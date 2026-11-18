Nel rilevamento di doppiacifra.It del 16 novembre 2026, il centrosinistra ottiene il 43,3% e il centrodestra il 42,9%. Fratelli d’Italia è ancora il primo partito; Futuro Nazionale arretra al 6,6%.





Nel rilevamento di doppiacifra.It del 16 novembre 2026, il centrosinistra ottiene il 43,3% e il centrodestra il 42,9%. Fratelli d’Italia è ancora il primo partito; Futuro Nazionale arretra al 6,6%.





La media politica curata da doppiacifra.It, disponibile con aggiornamento al 16 novembre 2026, attribuisce alle forze del centrosinistra il 43,3% dei voti ipotizzati e a quelle del centrodestra il 42,9%. Ne deriva uno scarto di soli 0,4 punti percentuali. La prima area conserva la posizione di testa, ma il vantaggio si è assottigliato: a settembre ammontava a circa tre punti. I numeri segnalano un recupero rilevante dello schieramento che appoggia l’esecutivo di Giorgia Meloni. La competizione appare ora più bilanciata, senza che le stime eliminino l’incertezza che accompagna le rilevazioni sulle intenzioni elettorali degli elettori in Italia, comunque oggi.

Il quadro generale descrive oscillazioni limitate nel sostegno attribuito ai maggiori partiti, mentre spicca il dato relativo a Futuro Nazionale. La lista di Roberto Vannacci arretra di 0,6 punti percentuali, attestandosi al 6,6%. Tra le variazioni riportate nell’ultima media, questa è una delle contrazioni più ampie. La rilevazione non consente di dedurre conseguenze per il Futuro politico della formazione, né anticipa le decisioni che assumerà: registra soltanto un calo rispetto al dato precedente. Futuro Nazionale non appartiene ai due raggruppamenti esaminati nel paragone tra centrosinistra e centrodestra politico nazionale.

Con il 27,5%, Fratelli d’Italia guida la graduatoria dei partiti, avendo guadagnato 0,1 punti rispetto al dato precedente. Il Partito Democratico registra invece il 20,8%, dopo una flessione mensile di 0,2 punti. Al Movimento 5 Stelle resta il 12,5%, valore invariato. Le tre formazioni occupano così le prime posizioni individuali, con un distacco netto per Fratelli d’Italia. Il vantaggio delle coalizioni di centrosinistra convive con il risultato del PD; la quota stabile dei pentastellati non modifica il dato della precedente media dei sondaggi politici diffusa in precedenza.

Nel centrodestra, Forza Italia arretra di 0,1 punti e si ferma al 7,4%. La Lega compie il movimento opposto: guadagna 0,1 punti e sale al 5,7%. Noi Moderati resta all’1,1%, mentre Sud Chiama Nord conferma l’1,2%. Sul versante del centrosinistra, Alleanza Verdi e Sinistra cede 0,1 punti e scende al 6,4%. Italia Viva conserva il 2,4%, e +Europa mantiene l’1,3%. Le variazioni indicate per queste forze sono dunque ridotte: nessuna modifica supera un decimo di punto.

Considerate insieme, le quote mostrano andamenti diversi tra i partiti minori dei due schieramenti, senza alterare il quadro delle singole percentuali riportate. Nel totale, tuttavia, il centrosinistra raggiunge il 43,3% e il centrodestra il 42,9%, con uno scarto di appena 0,4 punti. La distanza fra le coalizioni risulta così inferiore a mezzo punto, mentre ciascuna delle formazioni citate mantiene una consistenza compresa tra l’1,1% e il 7,4%.

Il confronto con settembre aiuta a misurare il cambiamento: allora il centrosinistra aveva circa tre punti di vantaggio, mentre la media attuale riduce lo scarto a quattro decimi. Il recupero del centrodestra è avvenuto nell’arco di poche settimane, secondo i numeri riportati. La fonte avverte che margini così ridotti vanno letti con prudenza, tenendo conto dell’incertezza associata ai sondaggi. Il centrosinistra conserva comunque la posizione di testa nella rilevazione, con il 43,3%, contro il 42,9% del centrodestra. Non si tratta dunque di un sorpasso, ma di un avvicinamento fra i due schieramenti.

La media fotografa intenzioni di voto, non l’esito di una consultazione elettorale. Il quadro unisce la tenuta di Fratelli d’Italia, la flessione del Partito Democratico e il calo di Futuro Nazionale, insieme a variazioni più contenute per le altre forze. Il dato non consente da solo di stabilire se la riduzione del distacco proseguirà: la fonte lascia aperta la possibilità che le prossime rilevazioni confermino o modifichino la tendenza. Al 16 novembre 2026, il risultato principale resta il vantaggio limitato del centrosinistra e il recupero del centrodestra rispetto a settembre.



