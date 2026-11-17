



Il giudice rivendica la scelta di fare squadra nel programma. Selvaggia Lucarelli replica con ironia e richiama l’episodio del profumo spruzzato su Barbara d’Urso.





Ivan Zazzaroni è intervenuto direttamente sui social per spiegare che a Ballando con le Stelle sceglie di fare squadra con i colleghi della giuria, benché Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto lo abbiano dipinto come accomodante. Il direttore del Corriere dello Sport ha separato questa condotta televisiva dal suo profilo lavorativo, che, ha precisato, è tutt’altro che conciliante. La puntualizzazione ha suscitato la risposta scherzosa di Lucarelli, ex collega in giuria e oggi opinionista del Grande Fratello Vip su Canale 5.

Il caso d’Urso-Mariotto è stato uno dei temi affrontati da Selvaggia Lucarelli nel podcast “Vale tutto”. In quell’intervento la giornalista ha descritto Zazzaroni come “tutto peace and love”, con riferimento alla sua apparente inclinazione a conservare un clima disteso. In un momento successivo, Guillermo Mariotto ha parlato ai cronisti di alanews definendo il collega “finto prete” e includendo Alberto Matano nella stessa parrocchia immaginaria. Zazzaroni ha ripreso nel suo post le due espressioni pronunciate sul suo conto.

Zazzaroni, novenne, lasciò il chierichetto dei Santissimi Angeli Custodi di Bologna; al lavoro è divisivo e polemico, in trasmissione sceglie squadra.

Nel suo messaggio Zazzaroni ha chiesto a Mariotto di sentirsi parte del gruppo televisivo del sabato sera su Rai 1, non un solitario. Ha assicurato di nutrire affetto per lui e per Lucarelli, che sa bene quanto sia sensibile alle osservazioni. Ha anche precisato che parlava esclusivamente di televisione. Quel accenno alla suscettibilità ha quindi innescato la replica della giornalista. Lucarelli non ha discusso minuziosamente la ricostruzione offerta dal collega, ma ha risposto giocando sull’idea di pace associata alle parole usate prima.

La giornalista ha precisato che il suo commento non conteneva l’insulto “idiota” e ha suggerito a Zazzaroni di reagire con autoironia. Il riferimento alla “spruzzata” richiamava il gesto di Mariotto, che aveva spruzzato profumo addosso a Barbara d’Urso. La scena aveva generato polemiche; Milly Carlucci era intervenuta davanti al pubblico per difendere le persone coinvolte e riportare l’attenzione su Ballando con le Stelle. La battuta di Lucarelli ha così intrecciato la replica al collega con la precedente disputa tra conduttrice e stilista, senza aprire un lungo scambio.

Le parole sul modo di comportarsi di Zazzaroni sono arrivate nel momento in cui Lucarelli trattava già, nel proprio podcast, il caso d’Urso-Mariotto. Si parla però di aspetti diversi: uno riguarda l’immagine del giudice e il suo rapporto con il gruppo; l’altro concerne le tensioni fra la presentatrice e lo stilista. Zazzaroni ha spiegato che collaborare davanti alle telecamere non significa mostrarsi sempre conciliante. Ha anche richiamato i diciannove anni trascorsi nello show, esperienza alla quale attribuisce Grande valore.

Oggi opinionista del Grande Fratello Vip su Canale 5, Lucarelli non è più giudice di Ballando con le Stelle, ma continua a intervenire sui fatti del programma condotto da Milly Carlucci. Mariotto è rimasto coinvolto nelle polemiche anche per quanto accaduto con d’Urso. La definizione rivolta a Zazzaroni e la menzione di Matano hanno contribuito al botta e risposta, sviluppatosi tra un podcast, le risposte ai cronisti e i messaggi online. La replica della giornalista è stata scherzosa, pur recuperando un episodio già discusso.

Nel suo intervento, Zazzaroni non ha chiesto che le definizioni fossero ritirate: ha spiegato perché non si riconosce nell’immagine di una persona sempre pacifica. Ha inoltre ribadito l’affetto per entrambi i colleghi. Lo scambio non riguarda le esibizioni o i risultati della gara, ma le parole usate per descriverlo e la distinzione che lui stesso ha tracciato tra il lavoro e la partecipazione televisiva. Il richiamo al caso del profumo ha riportato nella conversazione le tensioni precedenti tra Mariotto e d’Urso.



