spiegare quanto tenga alla moglie del ballerino, Marina ha infine detto che il sentimento più forte lo prova per Veronica, non per Andreas, in quel momento.

La concorrente non ha nascosto di essere rimasta contrariata dalle osservazioni sulla sua presunta strategia, senza capire perché Veronica avesse voluto sottolineare quel tratto. Muller, invece, ha accolto le parole della moglie senza mostrarsi agitato. Ha spiegato che la gelosia di Veronica riguarda soprattutto le insinuazioni lette sui social, che potrebbero farla stare male. Secondo lui, la moglie conosce meno a fondo Marina di quanto la conosca lui, perché nella Casa trascorre con lei gran parte delle giornate. Andreas ha detto di considerare la coinquilina una persona splendida e ha ribadito di essere tranquillo rispetto al loro rapporto.

Interpellato da Blasi, Muller ha affrontato il tema della gelosia verso la moglie. Ha detto che quel sentimento era presente nei primi tempi insieme, anche per via delle relazioni precedenti di Veronica, mentre oggi ha assicurato di dedicarle attenzioni. Andreas ha ricordato le difficoltà superate dalla coppia, tra osservazioni e insinuazioni sulla loro storia, e la scelta di non lasciarsi condizionare dai pareri altrui. Rientrato nell’area, ha espresso la convinzione che Veronica abbia considerazione per Marina, pur riconoscendo che certi commenti potevano sembrare contrari. La Rosa ha definito genuina la loro amicizia, senza interessi nascosti.

Nella Mystery Room Andreas ha ricevuto un video preparato da Veronica. Nel filmato lei gli ha consigliato di ascoltare la propria intuizione e credere nelle sue capacità, assicurandogli che da parte sua non dubita di lui. Senza tornare sulle discussioni riguardanti Marina, gli ha augurato di vivere il reality con passione e con la tenacia che lo caratterizzano. Ha rievocato anche gli anni in cui lo seguiva come insegnante di danza, prima di spronarlo a puntare alla vittoria. Le sue parole hanno mostrato quanto la coreografa sostenga il marito, ormai prossimo a terminare il percorso televisivo nel reality ancora in corso qui.

Cesara Buonamici è intervenuta nel dibattito, negando che tra i due vi fosse malizia. A suo avviso, la sintonia dipende dalla conoscenza reciproca e dall’affinità maturata nella Casa. L’opinionista non ha ritenuto che il loro legame debba celare un progetto amoroso: entrambi, ha osservato, proseguono la gara con l’obiettivo di vincere. La diretta, guidata da Blasi insieme a Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ha così esaminato le letture nate sui rapporti interni e sulle relazioni esterne al programma. Per Andreas e Marina, ha concluso la fonte, il legame amicale continua a essere un sostegno durante il reality, per entrambi.



