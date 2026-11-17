



L’avvocato Alberto Misiani dovrà predisporre l’atto dopo le dichiarazioni diffuse online il 16 novembre. La contestazione ipotizzata è diffamazione aggravata.





Per avviare un’azione contro Fabrizio Corona e Stefano Bettarini, Pierluigi Diaco si è rivolto all’avvocato Alberto Misiani, chiedendogli di preparare una querela. La vicenda nasce dalle parole pronunciate il 16 novembre nel canale YouTube di Corona: il presentatore le considera dannose per reputazione e onorabilità. La contestazione ipotizzata è diffamazione aggravata. Le notizie disponibili attestano l’incarico, non l’avvenuto deposito dell’atto. Nessuna pronuncia giudiziaria è segnalata; saranno gli organi competenti a esaminare le frasi contestate e le possibili responsabilità in sede giudiziaria.

Nel programma online è intervenuto Giacomo Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, per parlare dei suoi trascorsi a BellaMa’, trasmissione guidata da Diaco. Ha dichiarato di avervi lavorato per due anni e di essere comparso dapprima al telefono. Nella sua ricostruzione, i problemi sarebbero iniziati dopo una discussione relativa a un reel che non voleva modificare. Ha raccontato di essersi scontrato con Diaco e di essere stato mandato fuori dallo studio. Ha inoltre parlato di rimproveri e scenate in presenza di altre persone. Sono dichiarazioni attribuite a lui, non circostanze accertate in tribunale.

Durante il collegamento, Bettarini ha riferito che Diaco avrebbe pronunciato frasi minacciose e ha descritto un rapporto di lavoro ormai compromesso. Il conduttore ritiene che le affermazioni abbiano danneggiato gravemente la sua immagine personale e professionale; per questo ha incaricato un legale. La diffamazione aggravata è l’ipotesi avanzata, non un reato riconosciuto da una sentenza. Le accuse diffuse online restano dunque attribuite a chi le ha formulate e non costituiscono un accertamento delle autorità. Bettarini era atteso anche in studio per proseguire il racconto, ma non si è presentato.

La spiegazione fornita da Corona per la mancata partecipazione chiamava in causa Simona Ventura; nelle fonti consultate non compaiono verifiche indipendenti che la confermino. In chiusura dell’appuntamento online, Corona ha mostrato alcuni messaggi inviati e ricevuti da Stefano Bettarini. Le ricostruzioni parlano di allusioni a presunti fatti nei camerini di BellaMa’, che Giacomo avrebbe narrato al padre: elementi riferiti nel corso del programma, senza accertamento. Bettarini avrebbe inoltre richiamato il caso di Alfonso Signorini, rinviando ulteriori dettagli ai materiali a pagamento di Coronasland. Stando a Open, Corona ha detto di non essere preoccupato, sostenendo di aver riferito le parole di Bettarini e di aver dato a Diaco la facoltà di replicare.

Diaco non ha accettato l’invito a intervenire direttamente e ha demandato la questione al proprio avvocato. Le fonti non indicano quando potrebbe essere depositata la querela né riportano sviluppi successivi al 17 novembre 2026. La decisione riguarda le dichiarazioni della puntata online; la loro portata e le eventuali responsabilità restano da valutare. Il racconto di Giacomo, la spiegazione di Corona sull’assenza e la scelta legale del conduttore sono elementi distinti. La vicenda arriva dopo altri episodi riguardanti BellaMa’, che vanno tenuti separati. Il 3 novembre Diaco aveva intervistato Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le stelle. Le domande sulla sfera privata dell’ospite avevano suscitato critiche.

Il 6 novembre il direttore del Daytime, Angelo Mellone, aveva espresso le scuse della Rai e trasmesso a Diaco una lettera di richiamo. Le obiezioni riguardavano il tono usato nell’intervista e un colloquio con Le Iene privo di autorizzazione. Questi fatti precedenti sono separati dalla querela relativa alle dichiarazioni diffuse da Corona. Nei giorni successivi l’azienda aveva avviato verifiche, poi affiancate da un audit interno sulla conduzione di BellaMa’, dopo la circolazione di registrazioni fuori onda e altre segnalazioni.

Secondo quanto riportato, ex partecipanti e collaboratori avevano descritto condotte aggressive che attribuivano a Diaco. Si tratta di resoconti e contestazioni, non di valutazioni definitive da parte della Rai. Il 13 novembre ANSA riferiva che l’audit avrebbe riguardato pure la regolarità dei rapporti lavorativi e il rispetto dei valori del servizio pubblico. L’indagine aziendale non coincide con l’incarico legale assegnato a Misiani. Al 17 novembre, l’unico elemento confermato è che il legale deve predisporre una querela contro Corona e Bettarini; non risultano né il deposito né una pronuncia giudiziaria.



