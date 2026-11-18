



Dopo il saluto della conduttrice in un ristorante, l’opinionista ha espresso la propria apprensione a La Volta Buona. Non risultano conferme ufficiali di un ritiro.





Dopo l’ultimo appuntamento dello show di Rai 1, non è arrivata alcuna comunicazione che annunci l’uscita di Barbara d’Urso da Ballando con le Stelle. Nel programma La Volta Buona, Rossella Erra ha riferito ciò che sarebbe accaduto una Volta spente le telecamere: in un locale, la conduttrice avrebbe salutato i presenti. Da quel commiato natalizio l’opinionista ha tratto la paura che d’Urso possa non presentarsi alla prossima serata, senza però citare annunci ufficiali. L’episodio alimenta le supposizioni già circolate dopo il diverbio con Guillermo Mariotto, ma non stabilisce che Cosa farà la concorrente nel programma.

Erra ha riferito che, dopo la puntata, il gruppo si trovava nel ristorante abituale. D’Urso, ha raccontato, era inizialmente in un’altra sala; in seguito ha raggiunto gli altri portando un panettone. L’opinionista ha ricordato che la conduttrice lo ha offerto a tutti e ha augurato buon Natale prima di andarsene. È stato quel commiato, secondo Erra, a lasciarle una sensazione negativa: ha dichiarato di avere paura che Barbara non torni e di non aver apprezzato quella frase. Il racconto riguarda un episodio a telecamere spente e resta una testimonianza personale, non un annuncio della produzione.

Nel corso della trasmissione di Caterina Balivo su Rai 1, il giornalista di Chi Valerio Palmieri ha commentato le voci riguardanti Barbara d’Urso. A suo giudizio, un’interruzione improvvisa non appare plausibile, Perché gli accordi firmati garantirebbero una posizione solida alla conduttrice. Palmieri l’ha definita una professionista vincolata da un contratto già sottoscritto. Questa lettura non coincide con la preoccupazione manifestata da Rossella Erra e nessuna delle due testimonianze costituisce un annuncio dell’eventuale presenza di d’Urso nel prossimo appuntamento. Per ora sono disponibili soltanto queste valutazioni, mentre manca una decisione ufficialmente comunicata sulla partecipazione.

Dopo l’episodio con Guillermo Mariotto, le conversazioni sul possibile futuro di Barbara d’Urso si sono fatte insistenti. La frizione è esplosa quando la giuria esaminava le performance, ma le reazioni hanno spostato l’attenzione dal ballo alla situazione interna a Ballando con le Stelle. Una parte del pubblico ha ritenuto fuori misura il linguaggio del giurato; altri hanno visto nella replica della concorrente un indizio di tensioni più ampie. Sui social si è diffusa l’idea che il botta e risposta fosse stato preparato per generare interesse. Alberto Matano, a La Vita in Diretta, ha contribuito a frenare tale interpretazione. Milly Carlucci deve occuparsi di un quadro delicato, con l’eventualità che d’Urso salti la puntata.

Nel corso delle puntate iniziali emersero anche attriti legati a commenti pronunciati vicino alla pista. Una battuta di Simona Ventura indirizzata a d’Urso fu considerata da parte del pubblico una stoccata, dando nuovo impulso alle discussioni sul legame fra le due presentatrici. Più tardi Ventura ricomparve nelle ricostruzioni relative a un possibile ritiro della concorrente: le voci la indicavano come eventuale sostituta di Barbara d’Urso. La fonte precisa tuttavia che la conduttrice avrebbe rifiutato l’ipotesi e scelto di restare nella funzione che già svolge nello spettacolo. Sono versioni circolate, non decisioni presentate ufficialmente come definitive né annunci pubblici di una scelta.

D’Urso è tornata protagonista del sabato sera di Rai 1 dopo un lungo periodo lontano dalla televisione e, in questa edizione, le sue esibizioni e le sue reazioni hanno attirato attenzione. La possibilità di un abbandono ha quindi alimentato congetture, ma la fonte non riporta una conferma della conduttrice né un annuncio del programma. Erra ha interpretato il saluto natalizio come un possibile congedo; Palmieri ha invece richiamato il contratto firmato. Le due posizioni non sciolgono il dubbio sulla puntata successiva. Per ora, il racconto del ristorante resta un aneddoto riferito dall’opinionista, mentre il ritorno o l’assenza di Barbara d’Urso non risultano definiti.



