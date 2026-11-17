



Fico apre ai colloqui europei soltanto se puntano alla pace, ma nega la disponibilità slovacca a finanziare un nuovo prestito militare.





Il governo guidato da Robert Fico non intende aderire a un altro prestito militare per l’Ucraina. Il premier ha invece aperto alla presenza europea nei negoziati, ma solo se il loro scopo sarà pacifico. Per spiegare il rifiuto, ha richiamato la necessità di mettere fine alle ostilità fra Kyiv e Mosca, sostenendo che un ulteriore pacchetto di armi non consentirebbe di raggiungere quella meta. La posizione slovacca è dunque diversa dall’appello del cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha chiesto agli Stati membri dell’Unione europea di assumere insieme un impegno.

A Dublino, ha ricordato Fico, è stata adottata una decisione che prevede l’avvio di colloqui fra l’Europa e i dirigenti di Stati Uniti, Russia e Ucraina, con l’obiettivo di chiudere il conflitto al più presto. Bratislava appoggerà la presenza europea al tavolo soltanto se il confronto sarà volto alla pace anziché alla prosecuzione delle ostilità. Il premier ha avvertito inoltre che per risolvere la crisi ciascuna delle parti dovrà accettare concessioni importanti. Non ha quindi respinto il negoziato in sé: ha separato il sostegno alla diplomazia dall’erogazione di nuove risorse militari.

Nel ragionamento di Fico, la prova della volontà di pace sarà offerta dalle decisioni che prenderanno l’Unione e gli Stati maggiormente vicini a Kyiv. Il premier ha menzionato Regno Unito, Germania, Francia, Polonia e Italia. A suo avviso, il loro comportamento permetterà di valutare se la pace sia davvero il traguardo perseguito. Fico ha posto i negoziati in opposizione alla continuazione di una politica di sostegno militare all’Ucraina. Secondo la sua valutazione, tale politica avrebbe lo scopo di indebolire la Russia e potrebbe protrarsi fino all’esaurimento dei soldati ucraini.

Questa lettura attribuisce ai sostenitori di Kyiv una strategia, ma resta un giudizio formulato dal premier slovacco. Non documenta un’intesa fra i governi europei né dimostra che essi condividano l’obiettivo descritto da Fico. Le decisioni serviranno quindi, nella sua prospettiva, a distinguere una ricerca della pace da una prosecuzione del conflitto.

Friedrich Merz ha invocato unità fra gli Stati membri, ricevendo una risposta contraria da Fico. Il cancelliere vuole che i governi coprano il buco nei conti dell’Ucraina previsto per il 2027: la cifra complessiva è di 70 miliardi di euro, dei quali all’incirca 45 miliardi sarebbero a carico dell’Unione. Berlino ha posto il finanziamento in relazione ai negoziati sul prossimo bilancio comunitario. Il futuro impiego delle risorse comuni diventa così legato agli aiuti economici per Kyiv, mentre il premier slovacco rifiuta di contribuire al nuovo prestito militare.

Già il 10 novembre, Fico aveva escluso ogni coinvolgimento di Bratislava: niente adesione al prestito, nessuna garanzia e nessun contributo economico. Poi, con un post su X, il premier slovacco ha rivolto a Merz critiche anche per le sue posizioni sulla migrazione e sull’energia nucleare. A suo giudizio, il cancelliere aveva sbagliato in entrambi i casi e ora ripeteva l’errore parlando dei fondi destinati alla guerra. Fico gli ha imputato inoltre una condotta ricattatoria: secondo l’accusa, Merz avrebbe cercato di indurre António Costa, presidente del Consiglio europeo, a legare le trattative su altri dossier finanziari dell’Unione all’approvazione di un impegno condiviso.

Le posizioni espresse da Bratislava e Berlino divergono sia sul sostegno a Kyiv sia sulle condizioni per arrivare alla fine della guerra. Merz chiede che il deficit previsto per il 2027 sia coperto con risorse condivise; Fico esclude invece obblighi slovacchi relativi al nuovo prestito militare. Il premier non ha chiuso alla presenza europea nei colloqui con le parti, ma la accetta soltanto se diretta alla pace. Ha inoltre sostenuto che, senza compromessi, resterebbero gli aiuti militari e il tentativo di indebolire la Russia.



