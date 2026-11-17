



Dopo le cancellazioni in Toscana, salta anche la serata del 16 novembre al Teatro Regio. Il Teatro Carcano comunica lo stop alle date milanesi del 17 e 18.





Ambra Angiolini non salirà sul palco del Teatro Regio di Parma per La misteriosa scomparsa di W, in programma lunedì 16 novembre. CAOS Organizzazione Spettacoli ha comunicato che un problema di salute richiede alcuni giorni di accertamenti medici e ha quindi cancellato la rappresentazione. Non sono stati resi noti dettagli clinici né indicazioni sulla natura del disturbo. La decisione arriva dopo le rinunce a due tappe toscane della tournée: lo spettacolo non è andato in scena a Cascina il 12 novembre e al Teatro Puccini di Firenze il 13 novembre. Si tratta della terza cancellazione ravvicinata.

Le informazioni diffuse finora non chiariscono quando Angiolini potrà riprendere a recitare. La comunicazione dell’organizzazione per Parma si limita a riferire la necessità di accertamenti e di alcuni giorni di pausa. Non risultano aggiornamenti pubblici più precisi sulle sue condizioni. Anche per le due date toscane, gli organizzatori avevano parlato di un’indisposizione dell’attrice, senza indicare cause specifiche. La Città del Teatro di Cascina ha inoltre precisato che l’appuntamento del 12 novembre non potrà essere recuperato, per ragioni legate ai numerosi impegni professionali della protagonista. Per i biglietti di quella serata è previsto il rimborso, con richieste entro il 20 dicembre 2026.

Il Teatro Carcano di Milano ha aggiunto un aggiornamento: a causa del protrarsi del problema di salute, Angiolini non potrà recitare martedì 17 e mercoledì 18 novembre. Il teatro comunica che gli appuntamenti successivi restano confermati. La notizia riguarda le due rappresentazioni milanesi di La misteriosa scomparsa di W, produzione del Carcano, e si aggiunge alle cancellazioni già annunciate per Parma, Cascina e Firenze. Al momento, dunque, le informazioni disponibili distinguono le date sospese da quelle che il teatro dichiara regolarmente confermate; non viene fornita una previsione ulteriore sulle condizioni dell’attrice o sulla ripresa del tour.

Il Teatro Regio avrebbe dovuto accogliere la recita di Parma la sera del 16 novembre. In scena c’è il testo di Stefano Benni, affidato ad Ambra Angiolini, con musiche composte da Dardust. La produzione è del Teatro Carcano di Milano; per l’attrice, il lavoro rappresenta il debutto nella regia teatrale. La settimana prima la tournée aveva fatto tappa in Toscana: il 12 novembre l’appuntamento era alla Città del Teatro di Cascina, in provincia di Pisa, mentre il 13 era previsto al Teatro Puccini di Firenze. Entrambe le serate sono state annullate per un’indisposizione. Con Parma, in quei giorni si contano tre rinunce documentate.

W, protagonista del monologo, si rende conto di avere perso una componente decisiva della propria identità e prova a ritrovarla. La vicenda procede tra memorie, delusioni e legami sentimentali, con toni che alternano comicità e tragedia. La presentazione dello spettacolo associa il percorso interiore della donna all’amore, all’ingiustizia e ai contrasti della contemporaneità. Alle parole si uniscono le musiche di Dardust. Il Teatro Carcano segnala inoltre le scene firmate da Chiara Modolo e gli interventi artistici del collettivo Cracking Art. Le informazioni disponibili non collegano tali componenti a un cambiamento delle date annullate.

Per la serata di Parma, CAOS Organizzazione Spettacoli ha comunicato l’annullamento e le scuse al pubblico; le modalità di rimborso sono state indicate dall’organizzazione. Le fonti consultate non riportano, per quella data, una nuova rappresentazione già fissata. La Città del Teatro ha invece specificato che l’appuntamento di Cascina non avrà recupero e ha pubblicato le istruzioni per ottenere il rimborso dei biglietti entro il 20 dicembre. Per Milano, il Teatro Carcano conferma gli appuntamenti successivi a quelli del 17 e 18 novembre. Non sono disponibili ulteriori dettagli sanitari né un annuncio che chiarisca quando Angiolini tornerà in scena.



