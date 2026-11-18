I giudici escludono la legittima difesa: i colpi furono sparati quando i rapinatori stavano già fuggendo.





I giudici escludono la legittima difesa: i colpi furono sparati quando i rapinatori stavano già fuggendo.





Le motivazioni della Cassazione chiariscono perché Mario Roggero non potrà invocare la legittima difesa per la sparatoria del 28 aprile 2021. La prima sezione penale ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. La decisione, pronunciata il 15 luglio 2026, è definitiva. Per i giudici, Roggero non sparò per sottrarsi a un pericolo ancora presente: uscì dal negozio e colpì i rapinatori quando l’assalto era terminato e i tre uomini erano in fuga.

Tre persone presero parte alla rapina della gioielleria; una volta fuori, Roggero aprì il fuoco, causando la morte di due uomini e il ferimento del terzo. Secondo la Corte, al momento degli spari non sussisteva più alcuna minaccia per il negoziante né per i suoi familiari. I magistrati sottolineano che il rischio per la vita e la sicurezza dei congiunti era venuto meno e che Roggero poteva rendersene conto. La fuga dei responsabili, di conseguenza, non costituiva una circostanza tale da imporre una risposta armata.

I magistrati non descrivono l’accaduto come una valutazione sbagliata della minaccia o dei mezzi utili a salvarsi. Secondo la loro ricostruzione, Roggero scelse deliberatamente di colpire i rapinatori, senza essere spinto da esigenze difensive. Tra gli elementi considerati figurano anche le interviste concesse dopo i fatti: il commerciante vi affermò che intervenire personalmente era, a suo dire, l’unica strada per fermare gli uomini e assicurarli alla giustizia. Per la Cassazione, le sue condotte successive rivelano l’intenzione di vendicarsi personalmente.

La Corte non ha accolto neppure l’ipotesi della difesa putativa. La norma riguarda chi, pur senza un’aggressione reale in corso, ritiene per le circostanze di dover reagire a un pericolo. In questa vicenda, secondo i magistrati, quanto accaduto non consentiva di pensare che Roggero o altre persone avessero ancora bisogno di protezione. La decisione contestata aveva già esaminato in modo corretto la situazione in cui avvennero gli spari; non vi erano quindi elementi per considerare giustificato l’impiego della pistola, neanche ammettendo un convincimento sbagliato.

La Cassazione ha respinto anche la richiesta di ricondurre la condotta a forme di omicidio colposo o preterintenzionale, ritenute meno gravi dell’omicidio volontario. Per i giudici la dinamica complessiva degli spari non consente queste qualificazioni. Roggero esplose diversi colpi di pistola uno dopo l’altro, a breve distanza e mirando ad altezza d’uomo verso le persone offese. La ricostruzione giudiziaria attribuisce rilievo alla successione ravvicinata dei colpi e alla direzione in cui furono esplosi.

Secondo la Suprema Corte tali elementi indicano che l’imputato era consapevole della natura dell’azione e ne voleva l’esito letale. I magistrati considerano quindi incompatibile con i fatti sia l’assenza di intenzione omicida propria dell’omicidio colposo sia una volontà diretta a un risultato diverso da quello verificatosi propria della preterintenzione. La decisione mantiene così la qualificazione più grave contestata nel processo e respinge l’alternativa proposta dalla difesa sulla base delle modalità concrete dell’uso dell’arma. La valutazione riguarda dunque non soltanto il numero dei colpi ma anche la distanza e il bersaglio scelto durante la sparatoria.

La pronuncia del 15 luglio 2026 ha reso definitiva la pena di 14 anni e 9 mesi. Le motivazioni depositate spiegano il fondamento della decisione: la legittima difesa richiede un pericolo attuale e la necessità di reagire. Per i giudici, tale condizione mancava perché la rapina era già conclusa e gli autori stavano scappando. Il caso, nato dall’assalto alla gioielleria di Grinzane Cavour, aveva alimentato un dibattito sui limiti della difesa e sull’uso delle armi durante o dopo una rapina. La decisione non riconosce né una minaccia ancora in corso né una percezione erronea giustificabile.



