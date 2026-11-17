



Nella puntata del 16 novembre, il conduttore ha parlato dell’inchiesta per corruzione. Antonio De Rensis ha chiuso con una battuta su Cassese.





Lunedì 16 novembre 2026 Lo Stato delle Cose ha dedicato una puntata al caso Garlasco. Su Rai 3, Massimo Giletti ha affrontato l’inchiesta per corruzione connessa alla vicenda e le parole di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia. In studio sono intervenuti Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, e Marina Baldi, genetista al fianco di Andrea Sempio. La conversazione ha messo a confronto le situazioni dei due uomini, insieme alle responsabilità di chi prese parte alle precedenti attività investigative. Il tema della corruzione ha orientato l’attenzione verso il lavoro svolto in passato e le dichiarazioni rese dall’ex magistrato. Gli interventi televisivi hanno sollevato questioni, senza sostituire gli approfondimenti riservati agli organi giudiziari. La puntata ha distinto discussione e verifiche.

Nel corso della puntata sono tornati al centro gli interrogativi sugli accertamenti svolti negli anni, sulle scelte investigative e sulle notizie comunicate agli inquirenti. Stasi sconta la pena definitiva per l’uccisione della compagna Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007. Andrea Sempio è invece interessato dalla nuova indagine. Il confronto ha riguardato anche l’attendibilità delle ricostruzioni e possibili omissioni. La nuova fase investigativa ha riportato alla discussione aspetti del lavoro precedente, senza trasformare le perplessità espresse in studio in verdetti giudiziari. Occorre mantenere separati i dati verificati dalle ipotesi che sono al vaglio degli inquirenti.

In chiusura, Giletti ha affrontato il tema delle possibili reticenze citando l’ex procuratore Venditti. A suo giudizio, alcune persone potrebbero aver omesso informazioni che conoscevano quando si rivolgevano al magistrato. Ha quindi accostato due momenti: in precedenza Venditti aveva manifestato fiducia nell’operato dei collaboratori; adesso, stando a quanto detto in trasmissione, ha preferito non rispondere. Il conduttore ha indicato in questo contrasto un elemento a suo avviso rilevante. Il silenzio è una facoltà riconosciuta dalla legge: considerato isolatamente, non dimostra responsabilità e non attesta che siano state commesse irregolarità.

È intervenuto anche Umberto Brindani, direttore del settimanale Gente, con una valutazione sulle responsabilità professionali e istituzionali di chi dirige un ufficio. Per spiegare il proprio punto di vista, ha fatto un paragone con il mestiere di direttore: se un giornalista della sua testata commettesse diffamazione, ha detto, anche lui si troverebbe in Tribunale. Brindani ha sostenuto che Venditti, quando guidava la Procura, avrebbe dovuto sapere che cosa facevano i suoi sottoposti. Si tratta del giudizio espresso dal giornalista in trasmissione, non di un accertamento. La conoscenza di eventuali irregolarità e ogni responsabilità penale devono essere verificate nelle sedi competenti.

Il confronto ha quindi mantenuto aperta la domanda su ciò che le persone coinvolte sapessero e avessero comunicato agli investigatori. Giletti e Brindani hanno espresso valutazioni sulle condotte e sui doveri di chi dirigeva la Procura; la trasmissione non ha però stabilito che qualcuno abbia mentito o commesso un reato. Anche i possibili silenzi e le omissioni restano questioni da accertare. La vicenda riguarda la ricerca della verità sull’omicidio di Chiara Poggi, ma la puntata ha dedicato particolare spazio anche alla correttezza delle indagini e alle dichiarazioni rese nel tempo. I due piani non vanno confusi.

Gli ultimi momenti hanno avuto un tono più disteso: De Rensis ha chiesto a Giletti se fosse curioso di sapere dove sarebbe andato, rispondendo «a casa di Cassese». Il conduttore ha replicato ironicamente tirando in ballo i fagiani, quindi ha congedato il pubblico e passato la Linea al Tg3 Linea Notte, condotto da Ilaria Capitani. Ha aggiunto che la trasmissione avrebbe sforato di qualche minuto e ha menzionato gli ascolti. Con quella breve conversazione si è conclusa la puntata del 16 novembre, dedicata alla vicenda di Garlasco.



