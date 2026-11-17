



Fiorello ha riferito a La Pennicanza di avere ricevuto dalla concorrente un messaggio: secondo il suo racconto, lei vorrebbe partecipare sabato.





Fiorello ha riferito a La Pennicanza che Barbara d’Urso gli avrebbe scritto per confermare la presenza a Ballando con le Stelle nella puntata di sabato. La notizia arriva dopo le polemiche nate dal confronto con Guillermo Mariotto, che durante l’ultima puntata le ha spruzzato del profumo, lasciando intendere un riferimento sgradevole al suo odore. L’episodio ha suscitato reazioni e discussioni.

La vicenda era tornata d’attualità dopo l’intervento di Milly Carlucci al Tg1. La conduttrice di Ballando con le Stelle aveva affrontato l’episodio senza chiarire se Barbara d’Urso avrebbe partecipato alla puntata successiva. L’assenza di una conferma aveva alimentato interrogativi sulla possibile uscita della concorrente, ma non costituiva un annuncio di ritiro né una decisione definitiva resa pubblica.

Nel suo programma, Fiorello ha commentato con ironia l’incertezza sulla partecipazione della concorrente. Rivolgendosi a Carlucci, ha scherzato sulla strategia televisiva e ha chiamato in causa Maria De Filippi. La battuta ha preceduto il racconto del messaggio che, secondo lo showman, aveva ricevuto da Barbara d’Urso. Fiorello ha detto che la concorrente gli avrebbe annunciato la sua presenza sabato.

Durante La Pennicanza, Fiorello ha riferito che Barbara d’Urso gli avrebbe comunicato di non voler interrompere la gara in seguito all’accaduto con Mariotto. Il contenuto del messaggio lascia intendere che la conduttrice voglia continuare l’esperienza televisiva. Tuttavia, trattandosi di quanto raccontato dallo showman, soltanto il prossimo appuntamento di Ballando con le Stelle permetterà di sapere se sarà davvero in pista sabato in trasmissione.

Fiorello ha presentato come probabile la presenza di Barbara d’Urso, basandosi sul messaggio che dice di aver ricevuto. Per sintetizzare l’eventuale rientro, ha coniato l’espressione «Barbara c’è!». La conferma della concorrente non è stata riportata direttamente dalla fonte. Solo con la prossima puntata si saprà se tornerà in pista e se avrà luogo un nuovo scambio con Guillermo Mariotto nel corso della trasmissione del sabato sera.

Durante l’ultima puntata del programma di Rai 1, il confronto fra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto, membro della giuria, ha dato origine alla vicenda. Dopo che lui le ha rivolto uno spruzzo di profumo con un riferimento giudicato sgradevole, si è discusso della condotta dei giudici e della considerazione dovuta ai concorrenti. L’eventualità che la presentatrice mancasse ha reso incerto il prosieguo.

Fra gli argomenti della puntata, Fiorello ha anticipato il cambio di atmosfera previsto a La Pennicanza dal 23 novembre. Il programma si preparerà al Natale con una nuova veste per lo studio e attività dedicate alle feste. È annunciato un inedito cantato da Giorgia. Fiorello ha detto di averlo ascoltato e apprezzato, senza altri dettagli.

Per la trasmissione è in preparazione una canzone inedita, ha fatto sapere Fiorello: non si tratterà di riproporre in una veste diversa un brano già famoso. Giorgia sarà parte del progetto, senza che siano stati svelati altri particolari. L’anticipazione guarda alle settimane successive del programma e non ha attinenza con quanto accade a Ballando con le Stelle.

Nel finale, lo showman ha ironizzato sugli uccelli presenti in gran numero nella Capitale e sulle strade romane, ricordando anche la presenza di cinghiali e topi. Come soluzione scherzosa ha proposto di diffondere musica a volume elevato per farli allontanare. Ha citato quindi i Negramaro e Giuliano, ipotizzando con ironia che gli acuti del cantante attirassero i gabbiani.

Il racconto della puntata ha così accostato l’aggiornamento su Barbara d’Urso alle anticipazioni natalizie e alla parentesi ironica sulla Capitale. Sul programma di Rai 1, l’unico elemento nuovo riportato da Fiorello è il messaggio ricevuto dalla concorrente, che gli avrebbe detto di esserci sabato. L’esito e l’eventuale confronto con Mariotto restano legati a ciò che accadrà nella prossima puntata.



