



Il conducente è uscito illeso dall’autocarro carico di ghiaia. Soccorritori al lavoro per recuperare il mezzo e proteggere il fiume





A Caposile, nel territorio di Musile di Piave, in provincia di Venezia, l’attraversamento del Sile è stato interrotto dal cedimento del ponte galleggiante. L’episodio si è verificato martedì 17 novembre, poco dopo le 9, mentre passava un autocarro con un carico di ghiaia. Veicolo e parte della struttura coinvolta sono precipitati nel fiume. Il conducente è riuscito a uscire senza Aiuto dalla cabina e a raggiungere una zona sicura, senza subire lesioni. In seguito all’allarme sono intervenuti i soccorritori; l’area è stata delimitata e sono partite le operazioni per mettere in sicurezza l’autocarro, il ponte e il corso d’acqua.

Con una lunghezza di circa 43,4 metri e una larghezza di 3,5, il ponte dei Salsi è un collegamento galleggiante privato fra le sponde del Sile. Il camion stava compiendo un passaggio ordinario, secondo le prime informazioni, quando una porzione della struttura è venuta meno all’improvviso. Il cedimento è stato udito come un boato. Il conducente non è riuscito a evitare quanto accadeva, ma ha trovato da solo la via d’uscita ed è sopravvissuto senza riportare lesioni. L’autocarro si trova ancora nel fiume, insieme ai componenti del ponte caduti durante l’incidente.

Dopo l’allarme sono arrivati a Caposile i Vigili del fuoco di San Donà di Piave e Jesolo. Per le operazioni di recupero è stata richiesta un’autogrù da Treviso. Sul posto la polizia locale ha seguito la viabilità e partecipato alla messa in sicurezza dell’area. Le autorità hanno delimitato la zona per ridurre i pericoli e permettere ai soccorritori di lavorare. Il compito non si limita al camion caduto nel fiume: occorre intervenire anche sulla struttura colpita dal cedimento e sorvegliare il Sile mentre procedono le attività.

La presenza dei mezzi specializzati risponde alla necessità di affrontare un recupero complesso. Il controllo dell’area consente di mantenere separate le operazioni e il traffico, così da limitare ulteriori rischi per chi si trova nelle vicinanze.

Il carico di ghiaia rende più complesso il sollevamento dell’autocarro. Per alleggerirlo, i Vigili del fuoco hanno avviato le procedure per scaricare progressivamente il materiale prima di procedere al recupero con attrezzature specializzate. La sequenza è necessaria per preparare il veicolo alle successive manovre. Intanto, sul Sile sono state collocate panne assorbenti, barriere predisposte per contenere eventuali perdite di carburante o di altre sostanze dal camion. Si tratta di una precauzione: le informazioni disponibili non riferiscono che si siano verificati sversamenti. La protezione dell’acqua accompagna quindi le operazioni di recupero e la messa in sicurezza.

Le indagini non hanno ancora stabilito che cosa abbia causato il cedimento. Si valuta in via preliminare che il peso complessivo del camion e della ghiaia possa aver gravato troppo sulla struttura; tuttavia non è stato accertato un superamento della portata massima prevista. Non si esclude che le verifiche portino alla luce altri elementi. Gli esami tecnici dovranno considerare lo stato del ponte, la sua compatibilità con il passaggio dell’autocarro e l’eventuale presenza di restrizioni di peso per i veicoli autorizzati. Fino a quando non saranno disponibili questi risultati, la dinamica rimane da chiarire e l’ipotesi legata al carico non può essere considerata una conclusione.

Dopo l’incidente non è più consentito attraversare il ponte. L’eventuale ripristino del collegamento sarà valutato soltanto dopo gli esami delle condizioni della struttura, crollata durante il passaggio del camion. La fonte riferisce che, conclusi i primi interventi, si sono potuti ricostruire alcuni aspetti dell’accaduto e prendere in considerazione le possibili conseguenze. Non riporta però i risultati delle verifiche tecniche né indica quando potranno essere recuperati il mezzo o riaperto il passaggio. Le squadre stanno togliendo la ghiaia, predisponendo il sollevamento dell’autocarro e contenendo possibili perdite. Il conducente è uscito da solo dalla cabina ed è illeso; non sono segnalati altri feriti.



