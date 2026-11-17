A La Vita in Diretta il conduttore ha negato un accordo dietro le quinte e ha ribadito il proprio disagio per quanto accaduto in diretta.





A La Vita in Diretta il conduttore ha negato un accordo dietro le quinte e ha ribadito il proprio disagio per quanto accaduto in diretta.





Dopo il confronto tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso, il caso è tornato al centro dell’attenzione. Lunedì 16 novembre 2026, Alberto Matano ne ha parlato a La Vita in Diretta, trasmissione che conduce, intervenendo anche come giurato di Ballando con le Stelle. Ha mostrato una clip del momento avvenuto sabato sera e ha negato che fosse stato concordato. La precisazione rispondeva ai sospetti diffusi sui social, dove alcuni si chiedevano se la lite fosse stata costruita per attirare attenzione pubblica. Matano ha così distinto l’accaduto in diretta da una strategia preventiva, escludendo un accordo dietro le quinte.

Matano ha smentito in modo netto l’ipotesi di una strategia preventiva. Ha detto che quanto visto dal pubblico è accaduto durante la trasmissione e non era stato preparato. Il giornalista ha poi ricordato che, già nella puntata di sabato, aveva espresso il proprio disagio. Per lui, a Ballando con le Stelle le discussioni e i disaccordi sono possibili, ma devono restare entro limiti di rispetto condivisi da chi siede in giuria e da chi partecipa alla gara. La smentita e la critica sono state quindi due aspetti distinti del suo intervento.

Nel dibattito trasmesso da Rai 1, Simona Izzo ha spostato l’attenzione dalle singole responsabilità a quelle di chi opera sullo schermo. A suo avviso, affrontare una diretta comporta la necessità di dominare le proprie reazioni e di considerare con riguardo tanto i compagni di lavoro quanto le persone davanti alla televisione. Ha aggiunto che chi non sa governare le emozioni dovrebbe valutare se quel ruolo sia davvero adatto a sé. Non parlava soltanto di Mariotto: il suo intervento proponeva una regola più ampia sulla professionalità mostrata agli spettatori in quel contesto.

La clip dello scontro tra Mariotto e D’Urso ha offerto a Matano l’occasione per tornare sull’episodio del sabato sera. Il conduttore ha detto di aver provato disagio e ha indicato nel rispetto una regola che, a suo avviso, caratterizza i rapporti all’interno del programma. Il confronto può essere acceso, ha spiegato, ma non dovrebbe cancellare la considerazione per chi scende in pista e per i componenti della giuria. La sua valutazione non riguardava quindi soltanto una divergenza su una prova: Matano ha contestato il modo in cui, secondo lui, si è svolto l’episodio.

Le voci apparse sui social dopo la puntata di Ballando con le Stelle hanno messo in dubbio la spontaneità del confronto tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso. Alcuni utenti hanno immaginato che la tensione fosse stata concordata in anticipo per richiamare l’attenzione sul programma. Alberto Matano ha escluso questa lettura durante il suo intervento, precisando che l’episodio non era stato preparato. La smentita non equivaleva però a un’approvazione di quanto accaduto.

Il conduttore ha ricordato di non aver condiviso la condotta di Mariotto e ha mantenuto distinta la valutazione del comportamento dalla ricostruzione sull’eventuale accordo. In questo modo ha risposto ai sospetti senza ritirare la critica. La sua posizione ha separato due questioni: l’assenza di una messinscena concordata e il rispetto che, a suo giudizio, avrebbe dovuto accompagnare il confronto televisivo durante la diretta stessa.

La vicenda coinvolge persone che ricoprono ruoli diversi nella trasmissione: Milly Carlucci la conduce, Matano è giurato e volto di La Vita in Diretta, mentre Mariotto siede in giuria e D’Urso partecipa come concorrente. Il caso è rimasto al centro del dibattito attorno al programma dopo il confronto del sabato. La puntata pomeridiana del 16 novembre ha aggiunto la posizione di Matano e l’intervento di Izzo, senza cancellare le domande che avevano accompagnato l’episodio. Per il conduttore, però, la lite non era stata pianificata e il rispetto resta un requisito del confronto televisivo.



